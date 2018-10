Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"931edad3-c07b-48bf-917a-e2f73f7a51a5","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Négy jármű rohant egymásba az M0-s autóúton Budafok térségében.","shortLead":"Négy jármű rohant egymásba az M0-s autóúton Budafok térségében.","id":"20181011_baleset_utan_hatalmas_a_dugo_az_M0n","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=931edad3-c07b-48bf-917a-e2f73f7a51a5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0de8cdfa-2cec-496a-bb19-3b2ea46bfb48","keywords":null,"link":"/cegauto/20181011_baleset_utan_hatalmas_a_dugo_az_M0n","timestamp":"2018. október. 11. 08:50","title":"Baleset után hatalmas a dugó az M0-n","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"95ace0cd-b347-4a8f-8fed-146fd11a85ca","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Nemsokára megint mindenki ingyenesen felvihet magával egy kézipoggyászt a fedélzetre, nem csak azok, akik elsőbbségi szolgáltatást vásároltak.","shortLead":"Nemsokára megint mindenki ingyenesen felvihet magával egy kézipoggyászt a fedélzetre, nem csak azok, akik elsőbbségi...","id":"20181010_Megint_valtoztat_poggyaszszabalyzatan_a_Wizz_Air_ezuttal_a_kezipoggyaszok_javara","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=95ace0cd-b347-4a8f-8fed-146fd11a85ca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"00a097a0-bffb-4841-b0e4-60f2278a0fb4","keywords":null,"link":"/kkv/20181010_Megint_valtoztat_poggyaszszabalyzatan_a_Wizz_Air_ezuttal_a_kezipoggyaszok_javara","timestamp":"2018. október. 10. 11:20","title":"Megint változtat poggyász-szabályzatán a Wizz Air, ezúttal a kézipoggyászok javára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5ed54864-c2bd-41ac-ab2e-6e681e7cb245","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A vendégeket Adnan Polat üzletember vezette körbe a türbében. ","shortLead":"A vendégeket Adnan Polat üzletember vezette körbe a türbében. ","id":"20181009_Foto_Igy_imadkozott_Erdogan_a_turbeben_mig_Orban_a_sarokban_allt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5ed54864-c2bd-41ac-ab2e-6e681e7cb245&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0e5139bf-50e5-4870-8734-7a9ed001bfa3","keywords":null,"link":"/itthon/20181009_Foto_Igy_imadkozott_Erdogan_a_turbeben_mig_Orban_a_sarokban_allt","timestamp":"2018. október. 09. 18:55","title":"Fotó: Így imádkozott Erdogan a türbében, míg Orbán a sarokban állt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c4e008be-0d50-41d6-ac3e-34a955d5b760","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ezt a Helsinki Bizottság írja a Facebookján. A Velencei Bizottság a Stop Sorost már elmarasztalta.","shortLead":"Ezt a Helsinki Bizottság írja a Facebookján. A Velencei Bizottság a Stop Sorost már elmarasztalta.","id":"20181009_A_Velencei_Bizottsagi_is_vizsgalja_a_bevandorlasi_kulonadot","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c4e008be-0d50-41d6-ac3e-34a955d5b760&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"657ec7ad-743e-4f32-b73f-cb5e0956ac87","keywords":null,"link":"/itthon/20181009_A_Velencei_Bizottsagi_is_vizsgalja_a_bevandorlasi_kulonadot","timestamp":"2018. október. 09. 22:01","title":"A Velencei Bizottság is vizsgálja a bevándorlási különadót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e91853fc-8fb6-4301-a481-c134f753ecb5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Andréka Péter vizsgálatot rendelt el és feljelentést tett, amiért betegek kartonjai kerültek fel a Facebookra – írta meg a Magyar Idők.","shortLead":"Andréka Péter vizsgálatot rendelt el és feljelentést tett, amiért betegek kartonjai kerültek fel a Facebookra – írta...","id":"20181009_feljelentest_tett_a_kardiologiai_intezet_igazgatoja_a_kikerult_kartonok_miatt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e91853fc-8fb6-4301-a481-c134f753ecb5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cd0a9c2d-8066-4775-8f66-db113c61a8c9","keywords":null,"link":"/itthon/20181009_feljelentest_tett_a_kardiologiai_intezet_igazgatoja_a_kikerult_kartonok_miatt","timestamp":"2018. október. 09. 14:24","title":"Újabb fordulat: feljelentést tett a kardiológiai intézet igazgatója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bbae6e00-04ac-41dd-baa9-a5665e4a8f03","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az amerikai Kormányzati Ellenőrzési Hivatal legfrissebb jelentése alapján úgy tűnik, az amerikai hadsereg fegyverrendszere egy közepes méretű kibertámadást sem bírna ki. A hackerek a drónok, rakéták irányítását is könnyen át tudnák venni.","shortLead":"Az amerikai Kormányzati Ellenőrzési Hivatal legfrissebb jelentése alapján úgy tűnik, az amerikai hadsereg...","id":"20181010_amerikai_hadsereg_kiberbiztonsag_kibervedelem_hackertamadas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=bbae6e00-04ac-41dd-baa9-a5665e4a8f03&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8f9a3512-83ca-483a-844d-91ad6b47eee6","keywords":null,"link":"/tudomany/20181010_amerikai_hadsereg_kiberbiztonsag_kibervedelem_hackertamadas","timestamp":"2018. október. 10. 20:03","title":"9 másodperc alatt feltörték az amerikai hadsereg egyik fegyverrendszerét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e22e9437-3625-426c-8a55-a86675d661ca","c_author":"Dercsényi Dávid","category":"elet","description":"Elleptek mindent, a poloska-ember háború a végső fázisába ért. Átrágják a szúnyoghálót, átjönnek a falon is. Valaki szerint a jövő választását a poloskaügy dönti el, mások pedig a féktisztító sprayre esküsznek. Haditudósításunk következik.","shortLead":"Elleptek mindent, a poloska-ember háború a végső fázisába ért. Átrágják a szúnyoghálót, átjönnek a falon is. Valaki...","id":"20181009_A_Fidesznek_Soros_utan_a_poloskakra_kene_ramenni","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e22e9437-3625-426c-8a55-a86675d661ca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"98ec7ec1-c707-42b7-8f33-a54907c47499","keywords":null,"link":"/elet/20181009_A_Fidesznek_Soros_utan_a_poloskakra_kene_ramenni","timestamp":"2018. október. 09. 16:13","title":"A Fidesznek Soros után a poloskákra kellene rámennie","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dc8d4268-1be8-4edc-bff6-7f9bb0358706","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":" A pénzmosás büntetési tételének felső határa négy év szabadságvesztés lesz, és a bírák még további szankciókat és intézkedéseket szabhatnak ki.","shortLead":" A pénzmosás büntetési tételének felső határa négy év szabadságvesztés lesz, és a bírák még további szankciókat és...","id":"20181011_Bekemenyit_a_penzmosassal_szemben_az_Europau_Unio","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=dc8d4268-1be8-4edc-bff6-7f9bb0358706&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b0efc632-ff89-4112-a337-2e564da341f8","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181011_Bekemenyit_a_penzmosassal_szemben_az_Europau_Unio","timestamp":"2018. október. 11. 12:01","title":"Bekeményít a pénzmosással szemben az Európai Unió","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]