Az okostelefonok után a technológiai fejlődés következő lépcsőfokát az úgynevezett hordható (wearable) okoseszközök elterjedése jelenti. 2020-ban már ez sem különlegesség, elvégre ma már nem csak a technológia iránt legjobban érdeklődők karján láthatunk okosórákat, fitneszkarkötőket (az angol health tracker kifejezés jobban fedi, hogy ez utóbbi eszközök mire alkalmasak) például futás vagy edzés közben, hanem akár az idősebb korosztály tagjai is szívesen hordanak ilyesmit, hogy egészségi állapotukról több információt kapjanak.

A nagy kérdés azonban, hogy az okosórák és karkötők adatait mire is tudjuk felhasználni. Ahhoz, hogy választ kapjunk a kérdésre, dr. Kiss Krisztián aneszteziológus és intenzív terápiás szakorvoshoz fordultunk, akinek kutatási területe, többek között az emberi test belső biológiai óráját jelentő cirkadián ritmushoz kötődik.

Meg kell tanulni értelmezni az adatokat

„Többféle hasonló megoldással találkoztam már, vannak ugye az okosórák-karkötők, de vannak olyan okostelefonos alkalmazások is, amelyek úgy figyelik az alvási mintázatunkat, hogy a készüléket magunk mellé kell helyezni az ágyra” – mondta a HVG BrandLabnek dr. Kiss Krisztián.

„Ez utóbbi módszert nem javaslom, mivel az alvás jóval összetettebb folyamat annál, hogy egy magunk mellé helyezett telefontól megfelelő információkat remélhetnénk. Az okosórák erre alkalmasabbak, mivel az alvás figyelésénél jó, ha ismerjük a testhő változását és a pulzusunkat is. Alvás közben, hajnalra ugyanis akár fél-egy fokot is csökkenhet a testhőmérsékletünk, mivel ilyenkor a szervezetünk energiatakarékos, afféle “standby” módban van” – tette hozzá.

A szakember hangsúlyozta, az okosórák által begyűjtött adatok akkor érnek valamit, ha azokat megtanuljuk helyesen értelmezni és azoknak megfelelő életmód-változtatásokat eszközölni.

“Például, ha reggel azt látjuk, hogy nem volt elég pihentető az alvás, fontos, hogy elgondolkozzunk azon, hogy ez mitől lehet” – hangsúlyozta dr. Kiss Krisztián. “Elképzelhető, hogy túl sok fény jut be a hálóba és ezért nem vagyunk elég kipihentek, ezen egy jó sötétítő beszerzésével változtathatunk. Az is lehet, hogy túl melegben alszunk, ilyenkor a fűtést érdemes lejjebb csavarni.”

Az okoskészülékek elterjedésével párhuzamosan vált ismertté, hogy a kijelzők fénye is befolyásolhatja az alvás minőségét.

Alvás lőtt egy órával iktassuk ki a kütyüket

“A képernyők fényében akkor is ott lesz a kék színű fény, ha egyébként a kép fehérnek látszik. A kék fény esetében pedig kísérletekkel igazolták, hogy a hullámhossza gátolja a melatonin termelését, ez a vegyület kezd el termelődni a szervezetünkben, ha eljött az alvás ideje” – mondta a dr. Kiss. “Ezért érdemes lefekvés előtt körülbelül egy órával kikapcsolni a tévét-számítógépet, mert bár nem olyan káros, mintha egy erős kék fényforrás alatt aludnánk, de a tévé villódzó fényét még csukott szemmel is érzékeljük, ez pedig rossz hatással van az alvás minőségére. Eredetileg ugyebár a napkelte-napnyugta volt hivatott szabályozni az ember aktivitását, azonban ma már egy nagyvárosban a neonreklámok és az utcáról beszűrődő egyéb fények, ha nem is teljesen, de felforgatták ennek az egyensúlyi helyzetnek a működését.”

Hogy segíthetnek nekünk?

Az okosórák-okoskarkötők viszont reggel is a segítségünkre lehetnek. Dr. Kiss Krisztián elárulta, hogy a melatonin “szöges ellentéte” a kortizol nevű hormon termelése reggel beindul. Ez egy természetes folyamat, azonban testmozgással és bőséges reggeli étkezéssel erre “rásegíthetünk”, hogy több energiával, jobb hangulatban induljon a napunk.

“Egy okosóra segíthet az egészséges életmód tudatosításában és fenntartásában” – hangsúlyozta a szakember. “A kortizol ugyanis termelődik magától is, de a megfelelő életmódhoz szükség van arra is, hogy az ember odafigyeljen saját magára. Egy okosóra vagy fitneszkarkötő adatai nem arra valók, hogy kiposztoljuk a közösségi oldalakra, hanem arra, hogy megfelelően a helyén kezeljük azokat. Ha azt mondja az eszköz, hogy nem aludtunk jól, akkor valamin változtatnunk kell, ha pedig azt, hogy nem ártana mozogni egy kicsit, azt is érdemes lehet megfogadni.”

Az okoseszközökhöz való applikációknak köszönhetően ma már arra is lehetőség van, hogy a bevitt kalóriákat nyomon tudjuk követni, ami szintén fontos a tudatos, egészéges életmód kialakításában.

Kalóriaszámlálást is csak tudatosan szabad végezni

“Nem szerencsés például, ha rögtön vacsora után alszunk el” – figyelmeztetett dr. Kiss Krisztián. “Éjszaka ugyanis lelassul az anyagcserénk, ha viszont alvás előtt alaposan bevacsorázunk, a szervezetünk nem fog tudni beállni a már említett energiatakarékos üzemmódra, mivel az emésztéshez szükség lesz erőforrásokra. Ez is evolúciós dolog, tele hassal ugyanis nem jó menekülni az éjszakai ragadozók elől.”

A szakember arra is rámutatott, hogy a kalóriaszámlálást is csak tudatosan szabad végezni: “jó dolog, hogy az okoseszköz megjegyzi ezeket az adatokat, de esetenként nagyon nehéz lehet valamit a gép nyelvére lefordítani. Például hogyan adod meg, hogy pontosan mennyi vajat kentél a kenyérre? Ha pedig már itt tartunk, kenyér és kenyér között is óriási lehet a különbség. Hiába hasonló a kalóriatartalma, ha a glikémiás indexe eltér mondjuk egy bolti, rossz minőségű kenyérnek és egy minőségi hozzávalókból készült házi cipónak”.

Az okosórák és karkötők között ma már több olyan változatot is találunk, amelyek a pulzusunkat is képesek mérni. Ezzel kapcsolatban a szakember arra figyelmeztetett, hogy ez a funkció tökéletes sportoláshoz, edzéshez, különösen, ha olyan edzéstervet követünk, ahol bizonyos pulzusszámot el kell érni.

Ha beteg, az orvosában bízzon

“Azonban, ha valaki szívbeteg vagy ritmuszavara van, akkor használjon inkább orvosi eszközt, ne az okosóra adatai alapján vegye be például a gyógyszerét” – hívta fel a figyelmet dr. Kiss. “Ami pedig az okosórák pulzusmérését illeti, fontos, hogy ehhez is tudatosan közelítsünk: ha valaki felszalad a lépcsőn, és utána méri a pulzusát, annak tisztában kell lennie vele, hogy azért magasabb a pulzusa, mert épp fizikailag aktív volt az elmúlt percekben”.

Összességében a szakember szerint az okosórák-okoskarkötők hatékony segítséget jelenthetnek, ha egészségesebb életmód kialakítására törekszünk, azonban nagyon fontos, hogy tudatosan alkalmazzuk ezeket az eszközöket és ugyanígy viszonyuljunk az általuk begyűjtött adatokhoz.

“Nagyon fontosnak tartom, hogy az ilyen eszközöket az egészséges emberek használják, és ne legyenek restek utánanézni, hogy melyik adat mit jelent, mert ha nem megfelelően értelmezzük ezeket az információkat, azzal akár árthatunk is az egészségünknek” – figyelmeztetett a szakember. “A megfelelő használattal azonban elérhetjük, hogy rendszeresebbé váljon az életünk, ami a táplálkozás és az alvás – de távolabbról nézve az egészségünk – szempontjából is kulcsfontosságú.”