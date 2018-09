Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"8d2c0dc4-aa88-4eb4-9065-efa99ff44acb","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Év végéig kell kijavítani a hibákat.","shortLead":"Év végéig kell kijavítani a hibákat.","id":"20180925_Tobb_millios_birsagot_kapott_a_Fokusz_Takarekszovetkezet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8d2c0dc4-aa88-4eb4-9065-efa99ff44acb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"44f81720-77dc-4e80-a872-30d8d1f2ad19","keywords":null,"link":"/kkv/20180925_Tobb_millios_birsagot_kapott_a_Fokusz_Takarekszovetkezet","timestamp":"2018. szeptember. 25. 14:04","title":"Többmilliós bírságot kapott a Fókusz Takarékszövetkezet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5e5ae585-2408-43c7-8ad8-5ce8ceb74543","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"3 milliárd forintot szentelt arra az MLSZ, hogy megépüljön a topolyai fociakadémia, részt is vesz a megnyitón Orbán.","shortLead":"3 milliárd forintot szentelt arra az MLSZ, hogy megépüljön a topolyai fociakadémia, részt is vesz a megnyitón Orbán.","id":"20180925_Orban_adja_at_a_magyar_penzen_epult_szerbiai_fociakademiat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5e5ae585-2408-43c7-8ad8-5ce8ceb74543&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c38e364d-cf48-4e20-8479-ee01a723d987","keywords":null,"link":"/vilag/20180925_Orban_adja_at_a_magyar_penzen_epult_szerbiai_fociakademiat","timestamp":"2018. szeptember. 25. 11:50","title":"Orbán adja át a magyar pénzen épült szerbiai fociakadémiát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bf35d22b-cfdc-4f31-a1b6-d54fedea6aaa","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A jövő évi európai parlamenti választásoknak az illegális migráció lesz a fő kérdése - emelte ki a miniszterelnök belbiztonsági főtanácsadója az M1 aktuális csatorna vasárnap esti műsorában.","shortLead":"A jövő évi európai parlamenti választásoknak az illegális migráció lesz a fő kérdése - emelte ki a miniszterelnök...","id":"20180923_Bakondi_a_migracio_prizmajan_latja_az_EPvalasztast","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=bf35d22b-cfdc-4f31-a1b6-d54fedea6aaa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"08ae6cdd-064d-4852-ba59-4b2dd6ea7025","keywords":null,"link":"/vilag/20180923_Bakondi_a_migracio_prizmajan_latja_az_EPvalasztast","timestamp":"2018. szeptember. 23. 21:28","title":"Bakondi a migráció prizmáján látja az EP-választást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"deefe6ac-8bf7-4695-a75a-cfd81eb31e90","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Megérte a hosszú hónapokig tartó várakozás, mire a Hajabusza–2-nek sikerült elérnie célpontját. Az első képanyagok túlzás nélkül is bámulatosak. Mutatjuk. ","shortLead":"Megérte a hosszú hónapokig tartó várakozás, mire a Hajabusza–2-nek sikerült elérnie célpontját. Az első képanyagok...","id":"20180924_hajabusza_2_urszonda_aszteroida_kozetminta_1999_ju3_talajminta_szonda_egitest","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=deefe6ac-8bf7-4695-a75a-cfd81eb31e90&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f29e03e8-dd28-4f21-89be-7fac4f94b108","keywords":null,"link":"/tudomany/20180924_hajabusza_2_urszonda_aszteroida_kozetminta_1999_ju3_talajminta_szonda_egitest","timestamp":"2018. szeptember. 24. 08:03","title":"Bámulatos fotókat küldött haza az űrszonda, amelyik leszállt egy aszteroidára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f0a6af96-8ec9-4fda-94de-487af030bb3d","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"London keleti részén sikerült lencsevégre kapni, valószínűleg eltévedt.","shortLead":"London keleti részén sikerült lencsevégre kapni, valószínűleg eltévedt.","id":"20180925_Feher_delfint_lattak_a_Temzeben__video","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f0a6af96-8ec9-4fda-94de-487af030bb3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2f99bb08-1902-4945-badd-da76480394be","keywords":null,"link":"/vilag/20180925_Feher_delfint_lattak_a_Temzeben__video","timestamp":"2018. szeptember. 25. 15:16","title":"Fehér delfint láttak a Temzében – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0a5a42a7-f217-4efb-8899-b6deac77a9f1","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az amerikai elnök hétfőn közölte, hogy \"igen gyorsan\" megtarthatják a második csúcstalálkozót Kim Dzsong Un észak-koreai vezetővel. ","shortLead":"Az amerikai elnök hétfőn közölte, hogy \"igen gyorsan\" megtarthatják a második csúcstalálkozót Kim Dzsong Un...","id":"20180924_kuszobon_az_ujabb_trump_kim_talalkozo","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0a5a42a7-f217-4efb-8899-b6deac77a9f1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"80e24be3-360c-4320-997e-2f4602195e73","keywords":null,"link":"/vilag/20180924_kuszobon_az_ujabb_trump_kim_talalkozo","timestamp":"2018. szeptember. 24. 16:25","title":"Küszöbön az újabb Trump–Kim-találkozó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cbd43735-65e9-457d-b7ad-43ff126ae914","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Arról tárgyal a kormány, hogy írják át a paksi atomerőmű-építés szerződését, valószínűleg azért, mert csúszik a munka.","shortLead":"Arról tárgyal a kormány, hogy írják át a paksi atomerőmű-építés szerződését, valószínűleg azért, mert csúszik a munka.","id":"20180924_Elismerte_a_miniszter_mar_targyalnak_Paks_II_szerzodesmodositasarol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=cbd43735-65e9-457d-b7ad-43ff126ae914&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"19961da7-85fe-4300-af50-b02bfb3ae667","keywords":null,"link":"/kkv/20180924_Elismerte_a_miniszter_mar_targyalnak_Paks_II_szerzodesmodositasarol","timestamp":"2018. szeptember. 24. 17:09","title":"Elismerte a miniszter: már tárgyalnak Paks II. szerződésmódosításáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a8c55f38-ae6b-4652-b57e-3545f7522ace","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Népszava szerint már egyeztetnek a civil szervezetekkel, így az illegális hulladéklerakást a jövőben nem szabálysértésként, hanem bűncselekményként kezelhetik a hatóságok.","shortLead":"A Népszava szerint már egyeztetnek a civil szervezetekkel, így az illegális hulladéklerakást a jövőben nem...","id":"20180924_Az_eddiginel_szigorubban_lepne_fel_a_kormany_a_szemetelokkel_szemben","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a8c55f38-ae6b-4652-b57e-3545f7522ace&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"206b31b5-c184-4224-8332-079baacc936e","keywords":null,"link":"/itthon/20180924_Az_eddiginel_szigorubban_lepne_fel_a_kormany_a_szemetelokkel_szemben","timestamp":"2018. szeptember. 24. 07:15","title":"Szigorúbban lépne fel a kormány a szemetelőkkel szemben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]