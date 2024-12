Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"26fe2dd9-2cee-4c7e-be68-255a8607f036","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Összegyűjtöttük egy cikkbe a hét legérdekesebb, legolvasottabb technológiai és tudományos témáit.","shortLead":"Összegyűjtöttük egy cikkbe a hét legérdekesebb, legolvasottabb technológiai és tudományos témáit.","id":"20241222_vodafone-onetv-frissites-hdmi-2-2-samsung-tv-uj-funkciok-openai-balaji-halala-chatgpt-search","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/26fe2dd9-2cee-4c7e-be68-255a8607f036.jpg","index":0,"item":"53fe4920-183c-40cf-99c9-12360839fb86","keywords":null,"link":"/tudomany/20241222_vodafone-onetv-frissites-hdmi-2-2-samsung-tv-uj-funkciok-openai-balaji-halala-chatgpt-search","timestamp":"2024. december. 22. 12:00","title":"Ez történt: A Vodafone lecserélte a TV-szolgáltatást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a89c17d4-36ef-439e-9327-75593a33d74a","c_author":"Kozek Lél","category":"360","description":"Az elmúlt időben több kettős életet élő közszereplő – pap, konzervatív politikus – is lelepleződött. Van, aki <strong>ezen idővel túlteszi magá</strong>t, mint a politikai közössége által rehabilitált Szájer József. Mások, mint például Pajor András atya, a tagadásba menekülnek. A család, az ismerősök előtti megszégyenüléstől azonban nem csak az ismert emberek retteghetnek. A kettős életet élőknek sokszor a lelepleződés hozza el a megkönnyebbülést.","shortLead":"Az elmúlt időben több kettős életet élő közszereplő – pap, konzervatív politikus – is lelepleződött. Van, aki...","id":"20241222_kettos-elet-okai-homofobia-meleg-papok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a89c17d4-36ef-439e-9327-75593a33d74a.jpg","index":0,"item":"c8661a0f-7672-4767-92c0-c6d8911566b6","keywords":null,"link":"/360/20241222_kettos-elet-okai-homofobia-meleg-papok","timestamp":"2024. december. 22. 08:30","title":"Miért lehet valaki homofób, aki maga is meleg? – merő rettegés a kettős életet élők élete","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"84a10f6d-b2ab-45fc-aa7e-10e4c15215d2","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"vilag","description":"A német kancellár azt ígérte, a törvény teljes erejével fognak válaszolni a történtekre.","shortLead":"A német kancellár azt ígérte, a törvény teljes erejével fognak válaszolni a történtekre.","id":"20241221_magdeburg-olaf-scholz-usa","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/84a10f6d-b2ab-45fc-aa7e-10e4c15215d2.jpg","index":0,"item":"0258897e-9f5f-469a-ab80-b0143415433a","keywords":null,"link":"/vilag/20241221_magdeburg-olaf-scholz-usa","timestamp":"2024. december. 21. 15:57","title":"Olaf Scholz Magdeburgba utazott, az Egyesült Államok felajánlotta a segítségét a karácsonyi vásárban történt tragédia miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dd6b75ea-5f45-47f7-9dec-75e826eee949","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Újabb kampányt indítottak egy ismert kártevővel a rosszindulatú felek, ezúttal kimondottan a webkamerákat célozva.","shortLead":"Újabb kampányt indítottak egy ismert kártevővel a rosszindulatú felek, ezúttal kimondottan a webkamerákat célozva.","id":"20241220_hiatusrat-kartevo-sebezheto-eszkozok-webkamerak-keresese","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/dd6b75ea-5f45-47f7-9dec-75e826eee949.jpg","index":0,"item":"6371c3af-2378-4e7f-9fe1-1513fd70d6f8","keywords":null,"link":"/tudomany/20241220_hiatusrat-kartevo-sebezheto-eszkozok-webkamerak-keresese","timestamp":"2024. december. 20. 16:03","title":"Kiadta a figyelmeztetést az FBI: sebezhető webkamerák után kutat egy kártevő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"daef55ee-0523-40d6-938b-90c0c2357b4a","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"18 dalból álló remixalbummal jelentkezett az Anima Sound System. A Derkovits-variációk a hvg.hu-n hallgatható meg először.","shortLead":"18 dalból álló remixalbummal jelentkezett az Anima Sound System. A Derkovits-variációk a hvg.hu-n hallgatható meg...","id":"20241220_Anima-Sound-System-derkovits-variaciok-album-albumpremier","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/daef55ee-0523-40d6-938b-90c0c2357b4a.jpg","index":0,"item":"2f794950-e3b6-4d07-b7de-ae53098d2f5e","keywords":null,"link":"/kultura/20241220_Anima-Sound-System-derkovits-variaciok-album-albumpremier","timestamp":"2024. december. 20. 15:00","title":"Anima Sound System-variációk Dosztojevszkijre, Weilre és remixerekre – albumpremier","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"92d033eb-b948-488f-8422-6db66e230269","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A nem jogerős ítéletet majd négy éve tartó büntetőeljárás után hirdette ki a bíróság. ","shortLead":"A nem jogerős ítéletet majd négy éve tartó büntetőeljárás után hirdette ki a bíróság. ","id":"20241221_matteo-salvini-felmento-birosagi-itelet-migransok-hajo","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/92d033eb-b948-488f-8422-6db66e230269.jpg","index":0,"item":"f37ca042-80a8-47a0-ba78-10b858462b97","keywords":null,"link":"/vilag/20241221_matteo-salvini-felmento-birosagi-itelet-migransok-hajo","timestamp":"2024. december. 21. 09:01","title":"Felmentették Matteo Salvinit a migránsokat szállító hajó feltartóztatása miatt indult ügyben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a08faac7-5440-4ec7-9e5b-0b9add152b7c","c_author":"HVG","category":"elet","description":"A hirdetés szerint a ház „ideális választás azoknak, akik a város zajától távol szeretnének élni”.","shortLead":"A hirdetés szerint a ház „ideális választás azoknak, akik a város zajától távol szeretnének élni”.","id":"20241220_orban-viktor-szomszedcinege-utca-elado-haz-hirdetes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a08faac7-5440-4ec7-9e5b-0b9add152b7c.jpg","index":0,"item":"8d87ddcb-1c73-4fe3-918e-c55916f5a0a6","keywords":null,"link":"/elet/20241220_orban-viktor-szomszedcinege-utca-elado-haz-hirdetes","timestamp":"2024. december. 20. 21:15","title":"Árulják az Orbán Viktor szomszédjában lévő házat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a57def56-294a-493b-aa39-e89a370a76b3","c_author":"Földes Márton","category":"elet","description":"A <em>Hajdanvölgy Mítosza</em> komplex stratégiai és gyönyörű vizuális elemeket ötvözve lesz kategóriájában szinte legjobb. A fanstasyalapú társasban mindenki megtalálhatja a maga játékstílusát.","shortLead":"A <em>Hajdanvölgy Mítosza</em> komplex stratégiai és gyönyörű vizuális elemeket ötvözve lesz kategóriájában szinte...","id":"20241220_Kiprobaltuk-az-ev-legjobban-vart-strategiai-tarsasjatekat","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a57def56-294a-493b-aa39-e89a370a76b3.jpg","index":0,"item":"946518ff-4541-4c32-b1ba-63e3fc883729","keywords":null,"link":"/elet/20241220_Kiprobaltuk-az-ev-legjobban-vart-strategiai-tarsasjatekat","timestamp":"2024. december. 20. 20:00","title":"Kipróbáltuk az év legjobban várt stratégiai társasjátékát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]