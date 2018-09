Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"4ce61dfa-5341-4157-9bbc-35b2440b3daf","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Túlnyomóan derült, napos idő várható az Országos Meteorológiai Szolgálat szerint.","shortLead":"Túlnyomóan derült, napos idő várható az Országos Meteorológiai Szolgálat szerint.","id":"20180927_kellemes_oszi_nap_lesz_a_mai","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4ce61dfa-5341-4157-9bbc-35b2440b3daf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"70c90e33-7593-48bf-b11d-74d858ffadba","keywords":null,"link":"/itthon/20180927_kellemes_oszi_nap_lesz_a_mai","timestamp":"2018. szeptember. 27. 05:11","title":"Kellemes őszi nap lesz a mai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ffde7a0e-b7ca-46e1-b482-ed4fefa7ec71","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Tarlós István a hvg.hu-nak nem cáfolta, de nem is erősítette meg a Népszava értesülését.","shortLead":"Tarlós István a hvg.hu-nak nem cáfolta, de nem is erősítette meg a Népszava értesülését.","id":"20180926_tarlos_istvan_fopolgarmester_valasztas_indulas_orban_viktor_budapest","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ffde7a0e-b7ca-46e1-b482-ed4fefa7ec71&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"75821658-755e-4871-8a61-c5000c524870","keywords":null,"link":"/itthon/20180926_tarlos_istvan_fopolgarmester_valasztas_indulas_orban_viktor_budapest","timestamp":"2018. szeptember. 26. 11:33","title":"Még izgulhatunk, hogy tényleg újra indul-e Tarlós a főpolgármesterségért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b5e319bf-62ff-441a-b1cf-b687144becc1","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"","shortLead":"","id":"20180927_Zsenialis_Bohemian_Rapsodyfeldolgozas_csupa_harsonara","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b5e319bf-62ff-441a-b1cf-b687144becc1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9b2da676-b032-4117-a45b-8cabe942d271","keywords":null,"link":"/kultura/20180927_Zsenialis_Bohemian_Rapsodyfeldolgozas_csupa_harsonara","timestamp":"2018. szeptember. 27. 10:27","title":"Zseniális Bohemian Rapsody-feldolgozás csupa harsonára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7d518bd6-1b27-42df-928a-8d99bd76a6eb","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Padma Lakshmi 32 év után beszélt az őt ért nemi erőszakról, hogy elmagyarázza: ebben a kérdésben nincs értelme az időkorlátnak.","shortLead":"Padma Lakshmi 32 év után beszélt az őt ért nemi erőszakról, hogy elmagyarázza: ebben a kérdésben nincs értelme...","id":"20180926_Megertem_miert_hallgatnak_a_nok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7d518bd6-1b27-42df-928a-8d99bd76a6eb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f86f5192-b975-4549-a888-8662dfadc458","keywords":null,"link":"/elet/20180926_Megertem_miert_hallgatnak_a_nok","timestamp":"2018. szeptember. 26. 14:50","title":"„Megértem, miért hallgatnak a nők”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"24582f00-c8c9-4164-9c3d-bed29c0558aa","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Michael Ignatieff azt is elmondta, ha december közepéig nincs megegyezés CEU-törvény ügyben, az egyetem nem fog tudni diákokat fogadni januárban. Azt is elmondta, hiába lobbizott Brüsszelben, nem járt sikerrel.","shortLead":"Michael Ignatieff azt is elmondta, ha december közepéig nincs megegyezés CEU-törvény ügyben, az egyetem nem fog tudni...","id":"20180927_A_CEU_rektora_Orban_Viktor_egy_bulldozer_rombolja_a_demokracia_tartopillereit","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=24582f00-c8c9-4164-9c3d-bed29c0558aa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f027a379-e54c-4aa9-a56e-0a7c189983ae","keywords":null,"link":"/itthon/20180927_A_CEU_rektora_Orban_Viktor_egy_bulldozer_rombolja_a_demokracia_tartopillereit","timestamp":"2018. szeptember. 27. 12:21","title":"A CEU rektora: Orbán Viktor egy buldózer, rombolja a demokrácia tartópilléreit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"79a64544-5b43-4cc2-8c14-f5aeabd5e374","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"A rendőrtisztek ellenőrzésen fognak átesni, hogy kiderüljön, megbízhatóak-e.","shortLead":"A rendőrtisztek ellenőrzésen fognak átesni, hogy kiderüljön, megbízhatóak-e.","id":"20180926_Lefegyvereztek_az_acapulcoi_rendoroket_mert_bunozok_szivarogtak_be_az_allomanyba","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=79a64544-5b43-4cc2-8c14-f5aeabd5e374&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"923ceb75-1e97-41a3-91a6-d01986d5f9c0","keywords":null,"link":"/vilag/20180926_Lefegyvereztek_az_acapulcoi_rendoroket_mert_bunozok_szivarogtak_be_az_allomanyba","timestamp":"2018. szeptember. 26. 05:20","title":"Lefegyverezték az acapulcói rendőröket, mert bűnözők szivárogtak be az állományba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5de61689-0c1d-483c-9837-a04795d0ea2a","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A beruházás központja a volt nemzeti fejlesztési miniszter, Seszták Miklós városa, Kisvárda.","shortLead":"A beruházás központja a volt nemzeti fejlesztési miniszter, Seszták Miklós városa, Kisvárda.","id":"20180926_Ujabb_allami_szazmilliok_mennek_koser_zoldsegek_termesztesere","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5de61689-0c1d-483c-9837-a04795d0ea2a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cff29d58-68bf-44f5-afb0-4a83bc376328","keywords":null,"link":"/kkv/20180926_Ujabb_allami_szazmilliok_mennek_koser_zoldsegek_termesztesere","timestamp":"2018. szeptember. 26. 15:35","title":"Újabb állami százmilliók mennek kóser zöldségek termesztésére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fdbe9441-4805-490c-8372-5f0ce9edd064","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"8 évvel ezelőtti, 10 milliárd forintba kerülő felújítása után úgy lerohadt a használaton kívüli Rác fürdő, hogy most még hármat rá kell költeni; nehéz lesz jóvátenni az elmúlt 8 év sokmilliárdos veszteségét és tehetetlenkedését. A kölcsönről ma szavaz a Fővárosi Közgyűlés. ","shortLead":"8 évvel ezelőtti, 10 milliárd forintba kerülő felújítása után úgy lerohadt a használaton kívüli Rác fürdő, hogy most...","id":"20180926_8_eve_kesz_10_milliardba_kerult_nincs_megnyitva_es_kell_meg_3_milliard__ma_szavaznak_a_Rac_Furdorol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fdbe9441-4805-490c-8372-5f0ce9edd064&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3eebe1a8-168d-49ee-84b2-b4e763834f8a","keywords":null,"link":"/kkv/20180926_8_eve_kesz_10_milliardba_kerult_nincs_megnyitva_es_kell_meg_3_milliard__ma_szavaznak_a_Rac_Furdorol","timestamp":"2018. szeptember. 26. 09:17","title":"8 éve kész, 10 milliárdba került, nincs megnyitva, és kell még 3 milliárd – ma szavaznak a Rác fürdőről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]