Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"abd04c19-9679-4956-a86c-8fb2a5ddae83","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A nyersolaj ára hozhat drágulást, Magyarországon ennek különösen nagy hatása van. ","shortLead":"A nyersolaj ára hozhat drágulást, Magyarországon ennek különösen nagy hatása van. ","id":"20181019_Londoni_elemzok_megugorhat_a_magyar_inflacio","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=abd04c19-9679-4956-a86c-8fb2a5ddae83&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a4186ab8-8c47-4725-bd4a-192c2267d623","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181019_Londoni_elemzok_megugorhat_a_magyar_inflacio","timestamp":"2018. október. 19. 17:12","title":"Londoni elemzők: megugorhat a magyar infláció","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a07c57d9-a9e6-4e4c-b927-c5fdcee9fe0e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nagy visszhangot váltott ki Simonka György választókerületében a Népszava cikke szerint, hogy a Legfőbb Ügyészség kezdeményezte a fideszes képviselő mentelmi jogának felfüggesztését. ","shortLead":"Nagy visszhangot váltott ki Simonka György választókerületében a Népszava cikke szerint, hogy a Legfőbb Ügyészség...","id":"20181019_Tobb_oka_is_van_annak_hogy_a_fent_levettek_a_kezuket_Simonkarol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a07c57d9-a9e6-4e4c-b927-c5fdcee9fe0e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b047ec12-032c-4cfb-b624-8c7928c8586f","keywords":null,"link":"/itthon/20181019_Tobb_oka_is_van_annak_hogy_a_fent_levettek_a_kezuket_Simonkarol","timestamp":"2018. október. 19. 10:24","title":"\"Több oka is van annak, hogy fent levették a kezüket Simonkáról\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"47fecfbf-cbe0-43dc-88b6-8320db0477b6","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Feketén-fehéren kiderült, mit néznek az amerikaiak, ha megfosztják őket kedvenc videomegosztójuktól, a YouTube-tól.","shortLead":"Feketén-fehéren kiderült, mit néznek az amerikaiak, ha megfosztják őket kedvenc videomegosztójuktól, a YouTube-tól.","id":"20181018_youtube_leallas_pornhub_felporges","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=47fecfbf-cbe0-43dc-88b6-8320db0477b6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f5bc7117-9549-419f-95bb-e07dfaf4b159","keywords":null,"link":"/tudomany/20181018_youtube_leallas_pornhub_felporges","timestamp":"2018. október. 18. 20:03","title":"Nem megy a YouTube? Akkor jöhet a pornó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fde9e272-85a6-49ad-b3b7-2a67eb81da3b","c_author":"Varga Ferenc","category":"kultura","description":"Tehetségesek, öntudatosak, karakteresek és szépek. Cikksorozatunkban bemutatjuk azokat a huszonéves színésznőket, akikre felfigyelhettünk már filmekben vagy tévésorozatokban. Húsz feltörekvő színésznőnek szegeztük neki ugyanazokat a kérdéseket, és mozgóképes tapasztalataik alapján sorba rendezve mutatjuk be őket hétről hétre.","shortLead":"Tehetségesek, öntudatosak, karakteresek és szépek. Cikksorozatunkban bemutatjuk azokat a huszonéves színésznőket...","id":"20181019_A_legmenobb_fiatal_magyar_szinesznok_4_Walters_Lili","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fde9e272-85a6-49ad-b3b7-2a67eb81da3b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3aaae042-d48d-4b5f-9037-f8e1e510dcf6","keywords":null,"link":"/kultura/20181019_A_legmenobb_fiatal_magyar_szinesznok_4_Walters_Lili","timestamp":"2018. október. 19. 20:00","title":"Walters Lili: Ha szabad vagyok, mi okom, hogy ne legyek boldog?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"19e07841-132f-4749-8a67-1ccacf31de3d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Csak alapvető dolgokra alkalmas, cserébe viszont egy bankkártyatokban is könnyen elfér a japán Kyocera miniatürizált telefonja. ","shortLead":"Csak alapvető dolgokra alkalmas, cserébe viszont egy bankkártyatokban is könnyen elfér a japán Kyocera miniatürizált...","id":"20181019_kyocera_ky_o1l_mobil_legkisebb_mobil_miniatur_mobil_bankkartya_meretu_mobil_e_papir_kijelzo","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=19e07841-132f-4749-8a67-1ccacf31de3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d13cbf46-2bf9-441b-95eb-82cb8b5998b7","keywords":null,"link":"/tudomany/20181019_kyocera_ky_o1l_mobil_legkisebb_mobil_miniatur_mobil_bankkartya_meretu_mobil_e_papir_kijelzo","timestamp":"2018. október. 19. 15:33","title":"Itt egy telefon, ami akkora, mint egy bankkártya, a pénztárcájába is teheti","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9f41f0c9-5326-4e2b-9f89-54d70aefd295","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"itthon","description":"A kisrepülő Törökországból tartott Szlovákiába. ","shortLead":"A kisrepülő Törökországból tartott Szlovákiába. ","id":"20181018_Francia_kisrepulo_miatt_riasztottak_a_Gripeneket","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9f41f0c9-5326-4e2b-9f89-54d70aefd295&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"330dcb97-4272-40cd-80e3-560295428116","keywords":null,"link":"/itthon/20181018_Francia_kisrepulo_miatt_riasztottak_a_Gripeneket","timestamp":"2018. október. 18. 18:01","title":"Francia kisrepülő miatt riasztották a Gripeneket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2df48a50-68b8-4a54-af97-62a788ddb01e","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A BMW Isetta nem hivatalos utódjának még az idén megkezdődik a sorozatgyártása, jön a frontajtós Microlino.","shortLead":"A BMW Isetta nem hivatalos utódjának még az idén megkezdődik a sorozatgyártása, jön a frontajtós Microlino.","id":"20181018_a_vilag_legcukibb_elektromos_autoja_hamarosan_vegre_kaphato_lesz_microlino_bmw_isetta_akkumulator","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2df48a50-68b8-4a54-af97-62a788ddb01e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5cd749a4-b175-42a3-9bde-897713958ac7","keywords":null,"link":"/cegauto/20181018_a_vilag_legcukibb_elektromos_autoja_hamarosan_vegre_kaphato_lesz_microlino_bmw_isetta_akkumulator","timestamp":"2018. október. 18. 17:21","title":"A világ legcukibb elektromos autója hamarosan végre kapható lesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e6e40b08-6231-4cb5-aecd-7f449e4db805","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Átnevelőtáborokba küldik Kínában a muszlim ujgurokat, ahol igyekeznek agymosással lazítani a valláshoz fűződő kapcsolatukat. ","shortLead":"Átnevelőtáborokba küldik Kínában a muszlim ujgurokat, ahol igyekeznek agymosással lazítani a valláshoz fűződő...","id":"20181018_Kina_atneveli_az_ujgurokat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e6e40b08-6231-4cb5-aecd-7f449e4db805&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9180e48a-8c8c-4883-9a6b-ab0ae51740d9","keywords":null,"link":"/vilag/20181018_Kina_atneveli_az_ujgurokat","timestamp":"2018. október. 18. 15:41","title":"Kína nekiállt egy egész népcsoport átnevelésének","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]