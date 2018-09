Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"850fd103-2d1f-499b-a316-2a5dddd2da89","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az eddigi 8-9 centiméteres hossz helyett nagyjából három centiméterrel rövidebbek lesznek idén a belga és a brit sültkrumplik. A két országban több mint 40 éve nem látott szárazság volt, emiatt sokkal kisebbek lesznek a krumplik.","shortLead":"Az eddigi 8-9 centiméteres hossz helyett nagyjából három centiméterrel rövidebbek lesznek idén a belga és a brit...","id":"20180924_Rovidebb_lesz_a_sultkrumpli_kisebb_lesz_a_chips_az_aszaly_miatt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=850fd103-2d1f-499b-a316-2a5dddd2da89&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5842f651-3d81-46cd-aca0-0bfed07395fd","keywords":null,"link":"/kkv/20180924_Rovidebb_lesz_a_sultkrumpli_kisebb_lesz_a_chips_az_aszaly_miatt","timestamp":"2018. szeptember. 24. 11:10","title":"Rövidebb lesz a sültkrumpli, kisebb lesz a chips az aszály miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"44ba94b4-94e2-4a0f-9a8c-685b6f39e10f","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A Budapest Park-buli mindig fontos volt Majkáéknak, ezúttal Curtis nélkül léptek fel. De szóba került a volt társuk.\r

\r

","shortLead":"A Budapest Park-buli mindig fontos volt Majkáéknak, ezúttal Curtis nélkül léptek fel. De szóba került a volt társuk.\r

\r

","id":"20180924_Majka_megint_a_szinpadrol_uzent_Curtisnek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=44ba94b4-94e2-4a0f-9a8c-685b6f39e10f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"76539a1c-4841-472b-8561-ffc754b6378d","keywords":null,"link":"/kultura/20180924_Majka_megint_a_szinpadrol_uzent_Curtisnek","timestamp":"2018. szeptember. 24. 07:43","title":"Majka megint a színpadról üzent Curtisnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6623acc6-1693-42a5-a33b-20ec8e928a62","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Egy krakkói cég, amely ablakkereteket gyárt és évi 1,5 milliós termelésének legnagyobb részét Nyugat-Európába exportálja, hamarosan reklámkampányba kezd a legnézettebb francia tv csatornán. Az időzítés nem véletlen.","shortLead":"Egy krakkói cég, amely ablakkereteket gyárt és évi 1,5 milliós termelésének legnagyobb részét Nyugat-Európába...","id":"20180923_A_lengyel_vizvezetekszerelok_utan_most_az_olcso_ablakosok_rontanak_ra_a_franciakra","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6623acc6-1693-42a5-a33b-20ec8e928a62&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"528bc9c1-0d49-40e0-8d58-dd433006f424","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180923_A_lengyel_vizvezetekszerelok_utan_most_az_olcso_ablakosok_rontanak_ra_a_franciakra","timestamp":"2018. szeptember. 23. 21:33","title":"A lengyel vízvezeték-szerelők után most az olcsó ablakosok „rontanak rá” a franciákra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8b4f20f8-79bc-41bc-87c4-f70927959f3f","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Klinikai gyógyszertesztek és üldözött keresztények voltak Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter New York-i ENSZ-találkozójának főtémái.\r

\r

","shortLead":"Klinikai gyógyszertesztek és üldözött keresztények voltak Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter New York-i...","id":"20180924_Magyarorszag_nagyhatalom_lehet_a_klinikai_gyogyszertesztekben","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8b4f20f8-79bc-41bc-87c4-f70927959f3f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1af7a332-9920-40e7-8551-b1c012ad93bc","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180924_Magyarorszag_nagyhatalom_lehet_a_klinikai_gyogyszertesztekben","timestamp":"2018. szeptember. 24. 08:45","title":"Magyarország nagyhatalom lehet a klinikai gyógyszertesztekben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9c68cf9f-0800-44e7-b004-b758b5b02fed","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Android Pie-t futtató készülékeken már ott van a mesterséges intelligencián alapuló két új funkció, ami kordában tartja az alkalmazások energiafogyasztását.","shortLead":"Az Android Pie-t futtató készülékeken már ott van a mesterséges intelligencián alapuló két új funkció, ami kordában...","id":"20180924_google_android_pie_deepmind_akkumulator_kapacitas_uzemido_novelese","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9c68cf9f-0800-44e7-b004-b758b5b02fed&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8ae2c6be-07bc-4901-bf6b-0ec2608873cc","keywords":null,"link":"/tudomany/20180924_google_android_pie_deepmind_akkumulator_kapacitas_uzemido_novelese","timestamp":"2018. szeptember. 24. 09:03","title":"Androidos a telefonja? A Google bevetette a mesterséges intelligenciát, lassabban merüljön le","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"326cc33a-5807-4ade-997b-ce98f5a7bdca","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Hatalmas érdeklődés fogadta Magyarország standját és az ott kiállított minőségi termékeket a Slow Food mozgalom gasztronómiai örökség megőrzésének szentelt nemzetközi fesztiválján Torinóban, amelyet a hétfői zárónapig az becslések szerint mintegy másfél millióan keresnek fel. ","shortLead":"Hatalmas érdeklődés fogadta Magyarország standját és az ott kiállított minőségi termékeket a Slow Food mozgalom...","id":"20180923_Megrohamoztak_a_magyar_pavilont_a_torinoi_izfesztivalon","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=326cc33a-5807-4ade-997b-ce98f5a7bdca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7e45e4ab-b30e-4e9c-b0a4-b15d18eb6033","keywords":null,"link":"/vilag/20180923_Megrohamoztak_a_magyar_pavilont_a_torinoi_izfesztivalon","timestamp":"2018. szeptember. 23. 19:21","title":"Megrohamozták a magyar pavilont a torinói ízfesztiválon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"05a5b26e-8bf3-499c-aa20-d48354273ba8","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"kkv","description":"A foglalkoztatók kétharmadánál tártak fel munkaügyi jogsértéseket a hatóságok.","shortLead":"A foglalkoztatók kétharmadánál tártak fel munkaügyi jogsértéseket a hatóságok.","id":"20180925_Minden_tizedik_foglalkoztatott_feketen_dolgozik","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=05a5b26e-8bf3-499c-aa20-d48354273ba8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1eb87456-3aeb-4e71-a45d-1cde716cf2e2","keywords":null,"link":"/kkv/20180925_Minden_tizedik_foglalkoztatott_feketen_dolgozik","timestamp":"2018. szeptember. 25. 06:46","title":"Minden tizedik foglalkoztatott feketén dolgozik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2ecc3c98-0df9-498e-9b0e-301e7b050cb4","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Összesen 125 millió forint bírságot szabott ki Budapest Főváros Kormányhivatala a Ryanair és Wizz Air diszkont légitársaságokra – jelentette be György István fővárosi kormánymegbízott.","shortLead":"Összesen 125 millió forint bírságot szabott ki Budapest Főváros Kormányhivatala a Ryanair és Wizz Air diszkont...","id":"20180925_tisztessegtelen_kereskedelmi_gyakorlat_miatt_buntettek_meg_a_ryanairt_es_a_wizz_airt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2ecc3c98-0df9-498e-9b0e-301e7b050cb4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cb12b423-9ad9-4485-afb3-2c164b57c545","keywords":null,"link":"/kkv/20180925_tisztessegtelen_kereskedelmi_gyakorlat_miatt_buntettek_meg_a_ryanairt_es_a_wizz_airt","timestamp":"2018. szeptember. 25. 18:02","title":"Tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat miatt megbüntették a Ryanairt és a Wizz Airt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]