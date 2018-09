Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"7d690517-c7b7-4192-bfa0-8504681e89f9","c_author":"hvg.hu/merites.hu","category":"gazdasag","description":"A társaság nyeresége elérheti a másfél milliárd forintos csúcsszintet.","shortLead":"A társaság nyeresége elérheti a másfél milliárd forintos csúcsszintet.","id":"20180926_Iden_is_nagyot_kaszalhat_a_Sziget_Zrt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7d690517-c7b7-4192-bfa0-8504681e89f9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"109e2b41-8cf8-489b-93a9-60562c06b28d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180926_Iden_is_nagyot_kaszalhat_a_Sziget_Zrt","timestamp":"2018. szeptember. 26. 05:30","title":"Idén is nagyot kaszálhat a Sziget Zrt.","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"99dd6f50-686d-49fc-bd72-bb13e9c36347","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"Aki siet, alig 17 millió dollárért vehet cipőt Dubajban","shortLead":"Aki siet, alig 17 millió dollárért vehet cipőt Dubajban","id":"20180927_Elkeszult_a_vilag_legdragabb_cipoje_47_milliard_forintert_on_is_megveheti","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=99dd6f50-686d-49fc-bd72-bb13e9c36347&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5ad43b47-10e1-4d46-ac91-c36bd3d57162","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180927_Elkeszult_a_vilag_legdragabb_cipoje_47_milliard_forintert_on_is_megveheti","timestamp":"2018. szeptember. 27. 11:47","title":"Elkészült a világ legdrágább cipője, 4,7 milliárd forintért ön is megveheti","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8c8ede56-bc41-4a4a-83de-05c2022940e7","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Nem sikerült olyan céget találni, amelyik megtervezné a paksi hűtővízcsatorna bővítését az új paksi blokkok ellátására. ","shortLead":"Nem sikerült olyan céget találni, amelyik megtervezné a paksi hűtővízcsatorna bővítését az új paksi blokkok ellátására. ","id":"20180927_Ujabb_paksi_tender_lett_eredmenytelen","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8c8ede56-bc41-4a4a-83de-05c2022940e7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"04a09673-2c67-41c2-90bb-96c9baaf5302","keywords":null,"link":"/kkv/20180927_Ujabb_paksi_tender_lett_eredmenytelen","timestamp":"2018. szeptember. 27. 10:52","title":"Újabb paksi tender lett eredménytelen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f1526844-dc5c-4e3c-ace2-b88a34d63417","c_author":"MTI","category":"elet","description":"A legfelsőbb bíróság egyhangúlag fogadta el az erről szóló határozatot.","shortLead":"A legfelsőbb bíróság egyhangúlag fogadta el az erről szóló határozatot.","id":"20180927_a_hazassagtores_nem_buncselekmeny_tobbe_indiaban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f1526844-dc5c-4e3c-ace2-b88a34d63417&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1eba562b-9d8a-4051-84de-341c5307b0ee","keywords":null,"link":"/elet/20180927_a_hazassagtores_nem_buncselekmeny_tobbe_indiaban","timestamp":"2018. szeptember. 27. 12:04","title":"A házasságtörés nem bűncselekmény többé Indiában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c3b3f458-f730-4340-9cc1-0770a0acba9e","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az őrületbe kergetik egyes szakmák képviselőit a kormányhivatalok azzal, hogy mondvacsinált hiányosságon rugóznak a végzettséget igazoló papírokkal kapcsolatban. Szürreális történetek következnek.\r

","shortLead":"Az őrületbe kergetik egyes szakmák képviselőit a kormányhivatalok azzal, hogy mondvacsinált hiányosságon rugóznak...","id":"20180927_Burkolhate_a_burkolo_Igy_packaznak_a_kvvkal_a_kormanyhivatalok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c3b3f458-f730-4340-9cc1-0770a0acba9e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"28556c23-14fc-4a92-9094-f31a47f82c24","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180927_Burkolhate_a_burkolo_Igy_packaznak_a_kvvkal_a_kormanyhivatalok","timestamp":"2018. szeptember. 27. 12:51","title":"Burkolhat-e a burkoló? Így packáznak a kkv-kal a kormányhivatalok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8d61227f-d8b2-46ba-936d-de8ce62d532c","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A Magyar Narancs járt volna utána az ügynek, de érdemi választ nem kapott.","shortLead":"A Magyar Narancs járt volna utána az ügynek, de érdemi választ nem kapott.","id":"20180927_Mar_nemcsak_a_napos_csibekhez_ert_Hegedus_Zsuzsa_az_allami_legoprogramban_is_erdekelt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8d61227f-d8b2-46ba-936d-de8ce62d532c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d0129633-3c1f-4837-8593-8d428a39575b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180927_Mar_nemcsak_a_napos_csibekhez_ert_Hegedus_Zsuzsa_az_allami_legoprogramban_is_erdekelt","timestamp":"2018. szeptember. 27. 11:58","title":"Már nemcsak a napos csibékhez ért Hegedűs Zsuzsa, az állami legóprogramban is érdekelt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5c6c69a9-a91b-4d58-bf84-2f9f33f93d8d","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Valentin Popa egymaga hozott döntéseket a román nyelv oktatásával kapcsolatban, pedig mások véleményét is ki kellett volna kérnie. Rendeletét később nem csak szakmai alapon bírálták.","shortLead":"Valentin Popa egymaga hozott döntéseket a román nyelv oktatásával kapcsolatban, pedig mások véleményét is ki kellett...","id":"20180927_Belebukott_a_nyelvoktatas_koruli_feszultsegbe_a_roman_miniszter_lemondott","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5c6c69a9-a91b-4d58-bf84-2f9f33f93d8d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"179a2162-272e-404c-bc87-f00b8c9daf7b","keywords":null,"link":"/vilag/20180927_Belebukott_a_nyelvoktatas_koruli_feszultsegbe_a_roman_miniszter_lemondott","timestamp":"2018. szeptember. 27. 14:45","title":"Belebukott a nyelvoktatás körüli feszültségbe a román miniszter, lemondott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"24a749c2-8fd1-408d-a3ba-4617baaa53a4","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Már magasabb volt a munkanélküliség, mint egy hónappal korábban, de a tavaly ilyenkorihoz képest még csökkenést mértek.","shortLead":"Már magasabb volt a munkanélküliség, mint egy hónappal korábban, de a tavaly ilyenkorihoz képest még csökkenést mértek.","id":"20180927_Nem_tud_mar_hova_csokkenni_a_munkanelkuliseg","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=24a749c2-8fd1-408d-a3ba-4617baaa53a4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1a319626-b59c-4794-9895-68c2e7aeea20","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180927_Nem_tud_mar_hova_csokkenni_a_munkanelkuliseg","timestamp":"2018. szeptember. 27. 09:11","title":"Nem tud már hova csökkenni a munkanélküliség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]