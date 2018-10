A nemrégiben általunk is alaposan letesztelt Audi A8 már alaphelyzetben is igen csak tekintélyt parancsoló, sportos külsővel rendelkezik, de aki esetleg unalmasnak találná a gyári alapmodellt, annak most elkészült az ABT által finomhangolt változat. Íme:

© Audi A8

A módosított lökhárítókkal, kiegészítő spoilerekkel és átalakított diffúzorral megspékelt aerodinamikai csomag 2 252 euróba, vagyis átszámítva mintegy 730 ezer forintba kerül. Aki pedig egy diszkrét karbonszálas hátsó spoilert is szeretne az A8-asára, annak további 1 168 eurót (380 ezer forint) kell a kasszánál hagynia.

© Audi A8

A 20, 21 és 22 colos kerekekkel rendelhető Audi A8 3 literes dízelmotorjához is hozzányúltak a német szakemberek. Ennek köszönhetően az alaphelyzetben 286 lóerős és 600 Nm-es TDI egység immár 330 lóerőt, illetve 650 Nm-t képes leadni.

© Audi A8

