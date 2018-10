Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"9bb95425-9407-47ed-926e-9e1694b696b3","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Ezúttal az amerikai külügyminiszter repült Phenjanba.","shortLead":"Ezúttal az amerikai külügyminiszter repült Phenjanba.","id":"20181007_Amerika_ismet_nekigyurkozik_EszakKorea_atommentesitesenek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9bb95425-9407-47ed-926e-9e1694b696b3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bd8729aa-b9f5-4a55-a442-d6a4b920fe2e","keywords":null,"link":"/vilag/20181007_Amerika_ismet_nekigyurkozik_EszakKorea_atommentesitesenek","timestamp":"2018. október. 07. 09:10","title":"Amerika ismét nekigyürkőzik Észak-Korea atommentesítésének","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a94aeb64-2efe-4d33-a53f-e150818cf801","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az új árukat külföldön is piacra dobja.","shortLead":"Az új árukat külföldön is piacra dobja.","id":"20181007_Egeszseges_egytaletelekkel_es_etteremhalozattal_rukkol_elo_a_Fornetti_alapitoja","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a94aeb64-2efe-4d33-a53f-e150818cf801&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"519cdedb-73dd-4ea5-90d4-c121e7fabbb8","keywords":null,"link":"/kkv/20181007_Egeszseges_egytaletelekkel_es_etteremhalozattal_rukkol_elo_a_Fornetti_alapitoja","timestamp":"2018. október. 07. 16:02","title":"Egészséges egytálételekkel és étteremhálózattal rukkol elő a Fornetti alapítója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"80073f65-a212-4b85-948f-f87e191ecb7c","c_author":"László Ferenc","category":"cegauto","description":"Ilyen egy egyedi vonalvezetésű, régi vágású V8-as német izomautó a közelmúltból, melyből 1000 Nm-es tisztán elektromos változat is készült. Mutatjuk az SLR utódját és a GT elődjét. ","shortLead":"Ilyen egy egyedi vonalvezetésű, régi vágású V8-as német izomautó a közelmúltból, melyből 1000 Nm-es tisztán elektromos...","id":"20181006_siralyszarnyas_korbefotoztunk_egy_gyonyoru_magyar_mercedes_sls_amgt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=80073f65-a212-4b85-948f-f87e191ecb7c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"666e8e8b-1132-42f2-b2ea-8446b997625c","keywords":null,"link":"/cegauto/20181006_siralyszarnyas_korbefotoztunk_egy_gyonyoru_magyar_mercedes_sls_amgt","timestamp":"2018. október. 06. 06:41","title":"Sirályszárnyas: körbefotóztunk egy gyönyörű magyar Mercedes SLS AMG-t","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eba8d62b-51c7-4f81-8b56-ee884b046e47","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Több mint 3500 éves, a mükénéi korszakból származó síremléket tártak fel régészek a Peloponnészoszi-félszigeten – jelentette be a görög kulturális minisztérium.","shortLead":"Több mint 3500 éves, a mükénéi korszakból származó síremléket tártak fel régészek a Peloponnészoszi-félszigeten –...","id":"20181007_3500_eves_sir_mukenei_civilizacio_temetkezesi_helye_gorogorszag_nemea","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=eba8d62b-51c7-4f81-8b56-ee884b046e47&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3df5dc96-4120-4772-93c8-600598c9f2d7","keywords":null,"link":"/tudomany/20181007_3500_eves_sir_mukenei_civilizacio_temetkezesi_helye_gorogorszag_nemea","timestamp":"2018. október. 07. 10:03","title":"Találtak egy 3500 éves sírt Görögországban, és csodás módon sértetlen – fotók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"150cc9b1-dc17-4c06-b819-a0786fa3608f","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"vilag","description":"Romániában befejeződött férfi és nő házasságán alapuló család fogalmának alkotmányba iktatásáról kiírt kétnapos népszavazás vasárnap, helyi idő szerint 21 órakor. ","shortLead":"Romániában befejeződött férfi és nő házasságán alapuló család fogalmának alkotmányba iktatásáról kiírt kétnapos...","id":"20181007_Befejezodott_a_romaniai_nepszavazas_valoszinuleg_ervenytelen_a_referendum","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=150cc9b1-dc17-4c06-b819-a0786fa3608f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8c38e4fb-c076-4af3-8246-6c755059d2a9","keywords":null,"link":"/vilag/20181007_Befejezodott_a_romaniai_nepszavazas_valoszinuleg_ervenytelen_a_referendum","timestamp":"2018. október. 07. 20:41","title":"Befejeződött a romániai népszavazás, valószínűleg érvénytelen a referendum","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4aaec7c0-eb63-46fc-ac86-2d1a62a45b84","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"vilag","description":"Az első jelentések szerint nem okozott nagyobb károkat.","shortLead":"Az első jelentések szerint nem okozott nagyobb károkat.","id":"20181006_Kisebb_foldrenges_volt_Sziciliaban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4aaec7c0-eb63-46fc-ac86-2d1a62a45b84&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"21a0fdea-1bad-4bb1-afd2-5a3944fb6ab3","keywords":null,"link":"/vilag/20181006_Kisebb_foldrenges_volt_Sziciliaban","timestamp":"2018. október. 06. 08:06","title":"Kisebb földrengés volt Szicíliában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7a94a863-9137-4faa-8202-57b1a702f8d3","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A jegykiadó automatákkal volt gond.","shortLead":"A jegykiadó automatákkal volt gond.","id":"20181007_Kozbeszerzest_sertett_8_millio_forintra_buntettek_a_MAVot","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7a94a863-9137-4faa-8202-57b1a702f8d3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"00b419fd-1182-4769-8c7b-b7b9043a7254","keywords":null,"link":"/kkv/20181007_Kozbeszerzest_sertett_8_millio_forintra_buntettek_a_MAVot","timestamp":"2018. október. 07. 13:10","title":"Közbeszerzést sértett, 8 millió forintra büntették a MÁV-ot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2d87d184-236d-423e-bcc0-d643b6b533d5","c_author":"Farkas Zoltán","category":"gazdasag","description":"Egyre több országban érik populista támadások a jegybankokat, amelyek függetlensége veszélybe került, és ez krízis esetén visszaüthet. A fő ellenszer az átláthatóság lenne. ","shortLead":"Egyre több országban érik populista támadások a jegybankokat, amelyek függetlensége veszélybe került, és ez krízis...","id":"201833__jegybanki_fuggetlenseg__populizmus__atlathatosag__nyomas_alatt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2d87d184-236d-423e-bcc0-d643b6b533d5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"19d9e453-1b37-4bca-856b-245f298c5dd5","keywords":null,"link":"/gazdasag/201833__jegybanki_fuggetlenseg__populizmus__atlathatosag__nyomas_alatt","timestamp":"2018. október. 07. 09:00","title":"Leírták, hogy védekezhet a populista támadások ellen egy jegybank, az MNB nem erős ebben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]