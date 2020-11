Az okosotthon ma már nem elérhetetlen álom vagy a sci-fi forgatókönyvírók fantáziájában létező dolog, hanem olyasmi, amivel gazdaságosabbá, fenntarthatóbbá, pénztárca-, és klímabarátabbá tehetjük a lakásunkat. Ehhez persze átgondolt tervezésre is szükség van, hogy valóban segítse az életünket az “felokosított” otthon. Lássuk, mire érdemes figyelni!

1. Gondolja át, mire van szüksége!

Az okoseszközök kétségkívül menők, azonban nem biztos, hogy szükségünk van minden egyes kütyüre, amit ezzel reklámoznak. Valószínűleg senki sem veszi túl nagy hasznát az olyan fejlesztéseknek, mint az “okos kávéfőző”, amelyben annyi csupán az okosság, hogy a telefonunkról indíthatjuk a kávéfőzést. Lássuk be, ez édeskevés, ha egyszer a csészét is nekünk kell odakészíteni, illetve a vizet, kávét is nekünk kell kézzel betölteni a gépbe.

“Egy valódi okosotthon lényege, hogy ezek a megoldások beállítás, programozás szempontjából összerendezhetőek legyenek egy felületre” – mondta a HVG BrandLabnek Károlyi László, a Legrand Magyarország vezérigazgatója.

“Mivel ez a közös, bárhonnan használható vezérlőfelület a mai tudásunk szerint az okostelefon, ennek következménye, hogy a lakásunkat, házunkat is ezzel a megnevezéssel címkézzük fel. 2020-ban egy okosotthon azt jelenti, hogy az épület szabályozását (fűtés, hűtés, világítás, redőnyök, áramellátás, biztonsági kamerák kezelése, beléptetés, és vészérzékelés stb.) egy közös felületről egyszerűen és gyorsan ellenőrizhetjük. Mindezek mellett a beépített rendszereknek intelligensnek kell lenni, azaz meg kell tanulni a szokásainkat és - amennyiben nem írjuk felül más paranccsal - alkalmazni kell azokat” – fogalmazott az épületek villamos-, és digitális adatátviteli infrastruktúráira specializálódott cég magyarországi vezetője.

A szakértő szavait tehát tartsuk fejben és ennek fényében nézzünk körül a lakásban, felmérve, hogy hol, milyen funkciókra, tudásra lehet szükség. Érdemes lehet ezeket a szakember által is említett kategóriákba rendezni, ennek segítségével tudunk majd később priorizálni (például, így a tél elején érdemes lehet a fűtést korszerűsíteni, míg a redőnyökkel vagy épp a hűtéssel ráérünk a melegebb, napsütésben gazdagabb hónapokig).

2. A kompatibilitásra is gondoljon!

Ahogy a Legrand Magyarország vezérigazgatója is rámutatott, az okosotthonok egyik legfontosabb tulajdonsága, hogy közös felületen követhetőek a lényeges információk. Ez is lehet szempont tehát a válogatás közben, rengeteg bosszúságot okozhat ugyanis, ha a kemény munkával megkeresett pénzünket olyan eszközre költjük, ami aztán nem hajlandó együttműködni a többivel, esetleg egy teljesen külön szoftver vagy applikáció kell a működtetéséhez. Ez nem jelenti azt, hogy bizonyos esetekben ne választhatnánk más-más márkát vagy gyártót, de érdemes megbizonyosodni róla, hogy a kiszemelt eszköz kompatibilis-e más fejlesztésű eszközökkel.

A jó hír, hogy ezen felül viszont nem kell informatikai zseninek vagy rakétatudósnak lenni, a jól megtervezett okosotthonok fejlesztői ugyanis a felhasználóbarát működésre is gondolnak.

“Pontosan ez a lényege a modern okos megoldásoknak” – hangsúlyozta Károlyi László. “Nem kell szakembernek lenni, elég, ha eligazodunk a mobil okos telefonok és általánosságban a számítógépek világában. Ez ma már mindenki számára ’létszükséglet’, nem csak az okosházak iránt érdeklődőknek” – tette hozzá.

A Legrand Magyarország vezérigazgatója szerint egy jól tervezett okos megoldás működtetésére akár még a műszaki leírás elolvasása nélkül is képesnek kell lennie a felhasználónak. „Sokféle eszköz és rendszer van a piacon, azonban csak az igazán jó és megbízható megoldások ilyen könnyen kezelhetőek. Tény, hogy valószínűleg ezek pár százalékkal drágábbak, mint a legolcsóbb ismeretlen gyártótól származó termékek, így el kell döntenünk mennyit ér számunkra a biztonság, mivel a drágább megoldások megbízhatóan működnek, gyerekjáték telepíteni és programozni azokat, ha pedig mégis baj lenne, akkor van gyártói képviselet, ahol segítenek megoldani a problémánkat” – fogalmazott a szakember.

3. A “jövőálló” okosotthon sok fejfájástól megkíméli a tulajdonost

A digitális eszközök világában fontos, hogy a készülékeink jövőállóak legyenek. Ez azt jelenti, hogy beszerzésükkor érdemes átgondolni, hogy milyen fejlesztések várhatóak a közeli jövőben, esetleg azt, hogy milyen funkcióknak vennénk hasznát a hétköznapok során és ennek megfelelően választani.

Például, érdemes megnézni, hogy egy-egy eszközhöz elérhető-e a hangvezérlés, ugyanis ma már egyre több háztartásban ott vannak az úgynevezett okoshangszórók, amelyekkel sokféle eszközt vezérelhetünk. Ezért érdemes lehet ellenőrizni, hogy az általunk kinézett megoldás támogatja-e például ezt a vezérlési módot, hogy ne csak a beépítés után jöjjünk rá, hogy nem egészen így képzeltük el a használatát.

A jó hír, hogy a technológia fejlődésével ezeknek az eszközöknek csökken az ára, illetve egyre több és jobb funkciókat kapunk a pénzünkért.

“Természetesen semmi sincs ingyen, de soha nem az árat kell csak nézni, hanem azt is mit nyerünk meg azzal, amit megveszünk” – figyelmeztetett Károlyi László. “A kérdés az, hogy milyen funkciók azok, amelyekre hajlandóak vagyunk áldozni. Van, aki még emlékszik rá, hogy úgy harminc éve a tévékhez még felárért lehetett venni távirányítót. Nem mindenki választotta ezt, de végül annyira sikeres megoldás lett, hogy mára beépült az árba és minden készülékhez jár. Véleményem szerint az okosotthon-megoldások is ilyen pályát futnak majd be” - fogalmazott.

A szakember szerint a kényelmi oldal mellett vannak igen hasznos energia-felhasználási előnyök is. Az okoseszközök ugyanis képesek érzékelni, hogy a lakásban tartózkodunk-e, vagy távol, mérhetik a külső és a belső hőmérsékeltet, vagy épp a napfény mennyiségét és mindezek függvényében alakítják a helyiségek hőmérsékletét, vagy vezérlik a redőnyöket. Mindez meglátszik a havi energiakiadásainkban, ugyanakkor a fajlagosan csökkenő energiafelhasználás a globális felmelegedés elleni harcnak is egy fontos eleme.

Károlyi szerint arra sem árt gondolni, hogy mit nyerünk egy potenciálisan drágább okoseszköz beszerzésével: például, ha egy szobában a meglévő kapcsoló funkcióit egy újjal szeretnénk kiegészíteni, a hagyományos megoldás esetén ehhez kábeleket kell elvezetni a szoba másik végéig, ami véséssel, meszeléssel és takarítással is jár. A hagyományos szerelvény pár ezer forint, viszont a festés-kábelezés akár több százezer forintot meghaladó költség is lehet.

Ha viszont okos megoldást használunk, akkor ugyan a szerelvények költsége több tízezres kiadás, viszont pár ezer forintból megússzuk a szerelést és összeségében így még a felébe sem kerül ez a projekt mint a hagyományos bővítéssel. „Arról nem beszélve, hogy az okos megoldás egy óra alatt telepíthető, míg a régi jó esetben akár egy hétig is eltarthat” – tette hozzá.

1+. A biztonságra sem árt gondolni!

Mivel az okosotthonok gerincét a hálózati csatlakozás adja, fontos, hogy a megfelelő biztonsági intézkedéseket is megtegyük. Ehhez azonban továbbra sem szükséges, hogy informatikai diplomát szerezzünk, elég, ha betartunk néhány alapvető dolgot.

“Az okos megoldásoknál valóban kulcskérdés a megbízhatóság” – hangsúlyozta Károlyi László. “Mivel minden eszköz az internet és lakás wifi hálózatán keresztül is elérhető, ebből következik, hogy meg is hackelhető.

Természetesen egy magánfelhasználó rendszereit nem fenyegetik annyian, mint például a Fehér Ház szervereit, ettől függetlenül elsődleges fontosságú, a megbízható védelem. Hasonlóan a banki, webes vagy telefonos jelszavakhoz, bonyolult jelszavakat használjunk, időként pedig cseréljük is ezeket.

Arra is figyelni kell, hogy ne keveredjünk el saját jelszó-dzsungelünkben, ezért vészhelyzet esetére olyan biztonságos helyen tároljuk, ahol gyorsan megtaláljuk és ahol mások nem férhetnek hozzá. „El kell dönteni, hogy megéri-e nekünk a drágább megoldás, ami viszont megbízhatóan működik, gyerekjáték telepíteni és programozni, ha pedig mégis baj lenne akkor van gyártói képviselet, és technikai támogatás” – foglalta össze tanácsait a szakember.

Károlyi László Az épületek villamos-, és digitális adatátviteli infrastuktúráinak világszintű szakértője, a francia Legrand csoport tagjaként a Legrand Magyarország piacvezető helyet foglal el szerelvényeivel, de energiaelosztási termékeikkel is jelentős növekedést értek el az elmúlt években. Károlyi László 27 éve kezdte el munkásságát az akkori Kontavillnél, és 16 éve tölti be a vezérigazgatói pozíciót a Legrand Magyarországnál. 2020. szeptember 16-án a Magyar-Francia Kereskedelmi és Iparkamara (MFKI) Igazgatótanácsa egyhangúlag megválasztotta a Kamara új elnökének, október 23-án pedig Szentes díszpolgárává avatták. A Legrand által újragondolt intelligens rendszernek, a Valena Life/Allure Netatmónak köszönhetően mindenki számára elérhetővé vált az okos otthonok világa. A Kezdő csomag mellé mindenki a saját otthonának megfelelően választhat kiegészítőket, melyek könnyedén integrálhatóak egymáshoz. A rendszer kompatibilis az összes nagy márkával és platformmal - mint az Apple HomeKit, Google Home, Amazon Echo, Somfy, Bubbendorff, Netatmo és IFTTT - ennek köszönhetően további funkciókat adhatunk otthonunkhoz. A Home + Control applikációban részletesen nyomon követhetjük otthonunk energiafogyasztásán, legyen szó akár egyetlen eszköz, vagy a teljes rendszer fogyasztásáról, így könnyűvé válik a háztartás energiahatékonyságának optimalizálása.

A tartalom a Legrand Magyarország megbízásából, a HVG BrandLab produkciójában készült. A cikk létrehozásában a HVG hetilap és a hvg.hu szerkesztősége nem vett részt.