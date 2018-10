Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"8e7ad148-7f86-49a0-941a-46a5680a7488","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A korrupció elleni fellépés jegyében.","shortLead":"A korrupció elleni fellépés jegyében.","id":"20181020_Borton_a_borravalo_miatt_A_lengyelek_ezt_tervezik","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8e7ad148-7f86-49a0-941a-46a5680a7488&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9ff30c59-54b4-4457-85ac-aba594974687","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181020_Borton_a_borravalo_miatt_A_lengyelek_ezt_tervezik","timestamp":"2018. október. 20. 18:42","title":"Börtön a borravaló miatt? A lengyelek ezt tervezik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7eb59c14-e088-48fd-8755-d89c15a787b6","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A 80-as években keveseknek adatott meg, hogy beüljenek egy kupé Skodába, és mostanra tovább csökkent ennek esélye, hiszen mára alig maradt meg néhány jó állapotú példány. Mutatunk egyet.","shortLead":"A 80-as években keveseknek adatott meg, hogy beüljenek egy kupé Skodába, és mostanra tovább csökkent ennek esélye...","id":"20181021_szocialista_sportkocsi_ime_a_legdragabb_hazai_regi_skoda_egy_remek_rapid_cseh_kupe_oldtimer","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7eb59c14-e088-48fd-8755-d89c15a787b6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d8b282bc-f98d-47e9-a78d-116df1df8665","keywords":null,"link":"/cegauto/20181021_szocialista_sportkocsi_ime_a_legdragabb_hazai_regi_skoda_egy_remek_rapid_cseh_kupe_oldtimer","timestamp":"2018. október. 21. 08:21","title":"Szocialista sportkocsi: íme a legdrágább hazai régi Skoda, egy remek Rapid","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"76b1705e-cb8f-4e85-a974-4e1ec2dc2c29","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"201836_orokbefogadasi_kanyarok_akereslet_es_akinalat_gyakran_nincs_osszhangban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=76b1705e-cb8f-4e85-a974-4e1ec2dc2c29&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8ded5881-da47-42dd-8271-282b113c79c3","keywords":null,"link":"/itthon/201836_orokbefogadasi_kanyarok_akereslet_es_akinalat_gyakran_nincs_osszhangban","timestamp":"2018. október. 20. 14:30","title":"Megduplázódott a külföldre örökbe adott magyar gyerekek száma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"096ffd37-7332-4ad4-953c-ca3e02ec9c7a","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"vilag","description":"Trump amerikai elnök bejelentette szombaton, hogy az Egyesült Államok felmondja a rövid és közepes hatótávolságú nukleáris erőkről szóló megállapodást (INF), mivel Oroszország megsérti az 1987-ben aláírt egyezményt.","shortLead":"Trump amerikai elnök bejelentette szombaton, hogy az Egyesült Államok felmondja a rövid és közepes hatótávolságú...","id":"20181021_Trump_felmondjuk_a_nuklearis_erokrol_szolo_megallapodast","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=096ffd37-7332-4ad4-953c-ca3e02ec9c7a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"12337fa5-4b84-4d60-bf09-75ddd78f2ea1","keywords":null,"link":"/vilag/20181021_Trump_felmondjuk_a_nuklearis_erokrol_szolo_megallapodast","timestamp":"2018. október. 21. 08:54","title":"Trump: felmondjuk a nukleáris erőkről szóló megállapodást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f101e854-dc72-419b-b0f1-ebf2b8d4ad9b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Időről időre egymásnak ellentmondó hírek érkeznek a Microsoft titokzatos eszközéről (Surface Phone?), amely az Andromeda projekt keretein belül készül. Legutóbb egy szabadalom került nyilvánosságra, ami arra utal, nem hagyta abba a fejlesztést a redmondi cég.","shortLead":"Időről időre egymásnak ellentmondó hírek érkeznek a Microsoft titokzatos eszközéről (Surface Phone?), amely...","id":"20181021_wipo_microsoft_szabadalom_osszehajthato_eszkoz","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f101e854-dc72-419b-b0f1-ebf2b8d4ad9b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3b4b2e7d-38ae-4000-8064-7a5600dca5c3","keywords":null,"link":"/tudomany/20181021_wipo_microsoft_szabadalom_osszehajthato_eszkoz","timestamp":"2018. október. 21. 17:03","title":"Árulkodó Microsoft-szabadalom: mégis csak lesz újra windowsos telefon? Ráadásul összehajtható?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6131a726-d44e-4d0d-81d9-d093bd162237","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"A Manchild és a 7 Seconds előadója most először koncertezik Magyarországon.","shortLead":"A Manchild és a 7 Seconds előadója most először koncertezik Magyarországon.","id":"20181020_Budapesten_lep_fel_Neneh_Cherry","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6131a726-d44e-4d0d-81d9-d093bd162237&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4b44453c-808f-4d6e-9141-cc4ad4180795","keywords":null,"link":"/kultura/20181020_Budapesten_lep_fel_Neneh_Cherry","timestamp":"2018. október. 20. 17:30","title":"Budapesten lép fel Neneh Cherry","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9aeacbb7-81a7-4da1-a7b2-7e9933b57454","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Fának hajtott egy autós, amitől a jármű kigyulladt, majd teljesen kiégett.","shortLead":"Fának hajtott egy autós, amitől a jármű kigyulladt, majd teljesen kiégett.","id":"20181021_Csak_egy_vastorzo_maradt_a_Suzukibol_Esztergomnal__fotok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9aeacbb7-81a7-4da1-a7b2-7e9933b57454&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6baf6182-fdfe-438f-a204-30a2ac391e7d","keywords":null,"link":"/cegauto/20181021_Csak_egy_vastorzo_maradt_a_Suzukibol_Esztergomnal__fotok","timestamp":"2018. október. 21. 21:10","title":"Csak egy rémisztő fémtorzó maradt a Suzukiból Esztergomnál - fotók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6126aa4c-37ea-42c2-bf19-e92194dc8e01","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"Molnár Csaba: A Fidesz ismét a határon túliak szavazataival biztosítaná be magát.","shortLead":"Molnár Csaba: A Fidesz ismét a határon túliak szavazataival biztosítaná be magát.","id":"20181021_Megint_ukranozik_es_hatarontulizik_a_DK","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6126aa4c-37ea-42c2-bf19-e92194dc8e01&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a6b50015-0883-4f1f-bc35-9d15a449b89d","keywords":null,"link":"/itthon/20181021_Megint_ukranozik_es_hatarontulizik_a_DK","timestamp":"2018. október. 21. 12:40","title":"Megint ukránozik és határontúlizik a DK","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]