Az izgalmas és lebilincselő képi világú dokumentumfilm mecénása a Takarék Csoport. „Idén augusztusban a filmes stábunkkal végig jártuk a Széchenyi gróf ikonikus szafari-útvonala által érintett tájakat, és számos – ma is üzemelő – szálláshelyet. Az állatvilág és a városiasodó környezet változásának sokszor lehangoló eredménye már Széchenyi könyvében is megjelent és mi ezt hatványozottan tapasztaltuk” – hangsúlyozza Vida József, a Takarékbank elnök-vezérigazgatója, a film vezető producere, aki személyesen részt vesz a forgatásokon és a kutatómunkában is. Hozzátette: „A film forgatásába az értékmegőrzés szándékával vágott bele a Takarék Csoport. Egy természetfilmbe ágyazott, Széchenyi életét bemutató, utazásokkal teli, eredeti dokumentumokkal alátámasztott, izgalmas, hiteles filmet forgatunk. Az alkotás várhatóan érdekes filmcsemege lesz és komolyabb érdeklődésre tarthat számot.”