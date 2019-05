Tiszaújvárosban Gyuris Ernő, a JABIL üzemeltetési igazgatója, és Varga Balázs, az ELMŰ-ÉMÁSZ Energiakereskedő Kft. kulcsfogyasztói menedzsere mesélt arról, hogyan működnek együtt azért, hogy a lehető leghatékonyabb legyen az energiaszolgáltatás és a termelés a több mint 3600 embernek munkát adó gyárban. „Az elektronikai ipar ma afelé halad, hogy egyre kisebb méretű, de egyre nagyobb integráltságú egységeket hozzon létre: míg néhány éve az 1X1 milliméteres termékek számítottak korszerűnek, ma már 0,2X0,3 milliméteres egységekben kell jóval többféle megoldást alkalmazni, mint korábban. Az apróbb méret előnye, hogy kisebb energiaszinten el tudja látni a feladatát, így kevesebb energiával jobb hatékonyságot ér el, ami kisebb ökolábnyomot eredményez” – kezdi Gyuris Ernő. Továbbá az alapanyagigényes üzletág energiaköltsége évente több száz millió forint, ezért is nagyon fontos, hogy milyen megoldásokkal tudnak hatékonyan gazdálkodni az energiával. A szakember és csapata felel Tiszaújvárosban mindenért, ami nem gépkarbantartás, hanem üzemeltetés: így az energiaellátásért, valamint az azzal kapcsolatos, a piacról beszerzett szolgáltatásokért is. A legfontosabb és a legnagyobb kihívást a ház folyamatos működésének biztosítása jelenti, amire évente 22 GWh villamos energiát vásárolnak meg az ELMŰ-ÉMÁSZ cégcsoporttól. A villamos energiát piaci alapon szerzik be, a beszállítók minden évben tenderen küzdenek meg értük. Ezeket már évek óta az ELMŰ-ÉMÁSZ cégcsoport nyeri. Ők adják a legjobb árat és szolgáltatást – tudjuk meg Gyuris Ernőtől.

Amikor a szolgáltató is abban érdekelt, hogy kisebb legyen a számlázott összeg

Varga Balázs szerint némileg meglepő ugyan, de az energiaszolgáltató célja is az, hogy minél kisebb legyen a végszámla összege. Az ügyfél akkor elégedett, ha csökkenteni tud az energiaköltségeken. Ez részükről úgy valósul meg, hogy a villamos energia és földgáz eladásán kívül energetikai és energiamegtakarítással kapcsolatos szolgáltatásokat is nyújtanak. Ezekben feltárják az egyes vállalatok igényeit, amelyekre egyedi válaszokat adnak.

A legfontosabb az, hogy milyen áron tudja egy cég megvásárolni a villamos energiát. Ennek érdekében az egyedileg menedzselt ügyfelekkel folyamatos a kapcsolattartás. Heti, negyedéves riportok és adatszolgáltatás, évente több szakmai konferencia és konzultáció segít abban, hogy jó döntési helyzetbe hozzák a vállalatokat. „Az ELMŰ traderei szólnak, hogy jó vásárlási pozíció adódott, ilyenkor pedig megindulhat a cégeknél a döntés előkészítése. Ez mindig a vállalatvezetők saját választása: vagy megnyomják a gombot, vagy nem. Mi abban támogatjuk őket, hogy minden adatot, információt a rendelkezésükre bocsátunk ehhez. Például folyamatosan riportoljuk, hogy várhatóan hogyan alakul a 2020-as és a 2021-es villamos energia jövőbeli ára. A magyar árak jellemzően a német tőzsde eseményeit tükrözik, 4-5 euró különbséggel. A JABIL-nél fontos, hogy ne negyedéves vagy havi vásárlás legyen, hanem egyszerre vegyék meg a teljes évre szükséges villamos energiát, ezért a beszerzés időpontját jól és körültekintően kell meghatározni. Az pedig az ügyfél adottsága, hogy több műszakos termelés és kiegyensúlyozott fogyasztás mellett még egyenletesebb a teljesítmény felhasználása, így kedvezőbb áron jutnak hozzá a szolgáltatáshoz” – mondja Varga Balázs.

Az energia útja a tiszaújvárosi gyárba

„A villamos energiát a térségben helyi hálózattal rendelkező ÉMÁSZ juttatja el hozzánk. A tiszaújvárosi kapcsolótérből érkezik egy meleg és egy hideg betáppal, amit 20 kilovolton vételeznek. Ezt 6 darab 20/04-es transzformátoron keresztül alakítják át és osztják el. Közvetlen erőműkapcsolat nincs. Ahogyan minden erőműnél, itt is az országos hálózatra terhelnek, és onnan a megfelelő üzemállapotok szerint osztják szét a teherelosztók a teljesítményt. Az egyik üzemegységben 5, a másikban 1 transzformátor teljesít szolgálatot, amelyek karbantartása nem is olyan egyszerű” – mondja Gyuris Ernő.

A ház sosem alszik

„Nálunk a folytonos áramellátás alapvető szükséglet. A partnerek egy része állandóan monitorozza a termelést, a saját szervereiken futó tesztszoftverekkel ellenőrzik a tiszaújvárosi folyamatokat. Például a távközlési eszközökre, a telefonokra különösen igaz ez. A skandináv cégek berendezéseibe felhasznált, itt készülő egységek hosszú, időszakos tesztjei például soha nem szakadhatnak meg. Az öregítési, hideg-meleg hatást mérő vizsgálatok egy üzemleállással értelmüket vesztenék, hibás adatot eredményeznének. És Tiszaújvárosban az üzembiztonság az egyik leglényegesebb dolog: mivel a működéshez mindig szükség van áramra, az üzemben nem lehet áramletörés vagy feszültségkimaradás” – mondja a gyár üzemeltetési igazgatója.

Érdekes, hogy az épületek hűtésére és fűtésére (temperálására) fordított energia jóval meghaladja a technológia energiaigényét. Ezért az energiahatékonyság fejlesztésének fő fókusza, hogy a megvásárolt energia hogyan oszlik meg a felhasználók között. Ezt rengeteg méréssel követik nyomon. Az egyik legkomolyabb változtatás volt az ipari gyakorlatban korábban alkalmazott fém-halogén lámpák (nátrium, xenon gáztöltésű) lecserélése LED fényforrásokra. Ez 80 százalékos megtakarítást hozott, ami évente közel 100 millió forinttal kevesebb kiadást jelent a cégnek.

A környezet védelmével együtt jár a hatékonyság növelése

„A legnagyobb, de egyik legszebb kihívásunk a gyár ökológiai lábnyomának csökkentése, ilyen az energiatakarékos, új technológiák és megoldások alkalmazása. A legnagyobb energiafelhasználók a gyártócsarnok tetőjén felszerelt rooftop egységek, amelyek a csarnokba és más (irodai és raktári) terekbe bejuttatott friss levegő előkészítését, temperálását biztosítják. A berendezések nyári működésének párahűtéses stabilizálása megbízható és költséghatékony működést biztosít magas külső hőmérsékletek mellett is. Kapcsolódó fejlesztésünk az elektronikusan kontrollált (EC) ventillátor motorok alkalmazása, amelyekkel további 55-60% villamos energia takarítható meg hűtési és fűtési üzemállapotokban. Az energiafelhasználás csökenése napi szinten követhető és több tízezer forint költség megtakarítást jelent.

Az energiazöldítés további fejlesztései még azok a 100 méter mélyre fúrt geotermikus talajszondák, amiből 28 darabot üzemeltetünk. Ezek a berendezések 30 kilowatt villamos energiából hoznak létre 210 kW hőteljesítményt.

A talajszondák az év 2/3-ában fedezik a raktári épületünk hideg-meleg igényét, ráadásul ez szinte ingyen van. Élettartamuk gyakorlatilag végtelen: a 100 méteres kutakban található 28 darab U-szonda glikol-vizes oldattal hasznosítja a talajhőt. Ráadásul a Bükk lábánál található gazdag édesvízkincsnek köszönhetően a gyártól a Tisza irányába tartó földalatti vízfolyások temperálják a szondákat. Az ipari gyakorlat ezen a vidéken méterenként 50-60 watt hőnyereséggel számol. Vagyis egy 100 méteres kútból 5-6 kW hőmennyiség nyerhető. Tiszaújvárosban ez jóval hatékonyabb, akár a 8 kilowattot is eléri a kutankénti hőnyereség" – tudjuk meg Gyuris Ernőtől.

A víz-vizes hőszivattyús rendszerre 2 db békéscsabai gyártású, magyar termék nagydíjas hőszivattyút szereltek. Ezeket a jókora íróasztalnyi méretű berendezéseket a névleges teljesítményükhöz képest 210 kW teljesítményen csúcsra járatják. Ennek következménye, hogy a szokásos légtechnikai költségek töredékéért temperálják az épületet.

A gyakorlatban megvalósították azt az elvet, hogy nyáron a használati melegvíz előállítását kizárólag megújuló energiával és veszteséghő felhasználásával végzik – földgázt nem, elektromosságot is alig felhasználva.

"A kompresszorokban keletkező sűrítési veszteséghőt a felhasított olaj, hűtőkörökbe szerelt vizes hőcserélőivel levesszük és visszaforgatjuk használati melegvíz előállítására. Fejlesztéseink együttes eredménye, hogy az üzemeltetéshez szükséges energiamennyiség több, mint 10 százalékát zöld energiából nyerjük. És vannak még ötleteink, amivel továbbjavíthatjuk ezt az arányt” – meséli Gyuris Ernő.

Ezeken kívül napelemparkok segítik a hatékony energiatermelést, valamint saját elektromos töltőállomás teszi lehetővé az arra alkalmas járművek feltöltését.

