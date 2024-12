Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"8716e731-6425-4a91-9cc6-f3e2ede3e411","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A nemrég felújított vasútvonalon biztosítóberendezési hiba okozott leállást.","shortLead":"A nemrég felújított vasútvonalon biztosítóberendezési hiba okozott leállást.","id":"20241220_mav-rakos-hatvan-vasut-fennakadas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8716e731-6425-4a91-9cc6-f3e2ede3e411.jpg","index":0,"item":"9f4ba876-5885-4fe7-890f-c133198e40a5","keywords":null,"link":"/itthon/20241220_mav-rakos-hatvan-vasut-fennakadas","timestamp":"2024. december. 20. 17:02","title":"Nem járnak a vonatok Rákos és Hatvan között","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d133cb51-c7fb-456b-8d96-967e295fa717","c_author":"Németh András","category":"vilag","description":"Oroszországban és Oroszországgal majdnem minden rendben van. Igaz, hogy egy kicsit magas az infláció, viszont alacsony a születések száma, ám az ország még sohasem volt ilyen erős, mint most, és sohasem volt ennyire szuverén állam – ez volt Vlagyimir Putyin orosz államfő szokásos év végi moszkvai sajtóértekezletének fő üzenete. Az apró bökkenő az, hogy az inflációval és a népességfogyással kapcsolatos aggodalmakat leszámítva az elnöki válaszoknak nem sok közük volt a valósághoz.","shortLead":"Oroszországban és Oroszországgal majdnem minden rendben van. Igaz, hogy egy kicsit magas az infláció, viszont alacsony...","id":"20241219_putyin-evertekelo-moszkva-fugges","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d133cb51-c7fb-456b-8d96-967e295fa717.jpg","index":0,"item":"c9cf0539-6485-43ac-a579-fd931627fc20","keywords":null,"link":"/vilag/20241219_putyin-evertekelo-moszkva-fugges","timestamp":"2024. december. 19. 17:19","title":"Putyin, avagy a Pinokkióba öntött rendíthetetlen moszkvai ólomkatona","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2a7e6295-9335-4e7f-b3ce-10634e286dd7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy rendelettervezetből lehetett azt kiolvasni, hogy 7700 forintba kerül majd az okmány kiváltása.","shortLead":"Egy rendelettervezetből lehetett azt kiolvasni, hogy 7700 forintba kerül majd az okmány kiváltása.","id":"20241221_szemelyi-igazolvany-fizetos-dij-ktk-cafolat","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2a7e6295-9335-4e7f-b3ce-10634e286dd7.jpg","index":0,"item":"361f5fd0-6c6e-4d12-b39a-7ebfe347056e","keywords":null,"link":"/itthon/20241221_szemelyi-igazolvany-fizetos-dij-ktk-cafolat","timestamp":"2024. december. 21. 09:43","title":"Cáfolja a Kormányzati Tájékoztatási Központ, hogy fizetős lehet a személyi igazolvány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"06fa9cd6-4936-4e58-badc-0c0e20ffc8d4","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Borult, esős időt hoz a karácsony előtti utolsó péntek, majd hétvégén előbb kisüt a nap, utána pedig havazásra is számíthatunk, amely akár szentestéig is kitarthat.","shortLead":"Borult, esős időt hoz a karácsony előtti utolsó péntek, majd hétvégén előbb kisüt a nap, utána pedig havazásra is...","id":"20241220_idojaras-eso-borult-ido-hungaromet","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/06fa9cd6-4936-4e58-badc-0c0e20ffc8d4.jpg","index":0,"item":"4ed548a3-c73b-4c42-92f8-aec8131bbf56","keywords":null,"link":"/itthon/20241220_idojaras-eso-borult-ido-hungaromet","timestamp":"2024. december. 20. 06:37","title":"Pénteken be kell érnünk az esővel, de karácsonyig még számíthatunk havazásra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"524bd1de-b258-47b1-810d-cbb7c1d68482","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"A frissen kiírt közbeszerzés két évre szól.","shortLead":"A frissen kiírt közbeszerzés két évre szól.","id":"20241220_Felmilliard-taxi-kozbeszerzes-tender-miniszteriumi-dolgozok-kormany-Fotaxi-Kozbeszerzesi-es-Ellatasi-Foigazgatosag-KEF","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/524bd1de-b258-47b1-810d-cbb7c1d68482.jpg","index":0,"item":"1334bb82-2889-43e4-9d30-42caa9420916","keywords":null,"link":"/kkv/20241220_Felmilliard-taxi-kozbeszerzes-tender-miniszteriumi-dolgozok-kormany-Fotaxi-Kozbeszerzesi-es-Ellatasi-Foigazgatosag-KEF","timestamp":"2024. december. 20. 08:08","title":"Félmilliárdból taxiztatná a minisztériumi dolgozókat a kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9fb95366-2609-42d9-9862-4416ebad84ed","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Dmitrij Medvegyev, volt orosz elnök kijelentette, hogy a Times szerkesztői „legitim katonai célpontok”, miután a lap „legitim védelmi cselekménynek” minősítette Igor Kirillov orosz altábornagy meggyilkolását Ukrajna részéről.","shortLead":"Dmitrij Medvegyev, volt orosz elnök kijelentette, hogy a Times szerkesztői „legitim katonai célpontok”, miután a lap...","id":"20241219_Medvegyev-sulyosan-megfenyegette-egy-brit-lap-szerkesztoseget","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9fb95366-2609-42d9-9862-4416ebad84ed.jpg","index":0,"item":"512284d5-d065-4e20-8e71-c955c7abccf9","keywords":null,"link":"/vilag/20241219_Medvegyev-sulyosan-megfenyegette-egy-brit-lap-szerkesztoseget","timestamp":"2024. december. 19. 20:16","title":"Medvegyev súlyosan megfenyegette egy brit lap szerkesztőségét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e4265d34-0706-4f29-bdf7-b74067993ad8","c_author":"Domány András","category":"gazdasag","description":"Az ellenzéki vezetésű önkormányzat mindent visszakap.","shortLead":"Az ellenzéki vezetésű önkormányzat mindent visszakap.","id":"20241221_paksi-kulonleges-gazdasagi-ovezet-megszunes-magyar-kozlony","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e4265d34-0706-4f29-bdf7-b74067993ad8.jpg","index":0,"item":"70d473af-b6a5-410e-b403-d77d06af5294","keywords":null,"link":"/gazdasag/20241221_paksi-kulonleges-gazdasagi-ovezet-megszunes-magyar-kozlony","timestamp":"2024. december. 21. 10:07","title":"Megszűnik a paksi különleges gazdasági övezet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b1b0e13e-6b8f-4e95-80b4-89d5edf189fd","c_author":"Köves Gábor","category":"kultura","description":"Lena Dunham és Stephen Fry könnybe lábadt szemei nem tesznek jót a lengyel családi múlttal és a holokauszt-traumákkal való szembenézésnek. ","shortLead":"Lena Dunham és Stephen Fry könnybe lábadt szemei nem tesznek jót a lengyel családi múlttal és a holokauszt-traumákkal...","id":"20241216_Stephen-Fry-Lena-Dunham-kincs-a-multbol-holokauszt","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b1b0e13e-6b8f-4e95-80b4-89d5edf189fd.jpg","index":0,"item":"eec100a2-487b-4cf9-a534-59a6783d73fd","keywords":null,"link":"/kultura/20241216_Stephen-Fry-Lena-Dunham-kincs-a-multbol-holokauszt","timestamp":"2024. december. 19. 20:17","title":"Kellemes katarzis Auschwitzban – kritika a Kincs a múltból című filmről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]