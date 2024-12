Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"c1e808f9-044c-42b8-b5c1-048869a53d3d","c_author":"Nagy Gábor","category":"360","description":"A négy Oscar-jelölésig jutott Tom Cruise híresen fegyelmezetten dolgozik, mindenkivel udvarias, a filmjei több mint négymilliárd dollárt hoztak, s maga diktálhatja azok pénzügyi feltételeit.","shortLead":"A négy Oscar-jelölésig jutott Tom Cruise híresen fegyelmezetten dolgozik, mindenkivel udvarias, a filmjei több mint...","id":"20241222_tom-cruise","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c1e808f9-044c-42b8-b5c1-048869a53d3d.jpg","index":0,"item":"60639767-6e6d-46c6-bbdf-75af1df988b0","keywords":null,"link":"/360/20241222_tom-cruise","timestamp":"2024. december. 22. 11:00","title":"Tom Cruise első lehetetlen küldetése: félénk tinédzserből lett megasztár, aki kaszkadőr nélkül ugrat szakadékba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"26fe2dd9-2cee-4c7e-be68-255a8607f036","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Összegyűjtöttük egy cikkbe a hét legérdekesebb, legolvasottabb technológiai és tudományos témáit.","shortLead":"Összegyűjtöttük egy cikkbe a hét legérdekesebb, legolvasottabb technológiai és tudományos témáit.","id":"20241222_vodafone-onetv-frissites-hdmi-2-2-samsung-tv-uj-funkciok-openai-balaji-halala-chatgpt-search","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/26fe2dd9-2cee-4c7e-be68-255a8607f036.jpg","index":0,"item":"53fe4920-183c-40cf-99c9-12360839fb86","keywords":null,"link":"/tudomany/20241222_vodafone-onetv-frissites-hdmi-2-2-samsung-tv-uj-funkciok-openai-balaji-halala-chatgpt-search","timestamp":"2024. december. 22. 12:00","title":"Ez történt: A Vodafone lecserélte a TV-szolgáltatást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5d54606c-8468-4c46-b046-3ae88e2c9ca7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A férfi Magyarországon kapott politikai menedékjogot. ","shortLead":"A férfi Magyarországon kapott politikai menedékjogot. ","id":"20241221_marcin-romanowski-interpol-korozes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5d54606c-8468-4c46-b046-3ae88e2c9ca7.jpg","index":0,"item":"9ec72de3-1962-4740-a8df-550c5188ba76","keywords":null,"link":"/itthon/20241221_marcin-romanowski-interpol-korozes","timestamp":"2024. december. 21. 20:59","title":"A lengyelek az Interpol vörös listájára tetetnék a volt miniszterhelyettest, aki Magyarországra menekült","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"124a7777-a3b4-4227-8d35-bfc388a98379","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Szalagkorlátnak ütközött egy autó Fertőszentmiklós térségében.","shortLead":"Szalagkorlátnak ütközött egy autó Fertőszentmiklós térségében.","id":"20241222_fertoszentmiklos-m85-os-autout-baleset-utlezaras-mentohelikopter","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/124a7777-a3b4-4227-8d35-bfc388a98379.jpg","index":0,"item":"a83cb2d8-a847-43f6-9ea7-6aa4818414ca","keywords":null,"link":"/itthon/20241222_fertoszentmiklos-m85-os-autout-baleset-utlezaras-mentohelikopter","timestamp":"2024. december. 22. 15:20","title":"Baleset miatt lezárták az M85-ös autóutat, mentőhelikopter is érkezett a helyszínre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"23716bba-ba42-4a10-9519-35ec525ba644","c_author":"Hamvay Péter","category":"itthon","description":"Kevés kapaszkodót adott a karácsonyi bevásárlásban kiürült pénztárcájú, Magyar Péter népszerűségét értetlenül figyelő híveinek a miniszterelnök év végi sajtótájékoztatóján. Megmaradt a kedvenc elfoglaltságánál, a tejút törvényeinek megfejtésénél.","shortLead":"Kevés kapaszkodót adott a karácsonyi bevásárlásban kiürült pénztárcájú, Magyar Péter népszerűségét értetlenül figyelő...","id":"20241221_orban-viktor-ev-vegi-sajtotajekoztato-orbaninfo","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/23716bba-ba42-4a10-9519-35ec525ba644.jpg","index":0,"item":"9bdb0ddf-f638-472d-a2f3-ca079f193b0e","keywords":null,"link":"/itthon/20241221_orban-viktor-ev-vegi-sajtotajekoztato-orbaninfo","timestamp":"2024. december. 21. 17:50","title":"Orbán fogadóórája: ha nincs Magdeburg, címet sem lehet adni a kormányfő produkciójára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ff35bed6-e5c0-4bee-9424-ebb3aed5f775","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A TIME magazin listáján – amelyen a 2024-es év 200 legjobb találmányát sorakoztatja fel – azok a megoldások is megtalálhatók, amelyek segítségével környezetbarát lehet az energiatermelés. Mutatjuk a legjobbakat.","shortLead":"A TIME magazin listáján – amelyen a 2024-es év 200 legjobb találmányát sorakoztatja fel – azok a megoldások is...","id":"20241221_2024-legjobb-talalmanyai-time-200-zoldenergia","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ff35bed6-e5c0-4bee-9424-ebb3aed5f775.jpg","index":0,"item":"2e23a6f4-625a-41d1-b66d-f74bf29e91dd","keywords":null,"link":"/tudomany/20241221_2024-legjobb-talalmanyai-time-200-zoldenergia","timestamp":"2024. december. 21. 10:03","title":"2024 legjobb találmányai: a gravitáció, ami áramot generál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e99d3aa0-18da-4d36-9801-a4728bebe67d","c_author":"Németh András","category":"itthon","description":"Bár kinevezésének lehetősége már a tavalyi év elején felvetődött, a végső döntés meghozatala sokat késett.","shortLead":"Bár kinevezésének lehetősége már a tavalyi év elején felvetődött, a végső döntés meghozatala sokat késett.","id":"20241221_sandor-fegyir-ukrajna-magyarorszag-nagykovet-kinevezes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e99d3aa0-18da-4d36-9801-a4728bebe67d.jpg","index":0,"item":"50e2b316-4092-453d-a820-f32c1f03b707","keywords":null,"link":"/itthon/20241221_sandor-fegyir-ukrajna-magyarorszag-nagykovet-kinevezes","timestamp":"2024. december. 21. 14:12","title":"Sándor Fegyir lesz Ukrajna magyarországi nagykövete","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a41210b4-b5a0-4749-84ff-6e324bff01a0","c_author":"Murányi Gábor","category":"360","description":"Major Tamás halála után valóságos istenkísértésnek számított és számít ma is eljátszani a neki írt és róla is mintázott sikerdarab főszerepét.","shortLead":"Major Tamás halála után valóságos istenkísértésnek számított és számít ma is eljátszani a neki írt és róla is mintázott...","id":"20241221_hvg-os-imposztor","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a41210b4-b5a0-4749-84ff-6e324bff01a0.jpg","index":0,"item":"50b7f896-226d-4657-8b2c-7f133a292dbe","keywords":null,"link":"/360/20241221_hvg-os-imposztor","timestamp":"2024. december. 21. 15:45","title":"Két évtizedig nem is próbálkoztak a színházak Az imposztorral a legendás 1983-as bemutató után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]