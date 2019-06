Persze, számítanak a lóerők, ahogy számít a szín és az extrák is, de vannak ennél fontosabb dolgok is, amire nem árt felkészülni, mielőtt besétálnánk a szalonba. Mutatjuk, mik azok, amik felett nem célszerű elsiklani.

Sokak számára egy új autó vásárlása olyasmi, amire jó, ha egyszer sor kerül az életben. Semmi mással össze nem hasonlítható élmény beleülni egy olyan gépkocsiba, amit valóban mi használunk először, amelybe mi tesszük az első kilométereket, a legendás „új autó illatról” nem is beszélve.

Míg egy használt jármű esetén megannyi intő jelre kell figyelni, hogy az áttekert kilométeróra vagy a trükkös javítások csapdáit elkerüljük, egy új autónál ezekre érthető módon nincs szükség. Azonban nem árt az alábbi tanácsokat fejben tartani, hogy az új járgánnyal maradéktalanul elégedettek lehessünk és élvezhessük a biztonságos vezetés örömeit.

Alaposan tájékozódjunk a kiszemelt autóról!

Bár ez minden nagyobb értékű beszerzésnél szinte alapvető, mégsem lehet eléggé hangsúlyozni, hiszen ha nem tudjuk, mit keresünk, nehezen fogjuk megtalálni. Olvassunk utána, keressük meg a legfrissebb teszteket: ha új autóról van szó, mire a kereskedőkhöz kerül, a szakértő újságírók kezén már átmentek a legújabb modellek, így biztos, hogy találunk majd alapos és objektív értékelést.

De érdemes felkeresni az adott autómárka hivatalos weboldalát is, ahol egyrészt megnézhetjük, hogy melyik felszereltségi csomag mit tartalmaz, milyen konstrukcióban juthatunk hozzá álmaink új autójához, de tájékozódhatunk például arról is, hogy milyen garanciális feltételeket kínál a gyártó vagy a kereskedő. Különösen fontos részlet, hogy hányféle garancia létezik, mert márkától függően más és más időtartam van az általános garanciális jótállásra, de létezhet külön átrozsdásodás elleni, vagy más jellegű garanciális konstrukció is.

Ha pontosan felmértük, hogy milyen modellre, milyen felszereltségre és egyebekre van szükségünk, jobb helyzetben leszünk, ha alkudozásra kerül a sor, illetve, ha a kereskedő az elképzeléseinktől eltérő ajánlattal fordul hozzánk.

Alkudni ér!

Ha pedig már itt tartunk, sokak számára a feltüntetett ár afféle szentírás, ha annyi van odaírva, hát annyit kell fizetni. Azonban, aki egy picit dörzsöltebb, nyugodtan próbáljon meg egy keveset alkudni, vagy kedvezőbb feltételeket kiharcolni. Mivel a legtöbb autószalon, kereskedés magántulajdonú franchise, ezért nincs olyan, hogy szabott ár, minden kereskedő úgy árazza a portékát, ahogy érzi – természetesen az ésszerűség határain belül – ezért egy kis mozgásterünk mindig lehet.

A legfontosabb, hogy az alkufolyamat során próbáljunk a realitások talaján maradni: pár tízezer, esetleg 1-2 százezer forintnyi engedményt valószínűleg el tudunk érni, nyilván milliós nagyságrendű árcsökkentésre nem lesz lehetőségünk. Legyünk udvariasak, de határozottak, ha pedig úgy érezzük, falba ütköztünk, ne féljünk kisétálni. Ilyen esetekben érdemes egy névjegyet ott hagyni, mert nem kizárt, hogy rövidesen kapunk egy telefont egy lényegesen kedvezőbb ajánlattal. Még jobb, ha már eleve úgy megyünk, hogy egy másik kereskedésből már meglévő ajánlattal érkezünk, így tudunk mire hivatkozni.

Az autóvásárlást tartogassuk a hónap végére

Ha nem annyira lelkesedünk az alkudozás gondolatától, az autó megvásárlását érdemes az adott hónap utolsó napjaira időzíteni. Sok autókereskedés ugyanis havi kvótákkal dolgozik, így a hónap vége felé könnyebb dolgunk lehet egy kis engedményt, esetleg egy-két extrát megkaparintani, ha a kvóta még nem teljesült, ilyenkor ugyanis két kézzel fognak kapkodni a lehetséges vásárlók után.

Ügyeljünk a biztonságra!

Az autók fejlesztése során tudományos alapossággal elemzik, hogy mi történik a bent ülőkkel – illetve a legújabb trendek szerint a gyalogosokkal – egy baleset vagy karambol során. Sajnos a laikusok számára a különféle törésteszt-eredmények nem mondanak sokat. Persze, az öt csillag jobb, mint a négy, azonban ma már a legtöbb autó simán kitűnőre teljesíti a hasonló vizsgálatokat, ez azonban nem mond el sokat a tényleges biztonságról. Egy új autó megvásárlása esetén ugyanis sokan abba a tévképzetbe ringatják magukat, hogy az új verdában a legújabb biztonsági fejlesztések veszik őket körül. Bár ez kétségtelenül igaz, van néhány olyan tényező, amiről muszáj személyesen megbizonyosodni, mielőtt aláírnánk az adásvételit. Ezzel kapcsolatban Albert Pétert, a vezetéstechnikai képzéseket nyújtó Speedworld Hungary oktatási vezetőjét kérdeztük.

„Hiába a modern biztonsági felszerelések, ha a sofőr és az utasok nem megfelelően használják azokat, illetve magát az autót” – magyarázta a szakember. „A biztonságos vezetés egyik legfontosabb alapköve az ülés megfelelő beállítása és a helyes kormányfogás. A közhiedelemmel ellentétben nem a korábban oktatott „10 óra 10 perc” a megfelelő, hanem a „3 óra, 9 óra”. Éppen ezért fontos megnézni, hogy az új autóban be tudjuk-e állítani a helyes üléspozíciót, hiszen akár olyan helyzet is adódhat, hogy a kiszemelt, tökéletesnek vélt autóban a napfénytető miatt az alacsonyabban lévő tetőkárpithoz már hozzáér a fejünk, így a megkerülhetetlen helyes ülésbeállításhoz már egy zavaró, a vásárlást kizáró tényező párosul. Legalább ilyen fontos az ülés megfelelő beállítása is: sokan a kényelmet szem előtt tartva túlságosan is hátradöntik az ülést, ami helytelen és hosszú távon egészségtelen is. Az ülés támláját ugyanis csaknem derékszögbe (90-100 fokos szögbe) kell állítani, hogy a hátunk egyenes legyen és a gerincoszlopunk megtámassza a fejünket – így egy hosszú út végére sem fogunk elgémberedni. Az ülés és a kormány közötti távolságot pedig úgy állítsuk be, hogy teljesen benyomott fékpedál esetén se tudjuk a lábunkat teljesen kinyújtani, illetve a karjaink is enyhén hajlítva maradjanak a kormánykerék teljes elfordítása közben, úgy, hogy közben a hátunk az üléstámlában maradjon. Így szinte minden esetben elég csupán egyszer átfogni a kormánykeréken, és egy kritikus szituációnál sem arra fogjuk használni a karjainkat, hogy megtartsuk a felsőtestünk teljes súlyát, hanem laza izomzattal, precízen tudunk manőverezni. Kanyarodásnál, hirtelen manővernél pedig még ekkora kormánymozdulatra sincs szükség, így jobban az irányításunk alatt tudjuk tartani az autót, emellett, folyamatosan érezzük majd, hogy merrefelé állnak az első, irányított kerekek. Amennyiben a kezelőszervektől való távolságot nem így állítjuk be, az autót egy vészhelyzetben, biztosan nem fogjuk tudni megfelelően irányítani.

Természetesen az is fontos, hogy milyen biztonsági felszerelés került a kiszemelt autóba. A légzsákok sokat fejlődtek az elmúlt évtizedekben, így érdemes utánanézni, hogy a hagyományos, kormányba, illetve műszerfalba épített légzsák mellett milyen oldalsó, vagy egyéb megoldás gondoskodik a sofőr biztonságáról. Ma már sok esetben szériafelszereltség például a holttérfigyelő, amely figyelmezteti a sofőrt, ha a jármű holtterében másik autó található.

„A fáradt, kialvatlan vagy kimerült autóvezető ugyanolyan veszélyes, mintha valaki ittasan ülne a volán mögé” – figyelmeztetett Albert Péter. „Ma már léteznek olyan elektronikai megoldások, amelyek az autó mozgását, a kormánykerék mozgását, az utastér hőmérsékletet, illetve a sofőr szemét figyelve elemzik a járművezető állapotát és figyelmeztetik, ha pihenésre van szüksége. Bár jó lenne, ha minden autós annyira felelősségteljes lenne, hogy ilyen esetben egyáltalán nem ül autóba, ennek ellenére sajnos vannak olyan esetek, amikor bizony ez előfordul, ilyenkor pedig egy hasonló biztonsági megoldás komoly tragédiát előzhet meg, nem beszélve további vezetéstámogató rendszerekről, mint a sávtartó, éjjellátó kamera, intelligens fényszórók, és automatikus vészfékező rendszerek.”

Ragaszkodjunk a tesztvezetéshez!

Elolvashattuk a teszteket, körbejárhattuk a szalonban kiállított autót, de a lényeg úgyis csak akkor derül ki, amikor útra kelünk. A tesztút során ellenőrizhetjük például a fentiekben is leírt tényezőket: milyen a kormány fogása, mennyire tartja az ülés a hátunkat, nem csak egyenesben, de kanyarokban, sőt, gyorsabb fordulók során is. Mennyire esnek kézre a különféle kapcsolók, kezelőszervek, mennyire látunk ki előre, oldalra és hátra a járműből. Természetesen a motor teljesítményét is könnyebb így felmérni, mint egy álló autó esetében. Itt pedig nem csak a végsebességre gondolunk, hanem például a gyorsulásra is, ami kulcsfontosságú lehet például egy előzés vagy egy nem várt vészhelyzet során. Szintén a tesztút lehet a legjobb indikátora annak is, hogy milyen fogyasztásra számíthatunk az új autótól, a gyári adatok ugyanis ritkán tükrözik a gyakorlatban mérhető valóságot.

Versenyeztessük a kereskedőket!

Míg a legtöbb autószalonban valószínűleg csak ímmel-ámmal adnak kedvezményeket, sokkal valószínűbb, hogy hajlandóak megadni egy konkurens által kínált, vonzóbb árat, hiszen ezzel épp a versenytárstól happolják el a fizető vevőt. Persze ilyenkor is érdemes őszintének lenni, egy irreálisan alacsony árral ugyanis csak lebuknánk, ha blöffölnénk.

Ugyanitt legyünk nagyon résen, a rafinált kereskedők ugyanis könnyen megtéveszthetnek egy-két extra beígérésével, amelyekről aztán később kiderül, hogy semmi szükségünk rájuk, illetve, hogy nem érnek annyit, mint amennyit számítanak az új autó árában.

A biztonság garanciája A 2008-ban alaposan átszabott Suzuki Vitara 2015 tavaszán jelent meg a hazai SUV-szegmensben és rövidesen maga mögé utasította a versenytársakat, sőt, még a személyautók jóval sűrűbb mezőnyében is kimagasló eredményeket tudott elérni. Ezzel a „Mi Autónk” egyik legnagyobb sikerévé vált, mivel 2019. tavaszán már a félmilliomodik Vitara gördülhetett ki az esztergomi gyárból. A formás városi terepjáróban pedig a legmodernebb biztonságtechnikai berendezések dolgoznak a sofőrök és az utasok védelmén: a kombinált érzékelős vészfékasszisztens például ütközésveszély esetén figyelmeztet és ha szükség van rá, a fékerő fokozásával segít elkerülni a bajt. A sávelhagyásra figyelmeztető automatika 60 km/h sebesség felett fény-, és hangjelzéssel, valamint vibrációval is jelez a vezetőnek, míg a sávtartó rendszer felismeri, ha az autó elhagyná a sávot és automatikusan korrigál, megelőzve így a kisodródást. A forgalmi jelzéseket felismerő kamerának köszönhetően mindig tudni fogjuk, hogy mennyivel közlekedhetünk, míg a hátsó keresztirányú forgalmat ellenőrző szenzor tolatásnál nem csak a saját, de a járókelők biztonságáról is gondoskodik. A Suzuki Vitarához mindemellett kiemelkedő garanciát kínál a gyártó: a takarékos és környezetbarát, mégis lendületes, kis köbcentiméteres, turbós motorokra 3+7 éves BoosterJet Pro garanciát vállal, a Vitara és S-Cross modellek esetében, ami annyit jelent, hogy a 3 éves (vagy 100 000 kilométeres) gyári garancia mellett a motorblokkra, a turbóra és a váltószerkezetre a Magyar Suzuki Zrt. további 7 évre (vagy 200 000 kilométerre szóló) garanciát vállal.

