Nem nagyon lehetett olyan angol vagy liverpooli sportlapot (vagy sporttal is foglalkozó újságot) találni vasárnap este, amely nem Szoboszlai Dominikot emelte ki, mint a Liverpool egyik legjobbját a Tottenham ellen aratott, idegenbeli 6-3-as győzelmet követően, olyat viszont igen, amely egyértelműen a meccs legjobbjának látta a magyar középpályást. A magyar középpályás góllal és gólpasszal járult hozzá a londoni rivális legyűréséhez, de mezőnymunkájával is kivívta a brit sportsajtó elismerését.

A Goal.com egyenesen Szoboszlai egyik legjobb eddigi mérkőzésének nevezte a vasárnapi rangadót, amelyre a portáltól 9-es értékelést kapott. Támadásban nyújtott teljesítménye mellett kiemelték azt is, hogy fizikálisan is méltó ellenfele volt a Tottenham védőinek. Szoboszlainál egyedül Mohamed Salah kapott jobb értékelést, 10-est.

Szintén 9-est kapott a magyar középpályás a GiveMeSporttól, ahol védekezésben nyújtott munkája miatt méltatták a Liverpool 8-asát. A portál “nagyon lenyűgözőként” hivatkozott Szoboszlai teljeítményére, rajta kívül csak Salah-t és Luis Díazt értékelték hasonlóan magas pontszámmal.

Szoboszlai Dominik a mezőnymunkájával is kivívta a brit sajtó elismerését. Glyn KIRK / AFP

A BBC szerint Szoboszlai Dominik kiélvezte a szabadságot, amit a Spurs engedett neki, és a mérkőzés egyik főszereplőjének nevezték a magyar válogatott csapatkapitányát. A lapnál az olvasók értékelhették a játékosokat, Szoboszlai 8,24-es átlaga a két duplázó, Mohamed Salah és Luis Díaz mögött a harmadik legmagasabb a mezőnyben.

A liverpooli oldalak is rendkívül elégedetten írtak a középpályás teljesítményéről, a Liverpool.com már a címben is Szoboszlai Dominikot emelte ki. A portál szerint “szenzációsan” játszott és kulcsszerepe volt mindenben, amit csapata csinált a mérkőzésen. Mezőnymunkáját és kapu előtti teljesítményét is kiemelkedőnek értékelték, egyetlen negatívumként megjegyezték, hogy sárga lapot kapott, így 9-es osztályzattal zárta a meccset, egyúttal őt látták a mérkőzés legjobbjának is.

A ThisIsAnfield.com szerint az ilyen mérkőzések után jogosan merül fel a kérdés, hogy miért kap kevesebb dícséretet Szoboszlai Dominik, mint a többi liverpooli középpályás. A magyar játékos mindig, mindenhol ott volt az oldal szerint, kiemelték a munkabírását és a labdával nyújtott teljesítményét is.

Szoboszlai Dominik a Tottenham-Liverpool Premier League-meccsen 2024. december 22-én. Glyn KIRK / AFP

Nem fukarkodott az értékelésekkel az Anfield Watch, amely három liverpoolinak is a legmagasabb, 10-es osztályzatot adta, az egyiket ezek közül Szoboszlai Dominik érdemelte ki. A portál szintén azt emelte ki, hogy a magyar középpályás mindenhol ott volt a pályán. Szoboszlai megérdemelte a gólját az oldal szerint, de önzetlenségét is bizonyította, amikor előkészítette Mohamed Salah találatát.

A Liverpool Echo szerint Szoboszlai eddigi legjobb liverpooli meccse volt a vasárnap esti, a magyar játékoson kívül egyedül Salah kapott 9-es osztályzatot. A portál szerint Szoboszlai Dominik a második, a harmadik, a negyedik és az ötödik liverpooli gólban is fontos szerepet játszott, emellett futóteljesítményéről is elismerően írtak.

Szoboszlai teljeítménye a statisztikák alapján is elismerést érdemelt, 65 labdaérintésével a liverpooli középpálya legaktívabb tagja volt, 86 százalékos passzpontossága mellett a párharcokban is bizonyította rátermettségét, földön 5-ből 3-at, levegőben 3-ból 3-at nyert meg.

A magyar középpályás lassan rangadóspecialistává érik Liverpoolban, legutóbb a Manchester City elleni bajnokin nyújtott teljesítménye nyűgözte le a brit sportsajtót, hogy hogyan értékelték akkor, arról itt írtunk.