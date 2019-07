Nagycsaládot akartak vagy ez nem volt kimondott terv?

Természetes volt számomra a nagycsalád, én is harmadik gyerek vagyok. Soha nem pusztán együttlétben, házasságban, hanem mindig is családban gondolkoztam. A modell pedig adott volt, a férjem számára is természetes volt mindez. A gyerekek szempontjából pedig nagyon fontosnak tartom, hiszen a testvér az, aki mindig mellette lesz. Mi, a szülei megöregszünk, nem mindig fogjuk érteni, mi zajlik a gyerek fejében, szívében, de a testvére természetes társa lesz. Ha pedig nem csak egy testvére van, hanem több, attól ő lesz gazdagabb. A mieink még kicsik, de már most látszik, hogy bármit megtennének a másikért. Ha marakodnak is, ahogy bejön egy külső szereplő, összezárnak és kiállnak egymásért.

Általános megállapítás, hogy a nagycsalád sok nehézséggel jár. De van-e olyasmi, amiben könnyebbséget jelent?

Most még talán nem, bár minden, ami egyébként is jó a családi életben, az még jobb, ha többen vagyunk hozzá. Egy játék, egy séta, egy fagyizás, mesélés, éneklés, utazás nagyobb élmény mindenkinek, ha van hozzá társunk. Ráadásul a több gyerek nem csak mennyiségi, hanem minőségi növekmény is. Nekik is, hiszen egymásnak is folyamatosan élményt jelentenek, jobban megtanulnak alkalmazkodni, együttműködni, odafigyelni, felelősséget vállalni, de ugyanazt mi szülőként is tapasztaljuk magunkon. Az élményeink nekünk is sokkal intenzívebbek, ha hozzájuk kapcsolódnak.

Kaposvári Katalin

A nehézségek leginkább logisztikai természetűek. De amikor még nem három, csak egy gyerekünk volt, ő is lefoglalt bennünket reggeltől estig. A mostanihoz képest nem egyharmadnyi figyelmünket, aggódásunkat, időnket kötötte le. Úgyhogy ebből a szempontból nem az a kérdés, hogy egy gyerek van vagy három, hanem hogy van-e gyerek egyáltalán. Egy példa csak: amikor még csak az első fiunk volt meg, tele pakoltuk a kocsit, ha mentünk valahová. Három gyerekkel már fele annyi dolgot viszünk magunkkal.

Visszatérve arra, hogy konkrétan mi a könnyebbség: egyelőre ez még nem kézzelfogható, de az idő nem kímél senkit. Valószínűleg sok szempontból könnyebb lesz az öregkorunk, mint azoknak, akiknek nincs gyereke.

A szülői tennivalókat a munkával mennyire nehéz összeegyeztetni?

Ahogy az előbb mondtam, a logisztika és az optimalizálás kulcskérdés. Ez már egy gyereknél is fontos volt, hárommal pedig másképp nem is lehetne. A nap 24 órából áll, idővel kialakul, hogy mi fér bele, mi nem. Ebben pedig alapvető fontosságú a rend. Az otthonunk állapotát, az időbeosztásunkat vagy akár a konfliktuskezeléseink szabályait illetően is. Ha ezeket megoldjuk, akkor, ha nem is magától, de a kialakított és fenntartott rend által is sok dolog szinte törvényszerűen a helyére kerül.

Mivel már a legkisebb is bölcsődébe jár, így vissza tudtam menni dolgozni. Nyilván nem mellékes, hogy szeretem a munkámat és a munkahelyemet, és feltölt, ha nem csak anyukákkal találkozom, nem csak pelenkákról és védőoltásokról beszélgetünk és nem csak edzőcipő van rajtam napközben, hanem a szakmámban is elmélyedhetek. A hétköznapok tehát a munkahely, óvoda, bölcsőde adta keretek között zajlanak, de a hétvége szinte mindig az értelmes és közös programoké.

Miből tudnak energiát meríteni?

Hát, nem az alvásból! Bródy János mondta azt egyszer egy beszélgetős Illés-koncerten két szám között, hogy a házasság a legjobb megoldás azokra a problémákra, amelyek házasságon kívül fel sem merülnének. Ez a gondolatmenet nyugodtan kiterjeszthető a családra, a nagycsaládra is. Kicsit komolyabbra fordítva: energiát az egymásra szánható idő minőségi eltöltéséből merítünk. Persze szükség van az egyedüllétre, hobbira is, és jól tervezetten, de erre is kell időt szakítani. A spontán kikapcsolódásra természetesen kevés a lehetőség, de kell, hogy a játszótéren túl is legyen egy világ. Három gyerekes anyaként nyilván nem könnyű 100%-os feleségnek és nőnek is lenni és helytállni a munkahelyen, főleg egy pénzügyi multinál. De azt sem gondolom, hogy ha valakinek nincs gyereke, akkor törvényszerűen könnyebb az élete vagy több az energiája. Nemigen láttam még olyan nőt, aki amiatt lenne boldogtalan, hogy vannak gyerekei.

Ha már az imént a logisztikát említette: hogyan utaznak?

Kizárólag autóval. Ráadásul egy öt személyes kocsi már komoly kompromisszum, kérdés, hogy befér-e három gyerekülés, ha pedig valaki még bepattanna hozzánk, nem volna hová ülnie. Ezért a családi csapatszállítónk hét személyes. Biztosan meg lehetne oldani tömegközlekedéssel is, de ezt a stresszfaktort kiiktattuk.

Heti rendszerességűek a kisebb kirándulások, amikor szinte mindig a természet a cél, de a célterületre azért valahogy el kell jutni, ezen kívül a nagyszülők is 200 kilométerre laknak. A gyerekek a kezdetektől hozzászoktak, hogy autóban vannak, gondosan beszíjazva. Nagyon jól bírják akár órákon keresztül is. Legalábbis sokkal jobban, mint a férjem.

Nagyot nyernek a nagycsaládok Ettől a hónaptól kezdve 2022. december 31-ig igényelhető a három vagy több gyermeket nevelő családok számára az új gépjármű megszerzéséhez biztosított állami támogatás. Fontos, hogy ezt hét személyes autókra lehet igénybe venni, azok közül is olyanokra, amelyeket korábban még nem helyeztek forgalomba. A támogatás a vételár legfeljebb 50%-a lehet, de nem haladhatja meg a 2,5 millió forintot. Az igényléshez a Magyar Államkincstárhoz vagy a kormányablakoknál kell kérelmet benyújtani, a kézhez kapott határozat után pedig hat hónapon belül kell adásvételi szerződést kötni. Az egyszer igényelhető támogatás után az autót 3 évig nem szabad eladni, azon el kell helyezni a "Családbarát Magyarország" matricát, és azt 3 évig nem szabad eltávolítani. A támogatást egyszülős családok is igényelhetik. További részletek megtalálhatók ezen az oldalon.

BMW 2 Gran Tourer

Hét ülés prémium minőségben Családi kirándulás? Praktikus tárolórekeszek sokasága, kimagasló kényelem és menetkomfort, gazdaságos és erős motorok, kényelmi és biztonsági extrák garmadája; minden benne van, amit a BMW a családok számára fontosnak tart. De Münchenben azt is tudják, hogy a család nem csak gyerekeket jelent, hanem rengeteg holmit is. A BMW 2 Gran Tourer csaknem két köbméterig bővíthető raktere szinte mindent elnyel, ami kisebb, mint egy páncéltőkés zongora. A BMW 2 Gran Tourer ideális megoldás azoknak, akik utazás közben is átlag feletti minőséget szeretnének biztosítani a családjuknak. A bajor gyártó hétszemélyes egyterűje ráadásul július elseje után 2,5 millió forintos árelőnnyel szerezhető meg, hiszen e modell is megfelel azon paramétereknek, amelyek lehetővé teszik az állami támogatás felhasználását. A BMW 2 Gran Tourerhez az állami támogatás igénybevétele mellett már 5 615 000 Ft-tól hozzá lehet jutni, emellett 0%-os THM melletti finanszírozás is elérhető. A részletekért kattintson ide!

BMW 2 Gran Tourer

A tartalom a BMW Group Magyarország megbízásából, a HVG BrandLab közreműködésével jött létre, előállításában a hvg.hu és a HVG hetilap nem vett részt.