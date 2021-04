Már a kilencvenes évek menedzserkalkulátorainak hirdetéseiben találkozhattunk az „iroda a zsebben” szófordulattal, azonban ez még az okostelefonok 2007-es megjelenését követő években is legfeljebb erős kompromisszumokkal volt elfogadható. És bár az okostelefonok tulajdonképpen zsebre vágható számítógépek, ennek ellenére 2018-ig kellett várni, hogy a Samsung mérnökei megmutassák: a hordozható iroda használható alternatívája lehet a notebookoknak vagy az asztali számítógépeknek.

A korábbi okostelefonok ugyan lehetővé tették kifejezetten irodai munkára szánt alkalmazások – például a Microsoft Office programjai – futtatását, azonban konyhai hasonlattal élve, ezekkel dolgozni még olyan volt, mintha egyetlen svájci bicskával kellene egy háromfogásos ínyenc vacsorát elkészíteni. Megoldható, de kényelmesnek és hatékonynak nem nevezhető, inkább afféle szükségmegoldásnak lehetett tekinteni, egészen mostanáig.

A Samsung 2018-tól, a Galaxy S8 típusú készülékektől elérhetővé tette Samsung DeX nevű szolgáltatását, amelynek segítségével a telefont egy speciális dokkoló egységhez csatlakoztatva teljes értékű számítógépként használhatjuk. Később a dokkolót felváltotta egy HDMI-csatlakozó, majd a Note 10 és a Galaxy Fold készülékeknél már a töltőkábel is lehetővé tette ugyanezt, mostanra pedig már a kábel nélküli csatlakozás is elérhető. A DeX felületét innentől ugyanúgy lehet kezelni, mint egy asztali számítógépet, kiváltva ezzel a notebookokat vagy asztali gépeket. Ez természetesen a Samsung saját fejlesztése, így akik a saját számítógépük ikonjaihoz és programjaihoz vannak hozzászokva, azoknak egy rövid ismerkedést igényel a használata, de minden teljesen magától értetődő, felhasználóbarát, egyáltalán nem nehéz kiigazodni a DeX nyújtotta lehetőségeken.

Három óriás összefog

A tavalyi év során Magyarországon kezdett közös projektbe a Samsung és a Microsoft, a közös munkába pedig idővel beszállt a Magyar Telekom és vele a T-Systems Magyarország is. Ezzel pedig egy világszerte egyedülálló összefogás jött létre, amelynek az eredménye egy nagyon komoly és kényelmesen használható, valódi „hordozható iroda”, amelyhez csak egy telefonra vagy táblagépre, illetve egy monitorra és billentyűzet/egér kombinációra van szükség. Lássuk, miről is van szó!

A három cég felismerte, hogy a hordozható számítógépeket, notebookokat ritkábban cserélik a felhasználók vagy épp a kis- és középvállalkozások. Így előfordulhat, hogy a gépek elöregednek – az iPon kutatása alapján átlagosan ötéves vagy annál idősebb notebookokat használunk –, karbantartásuk, cseréjük pedig jelentős költséggel jár. Eközben a felhasználók sokszor nyűgnek érzik, hogy a több százezer forintos eszközt magukkal cipeljék, vagy azon szorongjanak, hogy az autóban hagyott gépet mikor lopják el.

Ezzel szemben okostelefonja ma már tényleg szinte mindenkinek van, amitől nem is nagyon vagyunk hajlandóak hosszabb időre megválni. Mivel az újabb készülékek teljesítménye tényleg bőségesen elég az alapvető irodai feladatok ellátására, adta magát az ötlet, hogy a Samsung DeX köré épüljön egy olyan rendszer, amely minden hasonló felhasználói igényt ki tud elégíteni. Különösen a pandémiás helyzetben, amikor előfordul, hogy valaki például a játszótérről videókonferenciázik a kollégákkal, miközben a fél szemét a gyereken tartja.

A Samsung a DeX-képes telefonokat és tableteket, a Microsoft a biztonságos és hatékony felhőszolgáltatásait (a Microsoft 365 és az Azure technológiáit) adja az összefogásban, a Telekom pedig az alapvető mobilelőfizetések és (ne felejtsük, akár az 5G) adatkapcsolat mellett mindezt egy kézből szolgáltatja az ügyfélnek.

A Telekom Mobil Iroda szolgáltatást a felhasználók összetettség szerint négy különböző formában vehetik igénybe – ehhez kifejezetten hasznos lehet a bevezetési, illetve a végfelhasználói oktatás mint opció, amit az adott cég igényeire szabnak.

Az Instant Mobil Iroda a legegyszerűbb csomag (tulajdonképpen bármilyen vállalkozásnak, akár egyéni vállalkozók számára is működőképes), mely egy DeX-képes Samsung eszközből, a Microsoft 365 felhőszolgáltatásból és a Telekom hang- és adatszolgáltatásából áll.

A Menedzselt Mobil Iroda szolgáltatás már a biztonsági szempontokra igényesebb kis- és középvállalkozásokat célozza, itt ugyanis már az M365 Vállalati Prémium csomaggal érkező Microsoft Intune eszköztárát a Samsung Knox biztonsági platformjával együtt állítják be a szakemberek az ügyfél igényei szerint. Ez a piacvezető mobileszközmenedzsment megoldás teszi lehetővé a személyes, illetve a munkacélú felhasználás szétválasztását, valamint biztosítja a szabályozásoknak való megfelelést. A személyes profil teljes szabadságának meghagyásával a cég rendszergazdái a munkahelyi profilt tudják például úgy alakítani ugyanazon az eszközön, hogy csak a munkához kapcsolódó appok legyenek telepíthetők.

A Virtuális Mobil Iroda azon felhasználók számára lehet érdekes, akik szeretnék interneten keresztül bárhonnan elérni az általuk megszokott, Windows alapú munkahelyi környezetüket. Akik ezt a csomagot választják, azok számára a Microsoft Azure platformján futó Windows Virtual Desktopot konfigurálnak a Telekom szakemberei. De mit is jelent mindez? Azt, hogy az android alapú DeX-felület helyett ugyanolyan személyre szabott Windows 10-et lát majd a felhasználó a monitoron, amit korábbi asztali gépén vagy notebookján is megszokott. A virtualitást jelen esetben az jelenti, hogy a Windows operációs rendszer nem a felhasználó Samsung telefonján fut, hanem a Microsoft Azure adatközpontjában. Ennek eléréséhez folyamatos internetkapcsolatra van szükség. A virtuális környezetbe ugyanúgy telepíthető mindenféle Windowst igénylő program és ugyanúgy testreszabható, mintha csak a régi otthoni gépünkön állítanánk be háttérképet, vagy telepítenénk például képszerkesztő vagy nyilvántartó programot. A felhőszolgáltatásoknak köszönhetően a rendszergazdák akár teljeskörű távoli felügyeletet biztosíthatnak.

A legösszetettebb változat az Integrált Mobil Iroda, amely már azt is lehetővé teszi, hogy a Windows és az internet használata mellett a felhasználók akár a céges belső hálózat szolgáltatásait is elérjék úgy, mintha az irodában ülnének: akár közvetlenül a telefonról küldhetik az iroda nyomtatójára a dokumentumokat, de helyi fájlszerver, SharePoint vagy más vállalatirányítási rendszer is futtatható ebből a környezetből.

Na de hogyan teljesít a Telekom Mobil Iroda élesben?

A Samsung, a Microsoft és a Telekom összefogásának gyümölcsét egy Samsung Galaxy Note 20 5G telefonnal, illetve a Samsung M5 SMART monitorával teszteltük, amely egyébként ideális választás akár az irodai, akár a home office-ban végzett munkára, de a digitális oktatáshoz vagy épp szórakozáshoz is kiválóan alkalmas. A SMART monitor előtelepített office és M365 alkalmazásokkal érkezik, ráadásul beépített hangszóró és távirányító is jár hozzá, így a munka után a netflixezés vagy a facebookozás is könyedén megoldható rajta. A „pofonegyszerű” és az „olajozott működés” kifejezések pedig tényleg csak részben tudják visszaadni azt a gördülékenységet, ahogyan a SMART monitor és a Samsung DeX rendszer képes együttműködni.

A telefonon elég csak kiválasztani a DeX-applikációt – ez akár a lehúzható gyorsmenüből is elérhető – és egyetlen koppintással elindítani. A telefon egyből rákérdez, hogy melyik elérhető kijelzőn szeretnénk használni a felületet, illetve táblagépek esetén arra is lehetőség van, hogy saját magán futtassa a DeX-módot, ezzel egy tényleges, hagyományos notebook használhatóságát kapjuk. A SMART monitor Miracast-kapcsolaton keresztül kommunikál a telefonnal, amely egyetlen érintéssel indítható, és egy másodperc múlva már a 4K-felbontásra is képes képernyőn jelenik meg a telefonunk tartalma, a Samsung készülékekre jellemző szín- és képi világgal.

Még egy gyakorlatlan felhasználónak sincs szüksége 1-2 percnél több időre, hogy rájöjjön: innentől fogva tulajdonképpen tényleg semmi szükség különálló notebookra. A Samsung DeX ugyanis tökéletesen teszi a dolgát: van böngészője, amelyen keresztül bármilyen weboldalt elérünk, az Android operációs rendszernek köszönhetően pedig rögtön elérhető DeX-felületre optimalizált módon a Microsoft 365 összes szolgáltatása, a levelezéstől a szövegszerkesztőn és táblázatkezelőn át a Teams értekezletekig. Ráadásul mindezt többablakos üzemmódban, akár billentyűzetparancsok támogatásával. Használat közben szinte eszébe sem jut az embernek, hogy nem egy „hagyományos” számítógépet használ, hanem a telefonját, amelyet akár végig a zsebében is tarthat, sőt, még telefon- vagy egyéb hanghívásokat is gond nélkül lebonyolíthat, miközben végig a DeX felületén dolgozik. A Windows-környezetbe az RD Client applikációval két koppintással beléphetünk, és utána már egyáltalán nem lehet észrevenni azt, hogy mindezt egy mobileszközről érjük el.

Kétség sem férhet hozzá, hogy ez a jövő, hiszen mindössze néhány napi használat elég volt rá, hogy a notebookunkat elkezdjük nyűgös és nehéz koloncnak látni, miközben alig vártuk, hogy a zsebünkbe csúsztatott telefont újra a monitorra csatlakoztathassuk.