[{"available":true,"c_guid":"e17f729a-c552-4ad3-b3ac-0a987e2439be","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A Szlovák Közúti Fuvarozók Egyesülete tart demonstrációkat a határhoz közeli utakon.","shortLead":"A Szlovák Közúti Fuvarozók Egyesülete tart demonstrációkat a határhoz közeli utakon.","id":"20200113_Korlatozzak_a_kamionok_kozlekedeset_Nograd_megyeben","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e17f729a-c552-4ad3-b3ac-0a987e2439be&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"580b45b5-c07f-441c-a353-2fb0dd3afeaf","keywords":null,"link":"/itthon/20200113_Korlatozzak_a_kamionok_kozlekedeset_Nograd_megyeben","timestamp":"2020. január. 13. 08:28","title":"Korlátozzák a kamionok közlekedését Nógrád megyében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1ef747d1-3054-493a-b9f2-077ebf5982a6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Már járőrözik a Baja nevű hajó.","shortLead":"Már járőrözik a Baja nevű hajó.","id":"20200113_honvedseg_hajo_tisza_menekultek_szeged","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1ef747d1-3054-493a-b9f2-077ebf5982a6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8e68aff0-8998-4982-9a75-d775847bf4d9","keywords":null,"link":"/itthon/20200113_honvedseg_hajo_tisza_menekultek_szeged","timestamp":"2020. január. 13. 15:37","title":"Honvédségi hajóval keresik ezentúl a menekülteket a Tiszán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1c7e20d9-56af-44db-8f7f-56d97ee1ca3d","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Jézus korában használatos folyadékmérő kőtáblát találtak az Izraeli Régészeti Hivatal (IAA) szakemberei Jeruzsálem mai óvárosa melletti Dávid városában, az ősi Jeruzsálemben folytatott ásatásokon.","shortLead":"Jézus korában használatos folyadékmérő kőtáblát találtak az Izraeli Régészeti Hivatal (IAA) szakemberei Jeruzsálem mai...","id":"20200112_2000_eves_folyadekmero_kotabla_jeruzsalem_david","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1c7e20d9-56af-44db-8f7f-56d97ee1ca3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"48cfc068-b47a-4eea-895a-594b1af1dec8","keywords":null,"link":"/tudomany/20200112_2000_eves_folyadekmero_kotabla_jeruzsalem_david","timestamp":"2020. január. 12. 16:03","title":"2000 éves folyadékmérő kőtáblát találtak Jeruzsálemben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f0d7c958-8761-4703-a226-795fd9a91201","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Hosszú kezelés után tért vissza az iskolába az ohiói fiú, hősként köszöntötték.\r

","shortLead":"Hosszú kezelés után tért vissza az iskolába az ohiói fiú, hősként köszöntötték.\r

","id":"20200114_Meghato_fogadtatassal_vartak_vissza_a_kemoterapia_utan_a_kisfiut_iskolatarsai_video","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f0d7c958-8761-4703-a226-795fd9a91201&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bee5e552-57fb-4f1a-8e40-4a5b16a0c5f6","keywords":null,"link":"/elet/20200114_Meghato_fogadtatassal_vartak_vissza_a_kemoterapia_utan_a_kisfiut_iskolatarsai_video","timestamp":"2020. január. 14. 09:01","title":"Megható fogadtatással várták vissza a kemoterápia után a kisfiút iskolatársai (videó)","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"32cbda35-9c37-4aa9-a8a1-2be2a1ffc691","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A hírről az iráni közösségi média számolt be, mivel az állami média még a tüntetést is elhallgatta.","shortLead":"A hírről az iráni közösségi média számolt be, mivel az állami média még a tüntetést is elhallgatta.","id":"20200113_Eles_loszert_is_bevetettek_a_tuntetok_ellen_Teheranban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=32cbda35-9c37-4aa9-a8a1-2be2a1ffc691&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"688cd12e-7aef-4661-885c-2ed7190e52f4","keywords":null,"link":"/vilag/20200113_Eles_loszert_is_bevetettek_a_tuntetok_ellen_Teheranban","timestamp":"2020. január. 13. 14:23","title":"Éles lőszert is bevethettek a tüntetők ellen Teheránban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8dacc197-cf6b-43af-980a-334fb96c991b","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A mostani megmozdulás békés volt.","shortLead":"A mostani megmozdulás békés volt.","id":"20200112_Ezrek_koveteltek_az_altalanos_valasztojog_bevezeteset_Hongkongban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8dacc197-cf6b-43af-980a-334fb96c991b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"449ff7d0-7972-4ee9-9e4e-638996c3b99f","keywords":null,"link":"/vilag/20200112_Ezrek_koveteltek_az_altalanos_valasztojog_bevezeteset_Hongkongban","timestamp":"2020. január. 12. 15:53","title":"Ezrek követelték az általános választójog bevezetését Hongkongban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7c5df2ba-8625-440c-926d-3ecaef161a40","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A NER temploma most már teljes áhítatot sugároz.","shortLead":"A NER temploma most már teljes áhítatot sugároz.","id":"20200114_DrMariasnak_tokeletes_vizioja_van_Schmidt_Szuz_Mariarol_es_kisdederol_Ungar_Peterrol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7c5df2ba-8625-440c-926d-3ecaef161a40&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2e6169a3-b435-4cb8-95b5-34083738229b","keywords":null,"link":"/elet/20200114_DrMariasnak_tokeletes_vizioja_van_Schmidt_Szuz_Mariarol_es_kisdederol_Ungar_Peterrol","timestamp":"2020. január. 14. 14:47","title":"DrMáriásnak tökéletes víziója van Schmidt Szűz Máriáról és kisdedéről, Ungár Péterről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6b72952d-ad31-454e-8095-7c099f37d070","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kihasználták, hogy az idős férfi bízik bennük.","shortLead":"Kihasználták, hogy az idős férfi bízik bennük.","id":"20200113_Fosztogatni_jart_egy_idos_ferfihoz_negy_no_most_vadat_emeltek_ellenuk","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6b72952d-ad31-454e-8095-7c099f37d070&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ee62588c-0d95-4e65-835f-0db1842c6d04","keywords":null,"link":"/itthon/20200113_Fosztogatni_jart_egy_idos_ferfihoz_negy_no_most_vadat_emeltek_ellenuk","timestamp":"2020. január. 13. 10:43","title":"Fosztogatni járt egy idős férfihoz négy nő, most vádat emeltek ellenük","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]