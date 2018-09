Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"6850c74c-8242-46a1-9495-1b987f2d35b4","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A válaszadók több, mint háromnegyede szerint dolgozniuk kell majd nyugdíjasként is, különben alig tudnak majd kijönni a pénzükből.","shortLead":"A válaszadók több, mint háromnegyede szerint dolgozniuk kell majd nyugdíjasként is, különben alig tudnak majd kijönni...","id":"20180924_Soteten_latjak_a_jovot_kesobb_lehet_nyugdijba_menni_de_meg_utana_is_dolgozni_kell","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6850c74c-8242-46a1-9495-1b987f2d35b4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"56663670-c365-4e7d-b073-5d7156f27d34","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180924_Soteten_latjak_a_jovot_kesobb_lehet_nyugdijba_menni_de_meg_utana_is_dolgozni_kell","timestamp":"2018. szeptember. 24. 12:07","title":"Sötéten látják a jövőt: később lehet nyugdíjba menni, de még utána is dolgozni kell","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"06fd0916-990b-4049-93c3-47559f470bca","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Legalábbis ebben bíznak a rendőrségi szakszervezetek.","shortLead":"Legalábbis ebben bíznak a rendőrségi szakszervezetek.","id":"20180925_Meg_negy_evig_kerhetnek_penzt_szabad_ido_helyett_a_rendorok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=06fd0916-990b-4049-93c3-47559f470bca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"21ddf9dc-534b-4446-8363-502aabac9e7a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180925_Meg_negy_evig_kerhetnek_penzt_szabad_ido_helyett_a_rendorok","timestamp":"2018. szeptember. 25. 09:41","title":"Még négy évig kérhetnek pénzt szabadidő helyett a rendőrök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dd3d0c75-18a9-49f5-b1d9-4fe5f7ce637f","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"A Kínától való függetlenedést szorgalmazó, aprócska Hongkongi Nemzeti Pártnak nincs képviselője a törvényhozásban, és csak néhány tucat tagja van, a biztonsági hivatal szerint mégis fenyegetést jelent a nemzetbiztonságra. ","shortLead":"A Kínától való függetlenedést szorgalmazó, aprócska Hongkongi Nemzeti Pártnak nincs képviselője a törvényhozásban, és...","id":"20180924_Eloszor_tiltottak_be_partot_Hongkongban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=dd3d0c75-18a9-49f5-b1d9-4fe5f7ce637f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0f8d6215-da23-4311-a8a4-6fe5395d1497","keywords":null,"link":"/vilag/20180924_Eloszor_tiltottak_be_partot_Hongkongban","timestamp":"2018. szeptember. 24. 07:37","title":"Először tiltottak be pártot Hongkongban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8979c419-eb75-453c-bff4-e51c3c331f64","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Sokan hajlamosak sajátosan értelmezni a közúti közlekedés szabályait, amelynek egyik jellemző példája, amikor valakit a megengedettnél gyorsabban haladó jármű akar megelőzni.","shortLead":"Sokan hajlamosak sajátosan értelmezni a közúti közlekedés szabályait, amelynek egyik jellemző példája, amikor valakit...","id":"20180924_elsobbseg_gyorshajtas_onkentes_rendor","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8979c419-eb75-453c-bff4-e51c3c331f64&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d44ad12a-7b24-4e7a-bf37-2077ab9bea83","keywords":null,"link":"/cegauto/20180924_elsobbseg_gyorshajtas_onkentes_rendor","timestamp":"2018. szeptember. 24. 14:27","title":"„Majd elsőbbséget adok, ha ő betartja a sebességhatárt” – a jog sem szereti az önkéntes rendőröket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4e6ce1f0-f5d2-44ca-a47b-a039fdc94f9b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Így köszönte meg, hogy voltak, akik mellé álltak. ","shortLead":"Így köszönte meg, hogy voltak, akik mellé álltak. ","id":"20180924_orban_viktor_ep_kepviselo_ep_parlament_sargentini_jelentes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4e6ce1f0-f5d2-44ca-a47b-a039fdc94f9b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"21e1c75d-a3ce-4bb4-9bc3-75836835b615","keywords":null,"link":"/itthon/20180924_orban_viktor_ep_kepviselo_ep_parlament_sargentini_jelentes","timestamp":"2018. szeptember. 24. 16:51","title":"Orbán levelet írt 197 embernek, akik elutasították a Sargentini-jelentést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2c1fb3a6-5f43-4250-bb20-8639b50b7a71","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Gundel Takács Gábor lesz a műsorvezető. ","shortLead":"Gundel Takács Gábor lesz a műsorvezető. ","id":"20180924_A_Legyen_on_is_milliomossal_is_tamad_a_TV2","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2c1fb3a6-5f43-4250-bb20-8639b50b7a71&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8474e0a7-d7e9-4ea0-95ca-52252233ef8e","keywords":null,"link":"/kkv/20180924_A_Legyen_on_is_milliomossal_is_tamad_a_TV2","timestamp":"2018. szeptember. 24. 12:41","title":"A Legyen ön is milliomossal! is támad a TV2","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"958a43a8-b23b-4504-8bf9-c2735ba225ee","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A Juventus portugál sztárja a harmadik gólját szerezte a Serie A-ban.","shortLead":"A Juventus portugál sztárja a harmadik gólját szerezte a Serie A-ban.","id":"20180923_Ronaldo_ma_is_folytatta_a_golgyartast","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=958a43a8-b23b-4504-8bf9-c2735ba225ee&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a4e66a5c-ea96-48fb-a2d6-a0930b83c9e8","keywords":null,"link":"/sport/20180923_Ronaldo_ma_is_folytatta_a_golgyartast","timestamp":"2018. szeptember. 23. 22:19","title":"Ronaldo ma is folytatta a gólgyártást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4437aaf7-ed58-4ecc-a8e2-7c4d2b65b9a8","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Ezúttal egy svájci teherszállító hajót foglaltak el szombaton Nigéria partjainál, és a 19 fős legénység 12 tagját hurcolták el. Nyugat-Afrika partvidéke a világ legveszélyesebb kalózterületévé vált.","shortLead":"Ezúttal egy svájci teherszállító hajót foglaltak el szombaton Nigéria partjainál, és a 19 fős legénység 12 tagját...","id":"20180923_Megint_jottek_a_kalozok_NyugatAfrikaban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4437aaf7-ed58-4ecc-a8e2-7c4d2b65b9a8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b046ba35-b989-47ca-8f79-90c229f11844","keywords":null,"link":"/vilag/20180923_Megint_jottek_a_kalozok_NyugatAfrikaban","timestamp":"2018. szeptember. 23. 16:27","title":"Megint jöttek a kalózok Nyugat-Afrikában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]