Egyre több zöld rendszámos autót lehet látni az utakon és a városi közlekedésben. Ezek egy része jól láthatóan tisztán elektromos kiskocsi, de feltűnően sok közöttük a nagy fogyasztású jármű, gyakran kifejezett luxusautó, amelyekről azt feltételezzük, hogy csak akkumulátorral nem jutnának messzire. Hogyan lehet ezeken is zöld rendszám, ha ezt a megkülönböztetést a környezetkímélő autókra találták ki? Érdemes ezért tisztázni, hogy mi is számít elektromos autónak, milyen fajtái futnak az utakon, mi a hibrid vagy a plug-in jármű?

Első ránézésre egyszerűnek tűnik: az elektromos autó egy vagy több elektromos motor által hajtott közlekedési eszköz. A meghajtáshoz szükséges elektromos áramot akkumulátorban vagy más energiatároló eszközben viszi magával – határozza meg önmagukat a villanyautósok közössége honlapjukon. Szakmai egyetértés mutatkozik abban, hogy az elektromos autó elnevezést kizárólag a tisztán elektromos, tehát belső égésű motort nem használó járművekre használják. Általánosságban azonban nagyon gyakran használják a villanyautó vagy elektromos autó megnevezést olyan járművekre is, amelyek nem tisztán elektromos árammal, hanem más erőforrásokkal különböző módon kombinált meghajtással futnak, tehát hibrid autók.

Az elektromos autókról közismert, hogy tisztán villanyhajtással kisebb távolságot képesek megtenni, mint a benzin- vagy dízelüzemű társaik. Ezért ezek a járművek elsősorban a városi, helyi közlekedésben számíthatnak nagyobb népszerűségre, hosszabb utakra indulni velük tervezést igényel, azaz az útvonalat meghatározza a töltési lehetőségek elhelyezkedése. Jó hír azonban, hogy a töltőpontok száma robbanásszerűen nő.

A villanymotorok teljesítménye többnyire elmarad a robbanó motorokétól, ezért a gyártók a tisztán elektromos meghajtást a minél szélesebb vevőkör elérése érdekében gyakran kombinálják fosszilis meghajtással. Ilyen a hibridnek nevezett meghajtással közlekedő jármű is, amely alapvetően többnyire benzines – ritkábban dízeles – motorral megy, de a hajtást elektromotor(ok) is segíti(k). Az autó egy kis kapacitású akkumulátorban tárolja a regeneratív fékezéskor termelt energiát, amit gyorsításkor vagy folyamatos haladáskor is fel tud használni az autó mozgatására. A hibrid autók egy része tisztán elektromos üzemben is tud menni néhány ezer métert, de van olyan modell is, amiben az elektromotorok csak a gyorsításhoz szükséges energiatöbbletet biztosítják. A fogyasztás csökkenését ezek az autók a fékezéskor visszanyert energia újrahasznosításával érik el, külső áramforrásból nem tölthetők. Egyik legismertebb „példányuk” a Toyota Prius modellje, de már szinte minden márka szortimentjében van hibrid modell. A konnektoros (plug-in) hibrid az „alaphibrid” nagyobb akkumulátorral és külső töltési lehetőséggel turbózott változata. Ennek tisztán elektromos hatótávolsága már 20-50 kilométer – igaz, ez jellemzően csak elméleti érték. A fűtés vagy a hűtés bekapcsolásakor sokszor azonnal indul a belső égésű motor, hiszen az előző megoldáshoz hasonlóan az számít az elsődleges meghajtási formának. Az autóst semmi sem kényszeríti arra, hogy az elektromos meghajtást használja.

Eggyel „zöldebb” fajta jármű a hatótáv növelt elektromos autó, ami már tisztán elektromotorokkal halad, de áramtermelési célra optimalizált apró benzinmotort is szereltek bele. A benzinmotor szükség esetén tölti az akkumulátort, így a „mini erőmű” segítségével messzebb is lehet jutni az ilyen autóval. Ezek az autók tisztán elektromos üzemben már 100-150 kilométerre is eljutnak, sőt alapértelmezésben nem is használják az áramfejlesztőt, az csak a hosszabb utakon segít rá a haladásra. Nagyon népszerű, hiszen voltaképpen tisztán elektromosan lehet vele autózni, tulajdonképpen a „végtelenbe”. Igaz, az áramtermelő motor szabad szemmel is jól láthatóan hajtja az autó árát és a fenntartási költségeket is.

Az üzemanyagcellás elektromos autó ugyancsak tisztán elektromos, de a szükséges energiát nem akkumulátorban, hanem folyékony hidrogén formájában tárolják. A hidrogén gyorsan tankolható, így a 20-60 perces akkumulátortöltéssel szemben a hidrogéntartály néhány perc alatt újratölthető. A hidrogénből egy üzemanyagcella állítja elő az elektromos áramot, amit azután a tisztán elektromos meghajtás tud hasznosítani. Bár több gyártó is rástartolt ilyen autók fejlesztésére, de nagyon úgy fest, hogy a hidrogén kezelése és a töltőhálózat kiépítése egyelőre olyan drága, hogy a tervek a fiókokban maradnak.

Az „igazi villanyautó” az energiát – többnyire lítium-ion – akkumulátorba töltve viszi magával, ami csak külső forrásból tölthető, robbanómotort nem tartalmaz és tisztán elektromos motorokkal működik. Az akkumulátorok magas ára, nagy tömege és relatíve kis kapacitása miatt a középkategóriás modellek hatótávja nem haladja meg a 200-250 km-t. Magasabb árkategóriában kaphatók azonban olyan modellek is (például a Tesla Model S vagy a Model X), amelyek egyetlen töltéssel akár 400-500 km megtételére képesek. A tisztán elektromos autó előnye a nulla lokális szennyezés, a hangtalan és rezgésmentes üzem, a nagy nyomaték, az otthoni tölthetőség, a minimális karbantartási igény és a rendkívül olcsó üzemeltetés.

Hogyan lehet zöld rendszámhoz jutni?

Zöld rendszámra a nulla helyi kibocsátású, a tisztán elektromos hajtású, illetve a belsőégésű motorral is rendelkező, de tisztán elektromos üzemben 25 vagy 50 kilométert haladni képes autók jogosultak. Azt, hogy egy jármű megfelel a zöld rendszám feltételeinek, a gyártók által kiállított típusbizonyítvány alapján „hiszi el” a Nemzeti Közlekedési Hatóság, ahova zöld rendszám igénylése előtt az autót vinni kell.

Zöld rendszámra jogosult e-autó fajták:

az összes tisztán elektromosan hajtott gépkocsi (például Nissan LEAF, Tesla Model S, Tesla Model X, Tesla Model 3, Tesla Roadster, Citroën c-Zero, Peugeot iOn, Mitsubishi i-MIEV, Renault Zoe, Renault Fluance ZE, Volkswagen e-UP, Volkswagen e-Golf, Kia Soul EV, BMW i3 BEV),

a külső energiaforrásból feltölthető, tisztán elektromosan legalább 25 km megtételére képes plug-in hibrid (például Toyota Prius PHV, Volkswagen GTE, Volkswagen Passat GTE, Mitsubishi Outlander PHEV, Audi A3 e-Tron, Opel Ampera, Chevrolet Volt, Volvo XC90 T8, BMW i8)

a hatótáv növelő belsőégésű motorral felszerelt, de akkumulátorról elektromosan legalább 50 km megtételére képes elektromos autó (BMW i3 REX).

Zöld rendszámot általában a 2015 nyara előtt forgalomba helyezett, illetve a külföldről behozott, és a zöld rendszámra jogosult autókra lehet igényelni. A 2015 őszétől forgalomba állított, zöld rendszámra jogosult autók általában már eleve ilyen rendszámot kaptak/kapnak.

A zöld rendszám megjelenése előtt hagyományos rendszámot kapott, de tisztán elektromos autókra a Nemzeti Közlekedési Hatóságnál (NKH) vagy az Okmányirodában lehet igényelni a környezetkímélő rendszámot.

