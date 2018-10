Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"aa9009c9-c5a5-472a-880e-5d41106f69c9","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Összefogott négy nagy részvényes alapkezelő, hogy 2019 májusában elmozdítsák Mark Zuckerberget a Facebook elnöki pozíciójából. Nem lesz könnyű dolguk.","shortLead":"Összefogott négy nagy részvényes alapkezelő, hogy 2019 májusában elmozdítsák Mark Zuckerberget a Facebook elnöki...","id":"20181018_mark_zuckerberg_facebook_elnok_levaltas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=aa9009c9-c5a5-472a-880e-5d41106f69c9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6ee7025d-fedc-441f-819f-92cc02089271","keywords":null,"link":"/tudomany/20181018_mark_zuckerberg_facebook_elnok_levaltas","timestamp":"2018. október. 18. 12:04","title":"Leválthatják Mark Zuckerberget a Facebook éléről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"85039845-9713-4e63-be6f-13ee8e8c5073","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Ha az idei év legsikeresebb mobiljátékairól van szó, két cím jut az eszünkbe, a Fortnite és a PUBG. Ez utóbbi lépett most át egy elismerésre méltó mérföldkövet.","shortLead":"Ha az idei év legsikeresebb mobiljátékairól van szó, két cím jut az eszünkbe, a Fortnite és a PUBG. Ez utóbbi lépett...","id":"20181017_pubg_mobile_androidos_letoltes_szam","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=85039845-9713-4e63-be6f-13ee8e8c5073&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5c859558-33e7-438d-9749-de1358b093c3","keywords":null,"link":"/tudomany/20181017_pubg_mobile_androidos_letoltes_szam","timestamp":"2018. október. 17. 17:03","title":"Ön is köztük volt? Már több mint 100 milliószor letöltötték az androidos játékot, a PUBG-t","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fb10806c-abdd-444f-a30e-03ef89b05c89","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy játékosok között terjedő üzenet furcsa karakterei okoztak bajt a Sony rendszerében. A gyártó azóta elhárította a hibát. ","shortLead":"Egy játékosok között terjedő üzenet furcsa karakterei okoztak bajt a Sony rendszerében. A gyártó azóta elhárította...","id":"20181017_playstation_network_uzenet_fagyas_ps4_kulonleges_karakter_uzenetkuldes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=fb10806c-abdd-444f-a30e-03ef89b05c89&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2f9e4e85-3ea1-41e9-9842-6a882d74f46e","keywords":null,"link":"/tudomany/20181017_playstation_network_uzenet_fagyas_ps4_kulonleges_karakter_uzenetkuldes","timestamp":"2018. október. 17. 18:52","title":"Kijavították a hibát, amely padlóra küldte a Playstationöket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"25c64fa1-c3a0-4e04-8ac5-1a712ffb4b98","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Európai szintre ért a kormány fake news gyártása. A manipulált videóban idézett Guy Verhofstadt kifakadt a Twitteren.","shortLead":"Európai szintre ért a kormány fake news gyártása. A manipulált videóban idézett Guy Verhofstadt kifakadt a Twitteren.","id":"20181017_Nem_kertel_a_manipulalt_kormanyvideo_foszereploje_Orban_Putyin_kottajabol_jatszik","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=25c64fa1-c3a0-4e04-8ac5-1a712ffb4b98&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4008c33b-7b8c-4cff-862f-4491be897595","keywords":null,"link":"/itthon/20181017_Nem_kertel_a_manipulalt_kormanyvideo_foszereploje_Orban_Putyin_kottajabol_jatszik","timestamp":"2018. október. 17. 16:14","title":"Nem kertel a manipulált kormányvideó főszereplője: \"Orbán Putyin kottájából játszik\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5bb19c54-f064-4682-b332-b62376062d78","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A hírnév és annak megszerzéséről szól a népszerű szimulátor novemberben érkező kiegészítője, melyben az influenszerek életét is kipróbálhatják a játékosok. ","shortLead":"A hírnév és annak megszerzéséről szól a népszerű szimulátor novemberben érkező kiegészítője, melyben az influenszerek...","id":"20181019_the_sims_4_get_famous_dlc_influencer_kozossegi_media_sztarok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5bb19c54-f064-4682-b332-b62376062d78&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"926679de-dcb1-4ad7-9ccc-2c7eec00817d","keywords":null,"link":"/tudomany/20181019_the_sims_4_get_famous_dlc_influencer_kozossegi_media_sztarok","timestamp":"2018. október. 19. 09:33","title":"A fél világ által vágyott munkakör jön a Sims játékba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2df48a50-68b8-4a54-af97-62a788ddb01e","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A BMW Isetta nem hivatalos utódjának még az idén megkezdődik a sorozatgyártása, jön a frontajtós Microlino.","shortLead":"A BMW Isetta nem hivatalos utódjának még az idén megkezdődik a sorozatgyártása, jön a frontajtós Microlino.","id":"20181018_a_vilag_legcukibb_elektromos_autoja_hamarosan_vegre_kaphato_lesz_microlino_bmw_isetta_akkumulator","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2df48a50-68b8-4a54-af97-62a788ddb01e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5cd749a4-b175-42a3-9bde-897713958ac7","keywords":null,"link":"/cegauto/20181018_a_vilag_legcukibb_elektromos_autoja_hamarosan_vegre_kaphato_lesz_microlino_bmw_isetta_akkumulator","timestamp":"2018. október. 18. 17:21","title":"A világ legcukibb elektromos autója hamarosan végre kapható lesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dbc7b3df-0839-4d10-8178-abe88a4f27b7","c_author":"hvg.hu","category":"enesacegem","description":"Akár 40-50 százalékkal is drágult a termelők néhány ráfordítása, miközben az alma felvásárlási ár a betakarítás és a beszállítás költségeit fedezi csak.","shortLead":"Akár 40-50 százalékkal is drágult a termelők néhány ráfordítása, miközben az alma felvásárlási ár a betakarítás és...","id":"20181017_Ha_ez_igy_folytatodik_senkinek_nem_eri_meg_almat_termelni__figyelmeztetnek_a_gazdak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=dbc7b3df-0839-4d10-8178-abe88a4f27b7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"00371200-8fe6-4e39-b401-447c93f3e2ed","keywords":null,"link":"/enesacegem/20181017_Ha_ez_igy_folytatodik_senkinek_nem_eri_meg_almat_termelni__figyelmeztetnek_a_gazdak","timestamp":"2018. október. 17. 20:39","title":"Ha ez így folytatódik, senkinek nem éri meg almát termelni - figyelmeztetnek a gazdák","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2dc8975e-97be-4e77-9de0-b5e1186f5892","c_author":"hvg.hu","category":"enesacegem","description":"Két nap alatt, hétfőről keddre döntött a Parlament arról az előterjesztésről, amivel a lakástakarékpénztár-betétek állami támogatását egy tollvonással megszüntette a kormányzat. Bár ez a lakhatási támogatás sem volt szociálisan célzott, mégis lehetőséget adott az alacsony jövedelműeknek is lakáskörülményeik javítására. A korszerűsítésre fordítható állami támogatások kezdenek nagyjából annyira kiszámíthatóvá válni, mint a lottó ötös.","shortLead":"Két nap alatt, hétfőről keddre döntött a Parlament arról az előterjesztésről, amivel a lakástakarékpénztár-betétek...","id":"20181019_A_lakastakarekok_beszantasa_is_a_legszegenyebbeket_sujtja","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2dc8975e-97be-4e77-9de0-b5e1186f5892&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1ce9482c-58af-4ca2-9c92-6c437dce70da","keywords":null,"link":"/enesacegem/20181019_A_lakastakarekok_beszantasa_is_a_legszegenyebbeket_sujtja","timestamp":"2018. október. 19. 10:11","title":"A lakástakarékok beszántása is a legszegényebbeket sújtja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]