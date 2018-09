Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f05c385e-f822-4118-9375-0606018f1bc8","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Azzal érvelnek, jó munkához idő kell.","shortLead":"Azzal érvelnek, jó munkához idő kell.","id":"20180927_53_ezer_forintert_arulna_el_a_Honvedelmi_Miniszterium_mennyiert_huztak_fel_egy_pontonhidat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f05c385e-f822-4118-9375-0606018f1bc8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"766e9759-f899-4a7c-acd4-d40951e37c35","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180927_53_ezer_forintert_arulna_el_a_Honvedelmi_Miniszterium_mennyiert_huztak_fel_egy_pontonhidat","timestamp":"2018. szeptember. 27. 13:16","title":"53 ezer forintért árulná el a Honvédelmi Minisztérium, mennyiért húztak fel egy pontonhidat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dae14238-3b7c-4e17-a39a-f5a0fe7ea332","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"elet","description":"Kiszállt az autóból, hogy lefotózza, de az elefánt rátámadt.","shortLead":"Kiszállt az autóból, hogy lefotózza, de az elefánt rátámadt.","id":"20180927_Elefant_taposott_halalra_egy_nemet_turistat_Zimbabweban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=dae14238-3b7c-4e17-a39a-f5a0fe7ea332&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"91eaa667-50ed-4d9c-b9c3-3386317909ad","keywords":null,"link":"/elet/20180927_Elefant_taposott_halalra_egy_nemet_turistat_Zimbabweban","timestamp":"2018. szeptember. 27. 13:47","title":"Elefánt taposott halálra egy német turistát Zimbabwéban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"24a749c2-8fd1-408d-a3ba-4617baaa53a4","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Már magasabb volt a munkanélküliség, mint egy hónappal korábban, de a tavaly ilyenkorihoz képest még csökkenést mértek.","shortLead":"Már magasabb volt a munkanélküliség, mint egy hónappal korábban, de a tavaly ilyenkorihoz képest még csökkenést mértek.","id":"20180927_Nem_tud_mar_hova_csokkenni_a_munkanelkuliseg","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=24a749c2-8fd1-408d-a3ba-4617baaa53a4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1a319626-b59c-4794-9895-68c2e7aeea20","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180927_Nem_tud_mar_hova_csokkenni_a_munkanelkuliseg","timestamp":"2018. szeptember. 27. 09:11","title":"Nem tud már hova csökkenni a munkanélküliség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"50643bb4-7ca6-4422-bd41-9022fe8fac5f","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"","shortLead":"","id":"20180927_Feldiszitett_mentoauto_is_begurult_a_siklosi_lagziba","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=50643bb4-7ca6-4422-bd41-9022fe8fac5f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"174c93bd-28b0-47b7-97a5-c3dc25860893","keywords":null,"link":"/elet/20180927_Feldiszitett_mentoauto_is_begurult_a_siklosi_lagziba","timestamp":"2018. szeptember. 27. 14:07","title":"Feldíszített mentőautó is begurult a siklósi lagziba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7d03cd88-de1d-4801-8e36-c6328f5dccbb","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Köztük van az az ügyvédi iroda is, amelyikkel nemrégiben bontott szerződést a Miniszterelnökség.","shortLead":"Köztük van az az ügyvédi iroda is, amelyikkel nemrégiben bontott szerződést a Miniszterelnökség.","id":"20180927_Orankent_20_ezer_forintert_ad_tanacsot_3_ceg_a_Magyar_Kozutnak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7d03cd88-de1d-4801-8e36-c6328f5dccbb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6ff78a5f-83e9-4846-9757-177a0f3a0315","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180927_Orankent_20_ezer_forintert_ad_tanacsot_3_ceg_a_Magyar_Kozutnak","timestamp":"2018. szeptember. 27. 09:59","title":"Óránként 20 ezer forintért ad tanácsot 3 cég a Magyar Közútnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"24567cde-788b-4fca-9649-0ff3933dabd4","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Hiánypótló bővítményt készített egy magyar fejlesztő, ami megmutatja, hány óra munkával vásárolhatnánk meg magunknak egy-egy készüléket.","shortLead":"Hiánypótló bővítményt készített egy magyar fejlesztő, ami megmutatja, hány óra munkával vásárolhatnánk meg magunknak...","id":"20180927_price_2_working_hours_google_chrome_bovitmeny","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=24567cde-788b-4fca-9649-0ff3933dabd4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ffd135ca-d22a-4216-97d4-dd089cfe04fd","keywords":null,"link":"/tudomany/20180927_price_2_working_hours_google_chrome_bovitmeny","timestamp":"2018. szeptember. 27. 08:03","title":"He felteszi ezt a gépére, saját fizetéséhez igazítva fogja látni a webshopokban az árakat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3d8e455e-00e6-48b2-8dac-c4b39abadbc5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A 24 és 64 éves páros hasissal és marihuánával kereskedett a rendőrség szerint. ","shortLead":"A 24 és 64 éves páros hasissal és marihuánával kereskedett a rendőrség szerint. ","id":"20180928_Bajai_drogkereskedokre_csapott_le_a_TEK_videokon_az_akcio","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3d8e455e-00e6-48b2-8dac-c4b39abadbc5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"58861b9c-a071-4586-8de1-167ddda1aef7","keywords":null,"link":"/itthon/20180928_Bajai_drogkereskedokre_csapott_le_a_TEK_videokon_az_akcio","timestamp":"2018. szeptember. 28. 10:37","title":"Bajai drogkereskedőkre csapott le a TEK, videókon az akció","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"769352cb-fa1a-413a-8659-3e20e8669782","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Sok napsütés és 20 foknál melegebb idő várható. Szombaton viszont hidegfront érkezik.","shortLead":"Sok napsütés és 20 foknál melegebb idő várható. Szombaton viszont hidegfront érkezik.","id":"20180928_Ha_az_osz_minden_napja_ilyen_lenne_mint_a_mai_nem_csak_mi_lennenk_boldogok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=769352cb-fa1a-413a-8659-3e20e8669782&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"049c61f5-6e7f-4b2a-81b5-91c9f870448b","keywords":null,"link":"/itthon/20180928_Ha_az_osz_minden_napja_ilyen_lenne_mint_a_mai_nem_csak_mi_lennenk_boldogok","timestamp":"2018. szeptember. 28. 07:15","title":"Ha az ősz minden napja ilyen lenne, mint a mai, nem csak mi lennénk boldogok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]