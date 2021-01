A rugalmasság és a testreszabhatóság igényeit szem előtt tartva a Samsung Digital Signage rendszerének szerkesztőfelülete rengeteg sablont tartalmaz, amivel percek alatt látványos tartalmakat lehet létrehozni, de emellett minden egyedi elképzelés is megvalósítható, köszönhetően a széleskörű kompatibilitásnak. A tartalmak akár több száz végponti eszközön vagy akár meghatározott kijelző-csoportokon jeleníthetők és változtathatók meg. Ráadásul úgy, hogy az automatizált ütemezési lehetőségek is biztosítottak, ahogyan a dinamikus megjelenítésen túl az interaktív megoldások is rendelkezésre állnak. Az üzleti felhasználóknál egyébként is rendelkezésre áll IT-háttérbázis, amelyet a DS integrálása miatt nem szükséges bővíteni. A professzionális megjelenítésben rejlő üzleti lehetőségek (legyen szó marketing, promóciós, ügyfél- és vevőtájékoztatási, kommunikációs, sőt, boltokban például dekorációs, arculati és design megoldásokról) külön humánerőforrás-igény nélkül megvalósíthatók. A rendszer képes az outdoor megjelenítésre is, ahogyan a megfelelő komponensekből válogatva az irodai hatékonyságot és információáramlást is nagyban javítja. A használathoz nem szükséges külön speciális hálózatot kialakítani, mert az összes kijelző közvetlenül a szerverrel kommunikál a belső LAN hálózaton vagy akár az interneten keresztül. A rendszer felügyelete bárhonnan elvégezhető, hiszen akár egy mobiltelefon is elegendő hozzá, a státuszriportok valósidőben elérhetők, így mindig pontosan tudható, hogy egy sok kijelzős hálózat végpontjain éppen mi látható.