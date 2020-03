A legnagyobb művészek állítólag sosem az átlagemberek közül kerülnek ki. Sokkal inkább azok közül, akik a boldogságot csak ritkán érintve, egyfajta lelki hullámvasúton utaznak az életükben. Ugyanakkor a depresszió hajtómotor is tud lenni, még ha a poklok poklát járja is az illető. Nyolc híres művész, akit nem kímélt a mentális kór.

Kutatások szerint a művészek közül jóval többen élnek meg mentális alul- vagy túltöltöttséget, azaz depressziót, az ezzel járó lehangoltságot, a motiváció és lelkesedés hiányát, az örömtelenséget vagy a kilátástalanság érzését.

Többségük nem jutott el időben a megfelelő szakemberhez, vagy hatástalannak bizonyultak számukra a különböző terápiák, de olyan is előfordult, hogy az ő korukban még nem állt rendelkezésre a megfelelő gyógyszer- és gyógynövénykínálat, így sokan közülük végül az öngyilkosságba menekültek. A pszichiáterek leszögezik, hogy a pszichés betegséggel élő, hangulatzavaros művészek soha nem a depressziós periódusukban alkotnak nagyot.

Cikkünkben nyolc híres művészt mutatunk be, akik megjárták a poklok poklát és közben maradandót alkottak.

1. Ludwig van Beethoven – A zeneszerző

Az 1770-ben, Németországban született zeneszerző első zenetanára iszákos, erőszakos apja volt, aki sokszor veréssel akart Mozarthoz hasonló csodagyereket nevelni belőle. 28 éves korában kezdődő fülbaja siketségbe torkollott, amely zárkózottá változtatta. Barátai jól ismerték a zseni mániás epizódjait: amikor felhangolt állapotban volt, nagyon sok munkán dolgozott párhuzamosan. Ezekben a szárnyaló hangulataiban születtek a legsikeresebb művei, de ugyanezekben az időszakokban követte el az öngyilkossági kísérleteit is. 1813-ban olyan hosszú depressziós időszakokat élt meg, hogy teljesen elhanyagolta magát és zenét se szerzett. A híres zeneszerző bipoláris zavarban szenvedhetett, és miután évekig próbálta alkohollal „gyógyítani” magát, végül 1827-ben májelégtelenségben halt meg.

2. Ernest Hemingway – Az író

Az 1899-ben született amerikai írót megviselte az I. világháborúban való katonáskodása, ahol mindennapos volt a halál. Később apja öngyilkossága is mélyen megrázta. Párizsban töltött évei után visszatért Amerikába, ahol sikeres újságíróként dolgozott, miközben egyre több szépirodalmi művet írt. Aztán, három fiát és feleségét hátrahagyva, Afrikában és Kubában kalandozott, majd a spanyol polgárháborúról tudósított, a II. világháborúban pedig újra tevékenyen részt vett katonaként. Mire a Pulitzer-díjas Öreg halász és a tenger című regényéért az irodalmi Nobel-díjat is megkapta, egyre súlyosbodó depressziójára már elektrosokk-kezeléseket kapott. Egyesek szerint amerikai-orosz kettős hírszerzői munkája miatt folyamatosan retorziótól tartott, ami már-már paranoiássá tette. Végül 62 évesen ugyanazt az utat választotta, mint édesapja, revolverével főbe lőtte magát.

3. József Attila – A költő

A magyar költészet egyik legkiemelkedőbb alakja mindössze harminckét évet élt. Zaklatott magánéletét érzelmi válságok és egzisztenciális félelmek terhelték, melyek mindinkább felőrölték idegrendszerét. 1931-től haláláig járt pszichoanalízisre, utoljára Gyömrői Edithez, aki iránt szerelemre lobbant. Edit hibásan skizofréniát diagnosztizált nála, ami szakértők szerint hozzájárulhatott későbbi öngyilkosságához is. Több kutató is azt mondja, hogy József Attila borderline személyiségre épülő depressziós rendellenességben szenvedett. Több öngyilkossági kísérlete és idegösszeomlása után a zavaros elmeállapotú költő a balatonszárszói vasútállomáson egy tehervonat kerekei alá került és szörnyethalt. Máig tisztázatlan, hogy véletlen vagy szándékos volt-e a sajnálatos esemény. Pedig élete épp kezdett kerékvágásba kerülni: új kötete volt előkészületben, a Baumgarten-díj várományosa volt, végre több állást is felajánlottak neki, de ezek egyikét sem tudta már kiélvezni.

4. Latinovits Zoltán – A színész

A színészóriást közvetlenül a költő után helyeznénk el a sorban, hiszen halálának körülményei kísértetiesen hasonlítanak József Attiláéhoz. Még a helyszín is szinte ugyanaz, hiszen Latinovits a Balatonszárszót követő Balatonszemesen lelte halálát a síneken. Alakításai mellett felejthetetlenek varázslatos hangulatú szavalatai, melyek előre kimunkált hangsúlyozással és egyedi artikulációval párosultak. Híres volt összeférhetetlen, nehéz természetéről, amely nem akadályozta meg abban, hogy hatalmas szerelmet éljen meg Ruttkai Éva színésznővel. Harcai, a színházi berkekben való igazságkeresései, a kortársakkal való összetűzései felőrölték ideigeit, és hosszabb ideig depresszióval küzdött. Egy nappal halála előtt még így írt: „A depresszió, vagy vélt depresszió ellustított, teljesen elpuhított. De ma végre nekiláttam a jógázásnak, favágásnak. Ezért ma jobban érzem magam.” Egyesek szerint egyik vacsora előtti sétája alkalmával a Nagykanizsa-Budapest gyorsvonat halálra gázolta, míg mások úgy vélik, épp szerepet tanult, és a hatalmas gesztusai miatt véletlenül sodorta el a vonat.

5. Marilyn Monroe – A színésznő

Gyermekkorában tizenkét családnál nevelkedett, minden bizonnyal ez is hozzájárulhatott hisztérikus személyiségéhez. Aztán később, Arthur Millerrel való házassága során szembe kellett néznie azzal, hogy nem lehet gyermeke. A Van, aki forrón szereti, és még harminc film főszereplője borderline zavarban szenvedett, ami kiszámíthatatlan hangulatingadozásokkal és kínzó állaptokkal járt. Egész életében szorongott, nem tartotta magát elég jónak és szépnek, ezért rengeteg öngyilkossági kísérlete volt, emiatt szanatóriumba került. Pedig számtalan férfinak ő jelentette a Nőt, például John F. Kennedy amerikai elnök szeme is megakadt rajta, sőt, szeretője is lett. De túlzott maximalizmusa és szeretethiánya alkohol- és gyógyszerfüggővé tette, s végül 36 éves korában túladagolásban meghalt. Sokak szerint szándékos volt, mások véletlen öngyilkosságot emlegetnek.

6. Edvard Munch – A festőművész

Az avantgarde vezéralakja gyermekkori traumái miatt folyamatosan szorongott és pánikbetegséggel küzdött. Legkomolyabb rohama után Oslóban így írt: „Egyik este az ösvényen sétáltam. A város az egyik oldalamon, a fjord alattam. Fáradtnak és betegnek éreztem magam. Megálltam, lenéztem a fjordra. A nap éppen lement, a felhők vörösre festették az eget. Ekkor hallottam, hogy egy sikoly áthatol mindezen.” Ebből az élményből festette meg leghíresebb, A sikoly című festményét, de a nőkkel való viszonyáról is sokat elmondanak képei. Érzelmi hullámzásai miatt kialakult alkoholizmusából orvosai kisegítették, leghiggadt, de attól fogva festményeiről eltűnt a rá jellemző vibrálás. Új, szecessziós felfogását jónak ítéltek meg a szakértők, de korábbi, expresszív stílusát hiányolták.

7. Robin Williams – A színész

A Holt költők társasága, a Jó reggelt Vietnám, a Good Will Hunting és még számtalan sikerfilm főszereplője egy amerikai közszolgálati rádióban beszélt jó pár évvel ezelőtt arról, hogy bár soha nem diagnosztizálták depresszióval, de sokáig küzdött vele. Közismert, hogy sok komikus a magánéletében mentálisan lehangolt, vagy magába fordul, ugyanakkor a pszichózis enyhébb formában sokszor elősegíti a kreatív gondolkodást. Az Oxfordi Egyetem egyik tanulmánya kifejti, hogy a komikusok olyan személyiségjegyekben érnek el magas pontszámot, amelyek extrém esetekben összefüggésbe hozhatók mentális betegségekkel. Kokainfüggősége és többször visszatérő alkoholizmusa után övön aluli volt számára, mikor kezdődő Parkinson-kór diagnosztizáltak nála, emiatt azt valószínűsítik, hogy 2014-ben inkább öngyilkosságba menekült, mintsem megvárja a teljes leépülést.

8. Amy Winehouse – Az énekesnő

A hatszoros Grammy-díjas énekesnőt a minden idők legtöbb zenei kiadványát értékesítő brit női előadók közé sorolják több mint 24 millió eladott lemezével. Amikor édesapja otthagyta őket, ez olyannyira nagy törés volt számára a kamaszkorában, hogy újból elkezdte az ujját szopni. Étkezési zavarok, mániás depresszió, drog- és alkoholfüggőség jellemezte életét. Sokszor adott kábult állapotban koncertet, ezzel számtalanszor a közvélemény fókuszába került. Belgrádban lépett fel utoljára, ahol az italok hatására elfelejtette a dalok szövegeit, ezért félbeszakadt a koncert. 2011-ben jött volna a Sziget Fesztiválra, de előtte egy hónappal holtan találták otthonában. Brutálisan magas alkoholszintje arra utal, hogy ettől állt meg a szíve 27 évesen.