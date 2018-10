A Samsung QuickDrive™ technológiájával ellátott mosógépe is segíthet benne, hogy hamarabb letudjuk a háztartási feladatokat. A QuickDrive ugyanis akár a felére is képes lecsökkenteni a mosási időt, mindezt úgy, hogy a ruhák tisztításában nem ismer kompromisszumot. Ezt többek között az úgynevezett Q-Drum™ mosógépdob teszi lehetővé, amelynek speciális kialakítása biztosítja, hogy a ruhák könnyebben forognak mosás közben, így gyorsabban, hatékonyabban, de kíméletesen tisztulnak meg a program közben. A Samsung tervezői ráadásul gondoltak az egyik legidegesítőbb probléma kiküszöbölésére is. A mosógépbe ugyanis akkor is be lehet dobni egy-egy kifelejtett ruhadarabot, ha már elindítottuk a mosást. Ezt egy különleges ajtómegoldással érték el, amely azt is lehetővé teszi, hogy külön csak az öblítési vagy szárítási ciklus alatt dobjunk be egy-egy ruhadarabot a működő gépbe. A Samsung QuickDrive-ban emellett olyan intelligens elektronika dolgozik, amely figyeli a felhasználó szokásait és ez alapján további javaslatokat tesz a még hatékonyabb mosás érdekében. Speciális érzékelője, a Laundry Recipe funkció pedig a ruhák színe, anyaga, illetve a felhasználó ált megadott mosási hőfok alapján javaslatot tesz az optimális mosási beállításokra is.