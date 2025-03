Több, mint egy privátbanki szolgáltatás

Magyarországon jelenleg két fő befektetéskezelési forma ismert: a befektetési tanácsadás, ebben a modellben az ügyfelek egy privátbanki tanácsadó segítségével hozzák meg befektetési döntéseiket, illetve a portfóliókezelés, ebben az esetben az ügyfelek helyett a portfóliókezelő hozza meg a befektetési döntéseket, figyelembe véve az ügyfél egyedi kockázatvállalási hajlandóságát és a pénzügyi céljait. A Wealth Office a nyugati országokban már egy jól ismert tradicionális szolgáltatás, célja a leggazdagabb ügyfelek magas szintű kiszolgálása és befektetéseik felülteljesítésének elérése.

Az Equilor Wealth Office azonban ezen is túllép, hiszen nem pusztán befektetési termékek értékesítésével foglalkozik, hanem teljes körű vagyonkezelést biztosít. Ez magában foglalja az utódlástervezést, vagyonszerkezet kialakítását, valamint olyan speciális befektetési stratégiák alkalmazását, amelyek az ügyfelek egyedi igényeihez igazodnak. Dobó István először Belgiumban találkozott a Wealth Office-rendszerrel, azóta ez a szegmens is egyre több ügyfelet vonz, hiszen a hagyományos privátbanki szolgáltatásokhoz képest még több kényelmi funkcióval és teljesen más díjazási modellel működik.

Hogyan működik?

A szolgáltatás célja természetesen a vagyon gyarapítása. Ennek során egy hosszú távon is értékálló befektetési portfóliót alakítanak ki az ügyfél számára. Figyelembe veszik az ügyfél egyéni céljait, legyen szó a generációkon átívelő vagyontervezéstől az utódlástervezésig szinte bármi. A portfólió felépítése során megállapítanak egy minimum-maximum limitrendszert az eszköztípusokra, de az egyéni preferenciák számára is van hely.

„A portfóliókezelésnek megvan az a hatalmas előnye, hogy a befektetőnek nem egy privátbanki tanácsadó véleményére kell alapozni a döntéseit, hanem mindig egy kollektív döntéshozatal történik. Minden héten összeül a befektetési bizottság és minden egyes ügyfélnek a portfólióját átnézi, majd közösen hozzák meg a döntéseket. Ezáltal nagy valószínűséggel egy jobb eredmény születik majd.” – mondja Dobó István, az Equilor Wealth Office igazgatója.

A portfólió kialakításakor az alacsony kockázatú befektetések dominálnak a stabil és kiegyensúlyozott eredmény érdekében. Ezek főként intézményi kötvényeket jelentenek, az elmúlt években az Equilor Wealth Office befektetései erős kötvénytúlsúlyban voltak, a részvénypiacokon pedig céltudatosan ki tudták használni például a közép-európai régió alulértékeltségét: „2024-ben a közép-európai részvényalapunk jóval az infláció feletti, 24%-os árfolyamemelkedést ért el” – tette hozzá Dobó István.

Az Equilor Wealth Office eredményorientált modellben működik, ami azt jelenti, hogy nem a tranzakciós költségek dominálnak, hanem az egy hajóban evező modell alapján a szolgáltató abban érdekelt, hogy a befektetők a lehető legnagyobb hozamot érjék el, az általuk vállalat kockázati szint mellett. „A befektető és a szolgáltató érdekei ebben a modellben állnak a legközelebb” – teszi hozzá Dobó István.

Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy az Equilor törekszik arra, hogy a gyorsan változó piaci környezetre minél gyorsabb reakciókat adjon az eredménymaximalizálás érdekében, mindezt úgy, hogy a költségek a lehető legalacsonyabbak legyenek, hiszen az csak csökkentené a porfólió értékét, ezáltal pedig a sikerdíj mértékét is.

Dobó István, az Equilor Wealth Office igazgatója Equilor Alapkezelő Zrt.

Személyi asszisztens gombnyomásra

Az Equilor Wealth Office ügyfeleinek nem csak a pénze gyarapszik, hanem a kiszolgálás is átlagon felüli, miközben nekik nem kell a piac változásai miatt izgulni. „Nem csak nyitunk egy szokványos értékpapírszámlát, amelyhez aztán befektetési alapokat vagy befektetési termékeket ajánlunk. Sokkal diverzifikáltabb és széleskörűbb portfóliókat építünk, így az elmúlt években felülteljesítő eredményeket tudtak elérni az ügyfeleink úgy, hogy a pénzügyi döntéshozatallal járó nyomást levettük a vállukról” – mondja Dobó István.

A hozam mellett a kiegészítő szolgáltatások is kecsegtetők: a concierge szolgáltatás például folyamatosan elérhető, ami lényegében egy személyi asszisztens gombnyomásra. Ha kell, bébiszittert szerez, kiharcol még két jegyet egy koncertre vagy szinte bármely kéréssel fordulatunk feléjük. Az Equilor Wealth Office ügyfelei saját képzőművészeti szakértőt is igénybe vehetnek, a műkincsbefektetések iránt érdeklődők számára így gyors és szakmai tanácsok állnak rendelkezésre. „Itthon is egyre gyakoribb, hogy az ügyfeleink már ismerik a diverzifikáció lényegét, nem korlátozzák az igényeiket csak értékpapírra, hanem nyitottak az ingatlanbefektetésekre és a műtárgypiacra is, folyamatosan keresik azokat a műtárgy típusú befektetéseket, amelyeket szeretnének az irodájuk vagy a szobájuk falán látni, hiszen ez nem csupán esztétikai kérdés, hanem az értékállóságot is biztosíthatja.” – mondja Dobó István.

Generációkon átívelő vagyontervezés

A jelenlegi gyorsan változó piaci és politikai környezetben is lehet állandó és stabil stratégiát találni azok számára, akik szeretnének generációkon átívelő vagyontervezésben gondolkodni. „A Wealth Office-rendszerben lehet ezt igazán kihasználni, hiszen itt a vagyonkezelő kap egy mandátumot az értékpapírszámla fölött, hogy gyorsan és hatékonyan tudja meghozni befektetési döntéseket, ennek a szolgáltatásnak egyre inkább felértékelődik a szerepe. Emellett tudunk segíteni vállalati pénzügyi területen is, legyen szó egy exitről vagy épp vállalatfejlesztésről.

A vagyonkezelés kiemelt szintje



További információkat A Wealth Office a 400 millió forint feletti megtakarítási állománnyal rendelkező ügyfelek személyes kiszolgálására hivatott. A „hivatott” szó többet jelent puszta működésbeli értelmezésénél, hiszen utal az elköteleződésre és a szenvedélyre is. Az Equilor Wealth Office elkötelezett ügyfelei megelégedése iránt, és szenvedélyesen keresi az egyedülálló, részükre megfelelő befektetési megoldásokat. A Wealth Office több mint szakmai kapcsolat: a bizalmi viszony hosszú távon, akár generációkon átívelő együttműködéssé is alakulhat.További információkat ezen az oldalon olvashat

A tartalom az Equilor Alapkezelő Zrt. megbízásából, a HVG BrandLab produkciójában készült. A cikk létrehozásában a HVG hetilap és a hvg.hu szerkesztősége nem vett részt.