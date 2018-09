Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d2af6d5c-a9c9-40d0-96eb-d7e16743a25f","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A politikusoknak is meg kellene mutatni.","shortLead":"A politikusoknak is meg kellene mutatni.","id":"20180920_Egy_abran_az_mennyire_sulyos_problema_ma_a_migracio","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d2af6d5c-a9c9-40d0-96eb-d7e16743a25f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dfa24c9d-21dc-46d6-9880-7d730e19e400","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180920_Egy_abran_az_mennyire_sulyos_problema_ma_a_migracio","timestamp":"2018. szeptember. 20. 12:35","title":"Egy ábrán az, mennyire súlyos probléma ma a migráció","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f77cb8b4-5dfe-44d2-b2cc-addcd298b827","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A szervezet szerint a parkolót nem arra használják, amire való, így az ingázók, akiknek a legnagyobb szükségük lenne a helyekre, kiszorulnak onnan.","shortLead":"A szervezet szerint a parkolót nem arra használják, amire való, így az ingázók, akiknek a legnagyobb szükségük lenne...","id":"20180920_Fizetosse_tenne_a_kelenfoldi_PR_parkolokat_a_Kozlekedo_Tomeg","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f77cb8b4-5dfe-44d2-b2cc-addcd298b827&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c04969c5-76f9-4483-8df6-5649770a843e","keywords":null,"link":"/cegauto/20180920_Fizetosse_tenne_a_kelenfoldi_PR_parkolokat_a_Kozlekedo_Tomeg","timestamp":"2018. szeptember. 20. 17:59","title":"Fizetőssé tenné a kelenföldi P+R parkolókat a Közlekedő Tömeg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d5970ce1-60f9-4718-8e5c-0055f5814b3a","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"Az e technikával élők máshogy reagálnak a negatív érzelmekre.","shortLead":"Az e technikával élők máshogy reagálnak a negatív érzelmekre.","id":"20180920_Ha_fel_az_elutasitastol_meditaljon_tobbet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d5970ce1-60f9-4718-8e5c-0055f5814b3a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"28b1a6f8-dbf6-497a-9fe5-f4dfd68115b5","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20180920_Ha_fel_az_elutasitastol_meditaljon_tobbet","timestamp":"2018. szeptember. 20. 07:15","title":"Ha fél az elutasítástól, meditáljon többet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"28d9b8ff-19b7-48e4-b784-a2197c4176c7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A politikatudomány egyre inkább az új törzsies gondolkodást tartja a világszerte előretörő jobboldali nacionalista populizmus felhajtóerejének, a mai demokráciák legfőbb kihívásának. A jelenség hazai mérésével lengyel–magyar összehasonlító vizsgálat keretében a Political Capital foglalkozott elsőként. Ennek fő eredményeiről írt Krekó Péter ügyvezető igazgató és Juhász Attila főmunkatárs a HVG eheti számában.","shortLead":"A politikatudomány egyre inkább az új törzsies gondolkodást tartja a világszerte előretörő jobboldali nacionalista...","id":"20180920_kreko_juhasz_populizmus_tekintelyelvuseg_orban_gyurcsany","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=28d9b8ff-19b7-48e4-b784-a2197c4176c7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"98bc7386-e29b-48cd-83a7-f98092d67752","keywords":null,"link":"/itthon/20180920_kreko_juhasz_populizmus_tekintelyelvuseg_orban_gyurcsany","timestamp":"2018. szeptember. 20. 11:45","title":"\"Orbán retorikája tankönyvszerűen populista\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f4b12a30-8d05-4453-806b-993e8ee0b190","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Többek között a Juventus, a Real Madrid, a Bayern München és a két manchesteri csapat is bemutatkozott szerdán a labdarúgó Bajnokok Ligája idei kiírásában. ","shortLead":"Többek között a Juventus, a Real Madrid, a Bayern München és a két manchesteri csapat is bemutatkozott szerdán...","id":"20180920_bajnokok_ligaja_juventus_real_manu","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f4b12a30-8d05-4453-806b-993e8ee0b190&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9bf19a99-9e09-4910-8036-f3fcd5c0e48a","keywords":null,"link":"/sport/20180920_bajnokok_ligaja_juventus_real_manu","timestamp":"2018. szeptember. 20. 07:58","title":"Ronaldo nélkül is nyert a Juventus, bekezdett a Real és a ManU","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"27a18ce6-cf37-4118-aefc-40714ec81c33","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"A Viktória-tavon történt szerencsétlenségben az első hírek 42 ember halálról szólnak, de egyelőre felfüggesztették az áldozatok keresését.","shortLead":"A Viktória-tavon történt szerencsétlenségben az első hírek 42 ember halálról szólnak, de egyelőre felfüggesztették...","id":"20180920_Elsullyedt_egy_hajo_Tanzaniaban_300_utas_volt_a_fedelzeten","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=27a18ce6-cf37-4118-aefc-40714ec81c33&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c6e886bb-3f71-42da-9c09-0545b2d1c037","keywords":null,"link":"/vilag/20180920_Elsullyedt_egy_hajo_Tanzaniaban_300_utas_volt_a_fedelzeten","timestamp":"2018. szeptember. 20. 22:57","title":"Elsüllyedt egy hajó Tanzániában, legalább 400 utas volt a fedélzeten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"03879128-5771-4461-b28e-3ecc0958e101","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Az Alibaba inkább nem hoz létre egymillió munkahelyet az Egyesült Államokban. ","shortLead":"Az Alibaba inkább nem hoz létre egymillió munkahelyet az Egyesült Államokban. ","id":"20180920_Trump_miatt_hatralt_ki_amerikai_terjeszkedesebol_az_Alibaba","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=03879128-5771-4461-b28e-3ecc0958e101&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"085344b0-81de-44b8-be4e-8351adaaf095","keywords":null,"link":"/kkv/20180920_Trump_miatt_hatralt_ki_amerikai_terjeszkedesebol_az_Alibaba","timestamp":"2018. szeptember. 20. 09:15","title":"Trump miatt hátrált ki amerikai terjeszkedéséből az Alibaba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b501fbce-46ad-4c8c-8f43-e08e76239688","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"elet","description":"Az elmúlt néhány évben több száz megcsonkított macskatetemet találtak szerte a városban. A hatóságok már meg is nevezték a gyanúsítottakat: a rókákat.","shortLead":"Az elmúlt néhány évben több száz megcsonkított macskatetemet találtak szerte a városban. A hatóságok már meg is...","id":"20180920_Mindenki_megnyugodhat_a_Scotland_Yard_szerint_nem_letezik_a_rettegett_macskasorozatgyilkos","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b501fbce-46ad-4c8c-8f43-e08e76239688&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"70fb3d40-3267-4f91-8525-4ff4e85b8806","keywords":null,"link":"/elet/20180920_Mindenki_megnyugodhat_a_Scotland_Yard_szerint_nem_letezik_a_rettegett_macskasorozatgyilkos","timestamp":"2018. szeptember. 20. 19:53","title":"Mindenki megnyugodhat, a Scotland Yard szerint nem létezik a rettegett macska-sorozatgyilkos","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]