Egy, a CIB Bank által készített hazai reprezentatív felmérés szerint a magyar lakosság 62%-a szokott valamilyen formában megtakarítani, de rendszeresen csupán 27% teszi ezt meg1. Azok, akik rendszeresen megtakarítanak, mibe fektetnek szívesen?

A hosszú távú stratégiában egyre nagyobb hangsúlyt kapnak az olyan megoldások, mint a rendszeres befektetési alapok, ahol az ügyfelek kisebb összegekkel is elindíthatják megtakarításaikat. Ennek egyik fő előnye, hogy a megfelelő számlatípus kiválasztásával akár adókedvezmények és állami támogatások is igénybe vehetők. A cél az, hogy akár havi néhány tízezer forint félretétele is érdemi vagyonná növekedhessen az évek során.

Hogyan lehetne ösztönözni azokat, akik jelenleg nem takarítanak meg, hogy akár kisebb lépésekkel is elkezdjék? Mennyi időn belül térülhet meg a befektetés?

A bankok tapasztalatai szerint egy 5-10 éves időtávon már jól láthatók az eredmények: például havi 30 ezer forintos megtakarítással tíz év alatt 3,6 millió forint gyűlik össze, a hozamokkal együtt a tízmilliós nagyságrendet is elérheti. A trend azt mutatja, hogy egyre többen veszik igénybe ezt a lehetőséget, és a bankok számára is kiemelt cél, hogy minél több ügyfelet irányítsanak a rendszeres megtakarítások felé. Kiemelten figyelnek arra, hogy a megfelelő eszközöket ajánlják a különböző jövedelmi és kockázati profilú ügyfeleknek, hiszen sokan még nem rendelkeznek megtakarítással, annak ellenére, hogy jövedelmi szintjük ezt lehetővé tenné.

A megtakarítók számára kulcsfontosságú a legmegfelelőbb befektetési forma kiválasztása. Milyen eszközök segítik ezt?

Az ügyfélprofilok pontosabb meghatározása érdekében a bankok egyre inkább támaszkodnak fejlett digitális eszközökre. A mi esetünkben az Advisory 360 rendszer az a szoftver, amely a befektetés előtt teljeskörű értékelést végez. Ezzel nemcsak segít az ügyfeleknek egy megfelelő eszközösszetételt megtalálni, de az MIFID-teszt kitöltésével részletes képet is ad az adott ügyfél pénzügyi ismereteiről, kockázattűrő képességéről és megtakarítási szándékairól. Ez alapján a rendszer javaslatokat tesz különböző befektetési lehetőségekre, legyen az állampapír vagy befektetési alap.

A döntés végső soron az ügyfél és a bankár közös megállapodásán alapul: ha az ügyfél nagyobb kockázatot vállalna, vagy inkább konzervatív stratégiát követne, a rendszer segít ennek megfelelő portfóliót kialakítani. Fontos azonban, hogy nem enged túlzott kockázatvállalást vagy hozzáférést olyan termékhez, amelyekhez a pénzügyi ismeretei nem elegendőek.

Vasas Norbert, a CIB Bank Prémium és Privát Banki Szegmens Menedzsment vezetője CIB Bank

Az elmúlt években az állampapírok népszerűsége kiemelkedő volt, a kedvező hozamok sok ügyfelet vonzottak. A kamatfizetések után azonban sokan keresik az új befektetési lehetőségeket. A trendek azt mutatják, hogy a megtakarítások egy része visszaáramlik az állampapírokba, míg másik része befektetési alapokba kerül. Az ügyfelek egy része ragaszkodik a biztos, alacsony kockázatú termékekhez, mint a Start Alap, míg mások nyitottabbak a részvényalapú befektetések iránt, továbbá az inflációhoz kötött és egyéb lakossági állampapírok továbbra is vonzó alternatívát jelentenek.

A lejáró állampapírok kamatkifizetései után milyen befektetési lehetőségek állnak rendelkezésre azok számára, akik szeretnék a hozamot újra befektetni?

A diverzifikáció egyre nagyobb szerepet kap az újrabefektetések során. A devizaalapú befektetések iránti kereslet növekszik, különösen az euró- és dolláralapú eszközök esetében. Az ügyfelek egy része már nemcsak forintban gondolkodik, hanem külföldi vállalati kötvényekbe és globális részvényalapokba is fektet. A diverzifikáció lehetőségei között szerepelnek a tőkevédett alapok is, amelyek a hozamlehetőséget a kockázatok mérséklésével kombinálják, hogy partnereink belekóstolhassanak kockázatosabb piacokba is.

Milyen kockázatokat és lehetőségeket kell figyelembe venni a hozamok újrabefektetése során?

A legnépszerűbb megtakarítási eszközök továbbra is az állampapírok és a befektetési alapok, de az ügyfelek körében egyre nagyobb érdeklődés mutatkozik a részvényalapok és a vállalati kötvények iránt. A magasabb hozamokat kereső ügyfelek egy része már aktívan figyeli a globális piacokat, és kihasználja azokat a lehetőségeket, amelyeket a hosszú távú befektetések kínálnak. A pénzügyi tudatosság fejlődésével egyre többen ismerik fel, hogy a megfelelő stratégiával jelentős vagyont lehet építeni, és a bankok ebben kulcsszerepet játszanak a megfelelő termékek és tanácsadás biztosításával.

Manapság egyre népszerűbbek a prémium banki szolgáltatások. Miben adnak ezek többet?

A CIB Banknál a Magnifica az, amely a prémium banki szegmenst képviseli. A név nem csupán anyabankunk olasz gyökereit eleveníti meg, hanem egy komplex szolgáltatási csomag, amely folyamatosan fejlődik. A prémium ügyfelek számára testre szabott pénzügyi megoldásokat kínálunk, legyen szó befektetésekről vagy különböző biztosítási lehetőségekről.

Kulcsfontosságú elem az aktív ügyfélkapcsolat, amely a megtakarítási és befektetési döntések támogatásában játszik szerepet. A jelenlegi gazdasági környezetben különösen lényeges, hogy az ügyfelek pontos és időszerű tájékoztatást kapjanak a kamatfizetésekről és egyéb pénzügyi lehetőségekről. A bankárok aktívan felkeresik őket, és minden elérhető csatornán—mobilapplikáció, push üzenet, e-mail—értesítik a legfontosabb tudnivalókról.

Ezeken túl még milyen előnyökkel jár az, ha valaki prémium ügyféllé válik?

Az ügyfélkör számára számos exkluzív lehetőséget kínálunk, többek között kedvezményes számlavezetési díjakat, speciális prémium bankkártyákat és különböző asszisztenciaszolgáltatásokat. Például a Mastercard Gold kártyával gyorsított biztonsági ellenőrzésen lehet átjutni a reptereken, míg a Visa Platinum kártyával a lounge-ok kényelmét élvezhetik az ügyfelek. Emellett számos biztosítási konstrukciót is elérhetővé tettünk, hogy ügyfeleink teljes körű pénzügyi biztonságban érezzék magukat.

Kiemelt figyelmet fordítunk az adathalászat és egyéb pénzügyi csalások elleni védelemre is. Valamennyi ügyfelünket érintő legújabb fejlesztésünk lehetővé teszi, hogy az ügyfél azonosítani tudja, valóban a bankja keresi-e őt. Ha egy bankár telefonon jelentkezik, akkor egy egyedi push-üzenetet tudunk küldeni a CIB mobilalkalmazásán keresztül, amely igazolja a hívás valódiságát. Ez egy fontos lépés a csalók elleni védekezésben.

Ezeken felül a prémium ügyfelek számára kialakított termékcsomagok célja, hogy minden pénzügyi igényre személyre szabott megoldást nyújtsanak. Ennek köszönhetően az ügyfelek egy komplex, 360 fokos pénzügyi támogatást kapnak, amely lehetővé teszi számukra, hogy kihasználják a piaci lehetőségeket.

1 A reprezentatív felmérést a CIB Bank megbízásából a Magyar Target Pulzus Média Kutató Kft. 2024 novemberében készítette 1000 fő részvételével.

