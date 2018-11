A többek között az ondó termelődésért felelős prosztata az egyik legérzékenyebb férfiszerv. Veszélyes lehet rá a rossz higiénia, gyulladás alakulhat ki benne bakteriális fertőzés miatt, rosszat tehet neki a hideg, illetve a különböző nemi betegségek is okozhatnak itt különböző egészségügyi problémákat – és nem csak 50 éves kor felett!

„Általános az a felfogás, hogy a prosztatával kapcsolatos problémák csak az idős férfiakat érintik. Sokan ráadásul úgy vélik, hogy ezek a panaszok az élet és az idős kor természetes velejárói, amelyeken úgysem lehet segíteni – mondja dr. Beöthe Tamás urológus. – De ez nem így van. A prosztata problémái már 40-50 éves korban (ez még fiatal és aktív kornak számít) is gyakran jelentkeznek, sőt akár már sokkal fiatalabbaknál is megjelenhetnek. A panaszok azonban a legtöbb esetben hatékonyan kezelhetők.”

A tünetek sokszínűek lehetnek, ami pedig a legveszélyesebb, hogy sokan nem is törődnek velük. Holott dr. Beöthe szerint már a legapróbb jelek miatt érdemes felkeresni az orvost, hogy szükség esetén minél hamarabb elkezdődjék a kezelés. „Akár enyhe vizeletürítési panasz vagy fájdalom esetén is érdemes orvoshoz fordulni, mert így a kivizsgálás időben megtörténik, és a kezelés mellett nem kell a kellemetlen tünetekkel együtt élni. 50 éves kortól kezdve még a teljesen panaszmentes férfiaknak is tanácsos felkeresniük az urológust.”

De mik ezek a betegségek és panaszok, amelyek szinte minden korosztályt érinthetnek?

Alsó húgyúti panaszok

„Az egyik legtöbb panaszt az úgynevezett BPH, vagyis a prosztatamegnagyobbodás okozza. A szakirodalomban ezt a hibás elnevezést már nem találjuk meg, helyette az úgynevezett. „alsó húgyúti panaszok” címszót kell elolvasnunk. Ezen panaszoknak csupán egyik oka a megnagyobbodott prosztata” – mondja Beöthe.

A jóindulatú prosztatamegnagyobbodás leginkább az 50-es éveiben járó férfiak között fordul elő, ám már korábban is jelentkezhetnek a tünetek, köztük a gyakori éjszakai vizelés, a gyakori vizelési inger, a gyenge vizeletsugár, sőt különböző vizelettartási problémák is. A probléma kialakulásában szerepet játszhat a genetika, illetve az elhízás vagy a nem megfelelő táplálkozás is.

Prosztataproblémák ugyanakkor a 20-30-as éveikben járó férfiaknál is kialakulhatnak, ám ebben a korosztályban a panaszokat sok esetben nem a prosztataszövet túlburjánzása, hanem a szerv gyulladása okozza, amelynek hátterében viszont állhat fertőzés is. Vagyis a vizelési panaszokat mindig komolyan kell vennünk, mondja dr. Beöthe: „A vizelési panaszok kivizsgálása mindenképpen szükséges, mert azok akár súlyos betegség első jelei is lehetnek. A vizsgálatokkal azért sem érdemes várni, mert ezek a panaszok kifejezetten jól kezelhetők.”

Prosztatagyulladás

„A prosztatagyulladás kórképei is egyre gyakrabban fordulnak elő fiatalabb életkorban” – hangsúlyozza az orvos. A prosztatagyulladásnak – amelyet prosztatitisznek is nevezzük – négy fajtája van: a legritkább a hírtelen jelentkező, heves tünetekkel járó akut bakteriális fertőzés, de létezik a hónapok alatt kifejlődő, enyhébb tünetekkel jelentkező krónikus bakteriális forma is. A legtöbbeket a medencében és az ágyékban fájdalmat okozó krónikus gyulladás érinti, és végül ismert a tünetek nélküli fertőzés is. Utóbbi során a prosztata úgy gyullad be, hogy közben nem okoz semmilyen fájdalmat.

A prosztatitiszt okozhatja bármilyen, a prosztata közelébe – általában a húgycsövön keresztül – kerülő mikroorganizmus, beleértve a különböző nemi betegségeket is, illetve az immunrendszer legyengülése vagy reagálása egy, a közeli területet ért idegsérülésre.

Mikor gondolhatunk prosztatagyulladásra?

Az akut bakteriális prosztatagyulladás tünetei között szerepel az égető vagy fájdalmas érzés vizelés közben, a hányinger és szédülés, a láz és hidegrázás, az ágyéki és alsó háti fájdalom, de az is, ha a beteg képtelen rendesen kiüríteni hólyagját vizelés közben. Emellett jelentkezhet tünetként a vizelési nehézség, a gyengülő vizeletsugár, a gyakori vizelési inger, és ha éjszaka 2-3 alkalommal is fel kell keresni a mellékhelyiséget.

A krónikus bakteriális prosztatitisznél szintén jelentkeznek az előzőekben említett vizelési problémák, amelyekhez fájdalom is társulhat a húgyhólyag, a herék, a pénisz, az ágyék, az alhas területén, a hát alsó részén és ejakuláció közben is.

A krónikus prosztatagyulladás során a fenti tünetek hosszan, változó intenzitással, a mindennapokat igencsak megkeserítő módon állnak fenn, társulva pszichés és szexuális problémákkal is.

„Érdemes mielőbb orvoshoz fordulni, és a kezelést megkezdeni, mielőtt súlyos tünetek alakulnak ki” – teszi hozzá dr. Beöthe a tünetek kapcsán. A prosztatitisz különböző formái vizelési problémákat, krónikus fájdalmat, impotenciát okozhatnak, vagy extrém esetben akár halálos kimenetelűvé is válhatnak.

Kismedencei fájdalom szindróma

A krónikus gyulladással összefüggő kellemetlen panaszok háttérben a kivizsgálás során gyakran nem találnak sem kórokozót, sem egyéb gyulladásos jeleket. „Ezt a kórképet kismedencei fájdalom szindrómának hívjuk. A kivizsgálás ebben az esetben is szükséges, hiszen csupán a tünetek alapján nem lehet a diagnózist felállítani, és akár más problémára is fény derülhet” – mondja dr. Beöthe.

A szindróma tünetei rendkívül változatosak: jelentkezhet fájdalom az alhasban, a háttájékon és a keresztcsont környékén. A fájdalom lehet állandó, de felbukkanhat a legváratlanabb élethelyzetekben is. Ez az állapot pedig egy idő után a pszichére is rossz hatással van. A tünetegyüttes hátterében több minden is állhat, például a fájdalomérzetet közvetítő idegek érzékenyebbé válása, ami miatt sokkal kisebb ingerlésre, behatásra fájdalomérzés a válasz, de a valós okot igencsak nehéz kideríteni. „A fájdalom szindrómák kezelése nem egyszerű, noha számos terápiás lehetőség áll rendelkezésre. Mivel a hosszú ideig alkalmazott gyógyszereknél a mellékhatásokat mérlegelni kell, a természetes gyógymódok és gyógynövények alkalmazása, a mozgás, a megfelelő diéta, a folyadékfogyasztás, valamint a lelki egyensúly helyreállítása is kiemelten fontossá válik”– jegyzi meg a doktor.

Prosztatarák

„A prosztata legrettegettebb betegsége a rosszindulatú daganat. Ez az egyik leggyakoribb daganatos megbetegedés, amely korai stádiumban egyáltalán nem okoz tüneteket” – mondja dr. Beöthe. Bár sokan gondolják úgy, hogy a prosztatarák az idősebbek betegsége, valójában itt is fontos lehet figyelni a tünetekre. Habár leginkább a 65 évnél idősebb férfiaknál jelentkezik, a páciensek több mint 10%-a 55 évnél fiatalabb. A Michigani Komprehenzív Rák Centrum kutatása szerint a fiatalabbaknál diagnosztizált prosztatarákos esetek száma meghatszorozódott az elmúlt két évtizedben. Azok a férfiak, akiknek családjában már előfordult a betegség, az esély a kialakulására megkétszereződhet, sőt, megháromszorozódhat. Éppen ezért, bár a rendszeres vizsgálat 50 felett ajánlott, az érintettek esetében jó már 45 évesen felkeresni egy szakembert.

A tünetek általában a betegség előrehaladásával alakulnak ki. Ezek ekkor megegyeznek a prosztata-megnagyobbodás vagy a prosztatagyulladás tüneteivel – vizelési nehézség, gyakori vizelés, vér a vizeletben –, ezért néha fel sem merül a prosztatarák gyanúja, így pedig a szükséges kezelés elkezdése is tolódhat.

Ijesztő tény, de azok, akiknél fiatalkorban jelentkezik a prosztatarák, nagyobb eséllyel halnak bele a betegségbe. A fiataloknál megtalálható prosztatarák-fajták ugyanis agresszívebben növekednek.

A prosztatabetegségek kialakulása összeköthető a vöröshús és magas zsírtaralmú tejtermékek gyakori fogyasztásával, a dohányzással, a rendszeres alkoholfogyasztással, a sok ülőmunkával és a túlsúllyal. Vagyis, ha szeretnénk minél inkább törekedni prosztatánk egészségének megőrzésére, a recept „egyszerű”: éljünk minél egészségesebben – ideértve nemcsak az egészséges étkezést, hanem a rendszeres sportolás mellett a teljes higiéniát és a biztonságos szexet is. Vegyünk részt rendszeresen szűrővizsgálatokon, és ne féljünk elmenni orvoshoz a legkisebb panasz esetén sem. Minél hamarabb nézünk szembe a problémával, annál gyorsabban kezdhetjük el a kezelést, sok esetben megspórolva a fájdalmat vagy a komolyabb következményeket.