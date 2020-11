Kevés idejük maradt az online kasszával rendelkező kereskedőknek arra, hogy megfeleljenek a 2021. január 1-jétől hatályos előírásnak, miszerint legalább egy elektronikus fizetési lehetőséget kell biztosítaniuk. Ebben segít a Doppio-program innovációja, amely révén akár 3 nap alatt be lehet vezetni a jogszabálynak megfelelő szolgáltatást, ráadásul a softPOS-megoldás miatt nem is kell külön terminált beszerezni.

2021. január 1-jétől lép életbe az a törvény, amely előírja, hogy minden online kasszával rendelkező kereskedőnek és szolgáltatónak kötelessége legalább egyféle elektronikus fizetési lehetőséget biztosítania az ügyfelei, vásárlói számára. Számukra kínál a Global Payments Europe olyan megoldást, amellyel meg tudnak felelni a jogszabályi előírásoknak.

A Global Payments Europe (GPE) a világ egyik legnagyobb, több mint negyvenéves tapasztalattal rendelkező, nem banki tulajdonú fizetési szolgáltatója, harminc országban van jelen. Világszerte több millió kereskedőnek, pénzügyi szervezeteknek, intézményeknek, kormányzati ügyfeleknek nyújtja a szolgáltatását. A székhelye Atlantában van, a közép- és kelet-európai régiós központja pedig Prágában. A magyar piacra 2014 szeptemberében lépett be a GP, miután stratégiai megállapodás keretében átvette az Erste POS-hálózatának a kezelését, ami azt is jelenti, hogy a bank teljes fiókhálózatában igényelhetők a cég szolgáltatásai.

Ezen kívül még további két csatornán keresztül szólítják meg a kereskedőket. Egyrészt a saját értékesítési csapatukkal, amely kifejezetten bankkártya-szolgáltatások nyújtására specializálódott, másrészt rendelkeznek partneri együttműködési megállapodásokkal.

Egri Szilvia, a Global Payments Europe projektfelelőse

„Pont ebben a hibrid értékesítési modellben rejlik a GP egyik ereje, amely folyamatosan fejlődik” – véli Egri Szilvia, a Global Payments Europe projektfelelőse. A másik pedig az a masszív tudás- és szolgáltatástranszfer lehetőség, amit az anyacégtől, az amerikai és a prágai központtól kapnak. Erre építkezve nyújtják Magyarországon is a szolgáltatásaikat.

A GPE úgynevezett crossborder-elfogadó, amelynek az az előnye, hogy olyan kereskedőket is ki tudnak szolgálni, akik Közép- és Kelet-Európából lépnek be a magyar piacra, vagy olyan magyar kereskedők, akik a régióban kívánnak terjeszkedni. Őket is ki tudják szolgálni azáltal, hogy nemcsak a fő devizákban – euróban, dollárban – tudnak elszámolni.

Egri Szilvia szerint megbízható szolgáltatási szintet tudnak nyújtani a kereskedőknek. Ezt igazolja vissza, hogy az elmúlt másfél évben egyetlen leállásra sem került sor a POS-hálózatukon, csak karbantartás céljából, ami azonban általában öt percet vesz igénybe, azaz nem okoz komolyabb időkiesést a kereskedőknek – ez főleg a közelgő karácsonyi időszakban lehet fontos szempont. Ugyanakkor a szolgáltatástranszfernek köszönhetően gyorsabban tudnak behozni Magyarországra itt még nem meglévő szolgáltatásokat, vagy olyanokat, amelyeket még viszonylag kevesen nyújtanak. Így például náluk már a Google Pay és az Apple Pay is elérhető mint fizetési mód, illetve decemberben elérhetővé válik az a softPOS-megoldás, amellyel a Mastercard Doppio-programjába pályáztak – ezt a technológiát a GPE a magyar piacon az elsők között fogja biztosítani.

A Mastercard 2019 novemberében Doppio néven elindított infrastruktúrafejlesztési programjának célja, hogy három év alatt megduplázza a kártyaelfogadó vállalkozások számát Magyarországon. A program első fél évében már több mint 11 ezer terminál jutott el a kereskedőkhöz, a legtöbb esetben olyan helyekre, ahol addig még nem volt megoldott az elektronikus fizetés. A program mindenki számára nyitott, de komoly hangsúlyt helyez arra, hogy a kis- és középvállalkozások (kkv) számára is vonzóvá tegye a kártyás fizetést. A program előnye, hogy annak révén a kereskedők a korábbi több hetes várakozási idő helyett akár pár nap alatt POS-terminálhoz juthatnak, mivel az igénylési folyamat a korábbi papíralapú helyett teljes egészében online történik. A korábbi szűkebb kínálat helyett ma már többféle készülék és csomag is segíti azt, hogy mindenki testre szabott megoldást válasszon. Így például a softPOS technológiával akár egy Android-telefon is alkalmassá tehető kártyaelfogadásra, nincs szükség új eszközök beszerzésére és telepítésére.

Egri Szilvia, a Global Payments Europe projektfelelőse

A GPE is az idén jelentkezett a Doppio-programba, ami elsősorban azért keltette fel az érdeklődésüket – hangsúlyozza Egri Szilvia –, mert rendkívül szimpatikusnak találták a célkitűzés eléréséhez – hogy 2022-ig megduplázzák a POS-terminálok számát – választott utat. Ennek lényege, hogy egy új szintre emelkedjen a hazai bankkártya-elfogadás akár az onboarding folyamat optimalizálásán, felgyorsításán keresztül, illetve ne csak öncélúan létesítsünk újabb és újabb POS-terminálokat, hanem tartósabb eredményt lehessen elérni a kereskedők aktivizálásában.

Ez utóbbi törekvést pedig még inkább a magáévá tette a GPE, és igazából emiatt jelentkezett a Doppio-programba, hogy szegmensekre szabott megoldásokat fejlesszenek, olyanokat, amelyek fenntarthatóak, akár az online pénztárgéppel rendelkező kiskereskedők számára is. Hiszen alapvetően ők a célcsoportjai a 2021. január 1-jétől bekövetkező változásoknak. És az ő számukra nem biztos, hogy minden esetben a POS-terminál a legjobb megoldás, hiszen ennek akár érzékeny mértékű havi díja is lehet.

Ezért is szeretne a GPE a magyar piacon decemberben elindulni a softPOS-megoldással, amelynek igénylése esetén a kiskereskedőknek nem kell egy új eszközt vásárolniuk vagy bérelniük, hanem kvázi a saját androidos okostelefonjukat használhatják bankkártya-elfogadó terminálként. A Doppio-program ennek az új technológiának a piacra vitelében segít.

Emellett az Erste Bankkal a GPE már most is futtat egy olyan kísérleti projektet, amely révén 2-3 munkanapon belül POS-terminált tudnak biztosítani a kereskedőknek, köszönhetően a 20 fiókba telepített egyszerűsített kereskedői onboarding-rendszernek. Ennek segítségével maga a fióki dolgozó tudja igényelni a POS-terminált a kereskedőnek, és miután megtörtént az utóbbi kockázatkezelési bevizsgálása, az eszközt a futár viszi ki neki, és tudja azt maga a kereskedő aktiválni.

A tartalom a Mastercard megbízásából, a HVG BrandLab produkciójában készült. A cikk létrehozásában a HVG hetilap és a hvg.hu szerkesztősége nem vett részt.