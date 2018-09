Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"bdafbc87-3386-472d-b79e-e1baa33d4006","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"31 fővárosi színház várja egyebek között nyílt próbákkal, közönségtalálkozókkal, színházi várossétákkal és különleges programokkal az érdeklődőket.\r

","shortLead":"31 fővárosi színház várja egyebek között nyílt próbákkal, közönségtalálkozókkal, színházi várossétákkal és különleges...","id":"20180922_Ha_nem_tudja_mit_csinalna_ma_a_Szinhazak_ejszakajan_rengeteg_program_varja","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=bdafbc87-3386-472d-b79e-e1baa33d4006&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d5f8b046-45be-40dd-8052-a31b4b1a2940","keywords":null,"link":"/kultura/20180922_Ha_nem_tudja_mit_csinalna_ma_a_Szinhazak_ejszakajan_rengeteg_program_varja","timestamp":"2018. szeptember. 22. 10:34","title":"Ha nem tudja, mit csinálna ma, a Színházak éjszakáján rengeteg program várja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8ddec9f4-04f3-43b8-b494-098dee1690c9","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Egészen kis dolgot kért tőlük a beteg, de lehet, hogy nem mindenki teljesítette volna.","shortLead":"Egészen kis dolgot kért tőlük a beteg, de lehet, hogy nem mindenki teljesítette volna.","id":"20180922_olasz_mentosok_tenger","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8ddec9f4-04f3-43b8-b494-098dee1690c9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b0b7d4fb-ef86-4203-acbf-a6d3884dd70b","keywords":null,"link":"/vilag/20180922_olasz_mentosok_tenger","timestamp":"2018. szeptember. 22. 18:06","title":"Filmbe illő emberi gesztust tettek az olasz mentősök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"48dedbf9-ad1c-4dec-b86e-448be053e264","c_author":"Horváth Zoltán","category":"vilag","description":"A Nemzetek Európája, amit annak idején az önpusztító múlt okán, a megsemmisülés előtti utolsó pillanatban, az egységesülő Európa-gondolattal sikerült a múlt meghaladott részévé tenni, újra itt áll a kapuk előtt. Vélemény.","shortLead":"A Nemzetek Európája, amit annak idején az önpusztító múlt okán, a megsemmisülés előtti utolsó pillanatban...","id":"201838_pavavacsora","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=48dedbf9-ad1c-4dec-b86e-448be053e264&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"baf30afc-10c9-4eeb-becf-160f4aec38d3","keywords":null,"link":"/vilag/201838_pavavacsora","timestamp":"2018. szeptember. 22. 18:00","title":"Horváth Zoltán: Pávavacsora","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"701c1659-8497-4caa-9565-f81483647be2","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egyre több mindent tudni a Huawei októberben bemutatkozó új Mate-szériás csúcstelefonjáról. A portfólió legerősebb darabjának ígérkező Mate 20 Pro főleg kamera terén okozhat komoly meglepetéseket – és nem kis fejfájást a konkurens gyártóknak.","shortLead":"Egyre több mindent tudni a Huawei októberben bemutatkozó új Mate-szériás csúcstelefonjáról. A portfólió legerősebb...","id":"20180921_huawei_mate_20_pro_kamera_mesterseges_intelligencia_bokeh_effekt_kirin_980","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=701c1659-8497-4caa-9565-f81483647be2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f0cb74d1-212e-448c-ac24-f4c2a864abc9","keywords":null,"link":"/tudomany/20180921_huawei_mate_20_pro_kamera_mesterseges_intelligencia_bokeh_effekt_kirin_980","timestamp":"2018. szeptember. 21. 10:03","title":"Ha ez igaz, a Huawei új telefonja minden mást lekörözhet majd, ha fotózásról van szó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f35c0b83-2ce9-4b55-96a4-8b0e812d194b","c_author":"HVG","category":"kultura","description":"A minap leégett Rio de Janeiró-i Brazil Nemzeti Múzeum kincseit siratjuk.","shortLead":"A minap leégett Rio de Janeiró-i Brazil Nemzeti Múzeum kincseit siratjuk.","id":"201838_brazil_mukincsinferno","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f35c0b83-2ce9-4b55-96a4-8b0e812d194b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"84a1a320-a95b-4331-adaa-632b21909f93","keywords":null,"link":"/kultura/201838_brazil_mukincsinferno","timestamp":"2018. szeptember. 23. 08:30","title":"Brazil műkincsinfernó: páratlan kincsek vesztek oda","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e2d04f9a-a320-4bc3-aa92-bc9249c45b0f","c_author":"Ligeti Nagy Tamás","category":"kultura","description":"Daniel Kalder elolvasta Lenin, Sztálin, Kadhafi, Mao, Khomeini, Szaddám Huszein irományait, hogy megtudja, mivel keserítették milliók életét. Tapasztalatait leírta, könyve nemrég magyarul is megjelent. Interjú.","shortLead":"Daniel Kalder elolvasta Lenin, Sztálin, Kadhafi, Mao, Khomeini, Szaddám Huszein irományait, hogy megtudja, mivel...","id":"201838__daniel_kalder_iro__akaosz_instruktorairol_pokoli_szovegekrol__termelesi_legenyek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e2d04f9a-a320-4bc3-aa92-bc9249c45b0f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f89c1040-aa28-4ce3-a0a0-605ef0bf4f8b","keywords":null,"link":"/kultura/201838__daniel_kalder_iro__akaosz_instruktorairol_pokoli_szovegekrol__termelesi_legenyek","timestamp":"2018. szeptember. 22. 20:00","title":"Átrágta magát a diktátorok agyzsibbasztó művein, és állítja, egyik sem tudott írni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0e614a60-2e41-41d8-8cc9-3e20bfa396af","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A hibáról a közlekedési társaság is tud, a járművezetőket vonná felelősségre a nyitott ajtóval való elindulásért.","shortLead":"A hibáról a közlekedési társaság is tud, a járművezetőket vonná felelősségre a nyitott ajtóval való elindulásért.","id":"20180922_Biztonsagi_problema_van_a_miskolci_villamosokkal_nyitott_ajtokkal_is_elindulhatnak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0e614a60-2e41-41d8-8cc9-3e20bfa396af&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1658abd5-9c4d-44bd-b747-8bf2929c9959","keywords":null,"link":"/kkv/20180922_Biztonsagi_problema_van_a_miskolci_villamosokkal_nyitott_ajtokkal_is_elindulhatnak","timestamp":"2018. szeptember. 22. 16:16","title":"Biztonsági probléma a miskolci villamosokkal: nyitott ajtókkal is elindulhatnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"22da9d59-736e-4fec-8bbc-73c8efcc2a80","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy új Google-eszközről kerültek ki képek a netre: úgy tűnik, végre megérkezik a kijelzővel felszerelt Google Home.","shortLead":"Egy új Google-eszközről kerültek ki képek a netre: úgy tűnik, végre megérkezik a kijelzővel felszerelt Google Home.","id":"20180921_google_home_hub_okos_hangszoro_kiszivargott_kepek_informaciok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=22da9d59-736e-4fec-8bbc-73c8efcc2a80&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2a30a2d2-3946-48a7-99b6-ad0570252a4c","keywords":null,"link":"/tudomany/20180921_google_home_hub_okos_hangszoro_kiszivargott_kepek_informaciok","timestamp":"2018. szeptember. 21. 17:03","title":"Kiszivárgott, milyen lesz a Google otthonokosító hangszórója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]