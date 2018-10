Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"80428808-1791-4cb2-b223-ac8480a892a5","c_author":"Révész Sándor","category":"itthon","description":"Kádár János és Dobi István kiérdemelte az akasztófát. Saját megítélésük alapján. A sarkalatos bűn, amely mindkettőjük szerint önmagában is akasztófát ért Nagy Imre esetében, a Varsói Szerződésből való kilépés volt. Ebben a bűnben mindketten osztoztak Nagy Imrével. Ezt Kádár maga is elismerte - Moszkvában.","shortLead":"Kádár János és Dobi István kiérdemelte az akasztófát. Saját megítélésük alapján. A sarkalatos bűn, amely mindkettőjük...","id":"20181022_dobi_istvan_elnok_1956_forradalom_nagy_imre_kadar_janos_semlegesseg_varsoi_szerzodes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=80428808-1791-4cb2-b223-ac8480a892a5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eab8dc56-28cd-4d4f-9ed8-0d44f6393ca4","keywords":null,"link":"/itthon/20181022_dobi_istvan_elnok_1956_forradalom_nagy_imre_kadar_janos_semlegesseg_varsoi_szerzodes","timestamp":"2018. október. 22. 12:30","title":"Dobi István elnök az '56-os forradalomban – egy árulás anatómiája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"42266679-adf9-40ea-8848-992f7edb0801","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Negyvenmillió évvel ezelőtt esőerdő terült el a mai Tibet középső részén – állapította meg egy nemzetközi kutatócsoport a délnyugat-kínai Tibeti Autonóm Területen talált megkövesedett gyanta alapján.","shortLead":"Negyvenmillió évvel ezelőtt esőerdő terült el a mai Tibet középső részén – állapította meg egy nemzetközi kutatócsoport...","id":"20181021_tibet_esoerdo","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=42266679-adf9-40ea-8848-992f7edb0801&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"994aaef7-209d-4b9e-b35b-0bae1b771ea3","keywords":null,"link":"/tudomany/20181021_tibet_esoerdo","timestamp":"2018. október. 21. 14:33","title":"A titokzatos Tibet: volt, hogy esőerdő terebélyesedett a közepén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b5fb4849-c2ea-4921-829d-e09ad5541425","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A közéletet jól felforgató riport a kormány és a kormánysajtó torkán is megakadt, a Minőségi Újságírásért Díj zsűrije viszont úgy látta, ez volt a legjobb cikk szeptemberben.



","shortLead":"A közéletet jól felforgató riport a kormány és a kormánysajtó torkán is megakadt, a Minőségi Újságírásért Díj zsűrije...","id":"20181021_Rangos_dijat_erdemelt_ki_az_Orbanfele_luxusrepulozest_megiro_cikk","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b5fb4849-c2ea-4921-829d-e09ad5541425&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c01f4f9b-b7bd-47e5-a422-e1064e5b3a87","keywords":null,"link":"/kultura/20181021_Rangos_dijat_erdemelt_ki_az_Orbanfele_luxusrepulozest_megiro_cikk","timestamp":"2018. október. 21. 21:51","title":"Rangos díjat érdemelt ki az Orbán-féle luxusrepülőzést megíró cikk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c4131db8-2da6-49ba-920a-4a9eac63b771","c_author":"László Ferenc","category":"cegauto","description":"Ha már unjuk a német autók rideg tökéletességét és a japán modellek sok esetben lélektelen karakterét, akkor érdemes lehet belevágni egy francia kalandba. Például egy kompakt SUV kategóriás Citroennel.","shortLead":"Ha már unjuk a német autók rideg tökéletességét és a japán modellek sok esetben lélektelen karakterét, akkor érdemes...","id":"20181022_mosolyra_hangolva_teszten_a_citroen_c3_aircross_kompakt_suv_francia_auto","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c4131db8-2da6-49ba-920a-4a9eac63b771&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"24346f4d-a581-4361-bbe6-eac27dc06856","keywords":null,"link":"/cegauto/20181022_mosolyra_hangolva_teszten_a_citroen_c3_aircross_kompakt_suv_francia_auto","timestamp":"2018. október. 22. 17:30","title":"Mosolyra hangolva: teszten a Citroen C3 Aircross","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"951353a0-9a93-4126-8bc1-7c096ea372eb","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az amerikai színésznő az Instagramon tudatta, hogy autoimmun betegsége van.","shortLead":"Az amerikai színésznő az Instagramon tudatta, hogy autoimmun betegsége van.","id":"20181021_Selma_Blair_bejelentette_hogy_szklerozis_multiplexben_szenved","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=951353a0-9a93-4126-8bc1-7c096ea372eb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6e888ed8-6806-40d7-b76d-bc58e84a00c1","keywords":null,"link":"/elet/20181021_Selma_Blair_bejelentette_hogy_szklerozis_multiplexben_szenved","timestamp":"2018. október. 21. 11:48","title":"Selma Blair bejelentette, hogy szklerózis multiplexben szenved","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2b3c6e8e-82a6-4bc7-9069-26feb8a49876","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"elet","description":"Pénz, siker, csillogás: Budapest Central European Fashion Week a Várkert Bazárban.","shortLead":"Pénz, siker, csillogás: Budapest Central European Fashion Week a Várkert Bazárban.","id":"20181021_Divatszakertok_hiressegek_es_influencerek_a_Rahelkozeli_rendezvenyen","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2b3c6e8e-82a6-4bc7-9069-26feb8a49876&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a57757fa-f354-45d8-a095-3070954adf31","keywords":null,"link":"/elet/20181021_Divatszakertok_hiressegek_es_influencerek_a_Rahelkozeli_rendezvenyen","timestamp":"2018. október. 21. 10:30","title":"„Divatszakértők”, „hírességek” és „influencerek” a Ráhel-közeli rendezvényen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b076a904-7a64-4f46-907e-ef3fa765ed7b","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Nemzetiségi viszály és gyűlölet szándékos szítása miatt indított büntetőeljárást a Kárpátalja megyei ügyészség a hétvégén a megye több járásában kihelyezett magyarellenes óriásplakátok ügyében.","shortLead":"Nemzetiségi viszály és gyűlölet szándékos szítása miatt indított büntetőeljárást a Kárpátalja megyei ügyészség...","id":"20181022_A_magyarellenes_oriasplakatok_miatt_indult_eljaras_Karpataljan","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b076a904-7a64-4f46-907e-ef3fa765ed7b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2fe27558-7470-4a9b-905c-9c0feeddd6bf","keywords":null,"link":"/vilag/20181022_A_magyarellenes_oriasplakatok_miatt_indult_eljaras_Karpataljan","timestamp":"2018. október. 22. 11:06","title":"Magyarellenes óriásplakátok miatt indult eljárás Kárpátalján","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"98d8c2c8-36bf-4ed4-a5cf-4a0ba79f94ff","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":" ","shortLead":" ","id":"20181021_Valami_felrecsuszott__mellbevago_adatok_a_Parbeszedpolitikus_posztjaban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=98d8c2c8-36bf-4ed4-a5cf-4a0ba79f94ff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4f918b20-86f1-47ba-806c-cc3e1eaa174e","keywords":null,"link":"/itthon/20181021_Valami_felrecsuszott__mellbevago_adatok_a_Parbeszedpolitikus_posztjaban","timestamp":"2018. október. 21. 16:08","title":"Valami félrecsúszott - mellbevágó adatok a Párbeszéd-politikus posztjában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]