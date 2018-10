Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"5552e46e-4ba0-49fc-ae46-fd67525c5bc3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Aláírásgyűjtést indított a Győri Ítélőtábla 14 bírája az október 9-én megtartott küldöttértekezlet miatt, amit szerintük \"számos szabálytalanság miatt\" meg kell ismételni. Hétfőn írtunk arról, hogy lényegében elszabotálták az Országos Bírói Tanács póttagválasztását a Handó Tünde által kinevezett bírósági vezetők.","shortLead":"Aláírásgyűjtést indított a Győri Ítélőtábla 14 bírája az október 9-én megtartott küldöttértekezlet miatt, amit...","id":"20181018_Szabalytalanul_valasztott_pottagokat_a_Handofele_biro_tanacs","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5552e46e-4ba0-49fc-ae46-fd67525c5bc3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"94c8c3f9-a2a3-4242-8e54-09e0c53ba300","keywords":null,"link":"/itthon/20181018_Szabalytalanul_valasztott_pottagokat_a_Handofele_biro_tanacs","timestamp":"2018. október. 18. 10:20","title":"\"Bírák, ne féljetek, csatlakozzatok!\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"956503e2-3f27-47fc-9c8d-b53d67b29474","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az eredeti terv másfélszeresébe került az olimpiai pályázat előkészítése.","shortLead":"Az eredeti terv másfélszeresébe került az olimpiai pályázat előkészítése.","id":"20181017_16_milliard_forintot_koltott_a_budapesti_olimpia_palyazatat_szervezo_ceg","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=956503e2-3f27-47fc-9c8d-b53d67b29474&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3877174e-b34f-44f7-a5c0-7dae38d903ee","keywords":null,"link":"/kkv/20181017_16_milliard_forintot_koltott_a_budapesti_olimpia_palyazatat_szervezo_ceg","timestamp":"2018. október. 17. 16:56","title":"16 milliárd forintot költött a budapesti olimpia pályázatát szervező cég","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e6c50d4c-51fd-409a-967f-5ffb610e1beb","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"A meglévő szerződések kifutásával fokozatosan csökken majd a lakástakarékok szerepe, a piacra pedig új termékek lépnek majd be.","shortLead":"A meglévő szerződések kifutásával fokozatosan csökken majd a lakástakarékok szerepe, a piacra pedig új termékek lépnek...","id":"20181018_Ezek_a_lakasfinanszirozasi_termekek_lepnek_az_ltpk_helyere","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e6c50d4c-51fd-409a-967f-5ffb610e1beb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b9af4f89-08e7-4d99-bf24-d65b3918da94","keywords":null,"link":"/ingatlan/20181018_Ezek_a_lakasfinanszirozasi_termekek_lepnek_az_ltpk_helyere","timestamp":"2018. október. 18. 09:50","title":"Ezek a lakásfinanszírozási termékek lépnek az ltp-k helyére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8128bd4a-149f-4ede-822f-61622eb449a7","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ha ezzel a francia kocsival akár az ideálisnál eggyel kevesebb kerékkel is lehet gurulni, akkor három kerékkel parkolni tulajdonképpen nem is olyan nagy mutatvány.","shortLead":"Ha ezzel a francia kocsival akár az ideálisnál eggyel kevesebb kerékkel is lehet gurulni, akkor három kerékkel parkolni...","id":"20181018_a_nap_fotoi_a_belvarosi_terepen_parkolas_uj_budapesti_rekordere_citroen_xantia_v6_francia_suv","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8128bd4a-149f-4ede-822f-61622eb449a7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"415396f9-32fa-4f8a-b42c-8e5f20b17865","keywords":null,"link":"/cegauto/20181018_a_nap_fotoi_a_belvarosi_terepen_parkolas_uj_budapesti_rekordere_citroen_xantia_v6_francia_suv","timestamp":"2018. október. 18. 06:41","title":"A nap fotói: A belvárosi terepen parkolás új budapesti rekordere","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e287fe8c-d418-4bfd-9255-0af3b69027ce","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Google Chrome 70-es verziójában végre a felhasználók dönthetik el, szeretnék-e ha a böngésző automatikusan bejelentkeztetné őket. Valójában csak félmegoldás született.","shortLead":"A Google Chrome 70-es verziójában végre a felhasználók dönthetik el, szeretnék-e ha a böngésző automatikusan...","id":"20181018_google_chrome_70_bongeszo_automatikus_bejelentkezes_kikapcsolasa","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e287fe8c-d418-4bfd-9255-0af3b69027ce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6dced909-fdbe-445c-bab7-9d2a9571ebb4","keywords":null,"link":"/tudomany/20181018_google_chrome_70_bongeszo_automatikus_bejelentkezes_kikapcsolasa","timestamp":"2018. október. 18. 09:03","title":"Chrome böngészőt használ? Most frissítsen, a Google módosította az egyik leggyűlöltebb funkcióját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"161966bf-66d5-4054-b681-635d843c8607","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kimért módon reagált a kormánypárt a belga politikus 168 Órának adott interjújára.","shortLead":"Kimért módon reagált a kormánypárt a belga politikus 168 Órának adott interjújára.","id":"20181019_Fidesz_Verhofstadt_a_legnagyobb_veszely_a_keresztenysegre","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=161966bf-66d5-4054-b681-635d843c8607&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"84c11974-010a-4606-ba11-9e6099e0fee2","keywords":null,"link":"/itthon/20181019_Fidesz_Verhofstadt_a_legnagyobb_veszely_a_keresztenysegre","timestamp":"2018. október. 19. 05:14","title":"Fidesz: Verhofstadt a legnagyobb veszély a kereszténységre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ede63cef-667d-41f8-b096-1d4063c8dcdc","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Elkészítette az Eurostat az uniós tagállamok szegénységi adatainak összehasonlítását.","shortLead":"Elkészítette az Eurostat az uniós tagállamok szegénységi adatainak összehasonlítását.","id":"20181018_Kivancsi_mennyire_szegenyek_a_magyarok_masokhoz_kepest_Mutatjuk","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ede63cef-667d-41f8-b096-1d4063c8dcdc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"77f6d4d5-34af-4b69-a431-41dcce50c2f4","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181018_Kivancsi_mennyire_szegenyek_a_magyarok_masokhoz_kepest_Mutatjuk","timestamp":"2018. október. 18. 06:05","title":"Kíváncsi, mennyire szegények a magyarok másokhoz képest? Mutatjuk!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aacfa930-3add-4900-95ae-beca9bc28c73","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Nemcsak a megszálló német katonákkal viszonyt folytató nőket, de a gyerekeiket is meghurcolták a második világháború után Norvégiában.","shortLead":"Nemcsak a megszálló német katonákkal viszonyt folytató nőket, de a gyerekeiket is meghurcolták a második világháború...","id":"20181018_Bocsanatot_kerunk_a_noktol_akiknek_nemet_katonakkal_volt_viszonyuk","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=aacfa930-3add-4900-95ae-beca9bc28c73&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"696605d9-8ef7-4137-9067-d126fba555dc","keywords":null,"link":"/elet/20181018_Bocsanatot_kerunk_a_noktol_akiknek_nemet_katonakkal_volt_viszonyuk","timestamp":"2018. október. 18. 14:25","title":"\"Bocsánatot kérünk a nőktől, akiknek náci katonákkal volt viszonyuk\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]