Egy új autó az egyik legkívánatosabb fogyasztói termék a többség számára, amit azért alapvetően elég ritkán érhetünk el. Az utcán látott modellek közül nyilván sok elnyeri tetszésünket, de vélhetően nem hozza úgy az élet, hogy bele is ülhessünk mindegyikbe. Egy autókiállítás a legjobb alkalom arra, hogy testközelből is meg lehessen nézni egy-egy autótípust, megismerni, milyenek az éppen aktuálisan legújabb modellek.

Október 26-28. között rendezik meg második alkalommal a Budapest Auto Show-t a Millenáris B épületében. Kilenc márka, közel ötven autója lesz jelen, olyan húzónevekkel, mint az vadonatúj Audi a Q8, a Peugeot 508, vagy a CUPRA amely egyenesen egy „új márka”. Összeszedtük a legérdekesebb modelleket, amelyeket meg lehet nézni, tapogatni, vagy akár kipróbálni.

Az Audi Q8 a Q termékcsalád új csúcsmodellje már rendelhető, és az első példányok már meg is érkeztek a hazai kereskedésekbe. Amit a kocsiról megjelenése előtt is tudni lehetett, hogy a Audi Q7-es mellé érkező Q8-ast a cég pozsonyi üzemében gyártják majd. A közvetlen vetélytársai a Mercedes GLE Coupe és persze a BMW X6.

Az Audi Q7-esnél egyébként valamivel rövidebb, de szélesebb az újdonság. A 286 lóerős és 600 Nm nyomatékú 3 literes turbós gázolajos erőforrással szerelt Q8 50 TDI nyolcfokozatú automatváltóval rendelkezik, és a hazai hivatalos alapára 22,75 millió forint.

Az Audi A6 szedán változata igen szemrevalóra sikeredett, a legfontosabb stíluselemek persze ismerősek. A széles egyrétegű rács, a nagy légbeömlők és a szögletes fényszórók, ezek határozzák meg az üzleti autót. Az új A6 kissé nagyobb, mint az elődje: 4939 mm hosszú, 1886 mm széles és 1457 milliméter magas, a tengelytávja pedig 9,24 cm-rel növekedett. A megnövelt dimenzióknak köszönhetően a teljesen új modell nagyobb hátsó ülésteret, valamint több fej- és vállteret kínál.

© Audi

Cupra Ateca. Az autózást kedvelők számára nyilván nem ismeretlen a Seat Cupra név, amelyet a nyolcvanas évek óta használtak már a spanyolok. Sőt, annak is voltak jelei, hogy önálló modellként is lehetnek ilyen Cupra-autók ugyanis korábban koncepcióként használta többször a Seat.

Az első fecskéjük, vagyis örödogi autójuk, a CUPRA Ateca, ami egy szabadidő autó (SUV). Az új CUPRA Ateca 2.0 TSI motorja 300 lóerős (221 kW), amit úgy hangoltak, hogy a motor erősebb hangot adjon mint a hasonló erőforrások. Ehhez a nemrégiben kifejlesztett hétsebességes, közvetlen kapcsolású sebességváltóval is felszerelték annak érdekében, hogy a sportosabb és gyorsabb sebességváltás érzését kínálja.

© Cupra

A C4 Cactus a Citroën új kompakt ferdehátúja, amely egy egyterű kényelmét is kínálja. Az autó méretei megmaradtak a frissítést követően is, azonban a teljes orr-részt és a hátsót átrajzolták, az oldalsó ütköző elem a küszöbre került. Kilenc karosszériaszín és a különböző színcsomagokkal 31 kombinációból lehet választani.

A motorválaszték is igen széles: a benzinmotoroknál a legnagyobb teljesítményű változat a 2018 őszén érkező háromhengeres, 1.2 literes PureTech 130 S&S turbómotor, melyhez 6 fokozatú kézi váltó társul. A szintén turbófelöltős PureTech 110 motor manuális váltóval vagy 6 fokozatú EAT6 automata váltóval kérhető. Kezdettől elérhető dízel vonalon az 1,6 literes BlueHDi 100 motor, amelyet később egy gazdaságosabb 1.5 literes dízel vált majd.



A Honda CR-V másfél évvel a premierje után végre Európában is bemutatkozott. Nemcsak belül lett tágasabb, de nőtt minden külső mérete. A belépőszintet az 1.5 literes turbós benzines jelenti, amelyhez kézi- vagy CVT-váltót választhatunk. Ezen kívül egy kétliteres benzinesből és két villanymotorból álló hibrid hajtásrendszer is szerepel majd a kínálatban. Az egyik villanymotor a hajtásban vesz részt, a másik generátorként működik majd. A Honda HR-V, amely világszinten a japán mára egyik legsikeresebb modellje, hozzánk egyetlen változatban érkezett, amely októbertől kapható. Ez a 1.5 literes szívó benzinmotoros példány, amelynek teljesítménye 130 lóerő, hatfokozatú kézi váltóval, vagy fokozatmentes automatával érkezik.

A Peugeot 508-at a márka a korábbi 407-es és 607-es modelljeinek egyfajta közös utódjaként dobta piacra. Amíg a hagyományos modellek egyre inkább visszaszorulnak a piacon, a prémiumgyártók virágoznak, ennek megfelelően a Peugeot is átalakította 508-as típusát, amely ötajtós kupéként folytatja pályafutását. Látványos első LED-es nappali menetfények kicsit háttérbe szorítják a mérges tekintetű fényszórókat, nemcsak a márkanév, de a típusszám is olvasható a kocsi orrán. A benzinmotorja 1.6 literes, 180 lóerős vagy 225 lovas teljesítménnyel, míg a dízelből az 1.5-ös 130 LE teljesítményű, a 2.0 literes 160 és 180 LE teljesítménnyel választható.

© Peugeot

Renault Zoe. A tavalyi esztendőben, több mint 26 ezer Renault Zoe talált gazdára Európában, ily módon pedig ez lett az öreg kontinens legnagyobb darabszámban értékesített elektromos autója. A városi kisautó most megújult, de a változások nem kívül, hanem sokkal inkább belül keresendők. A Renault Zoéban található korábbi Renault R90-es motor elsősorban 92 lóerős teljesítményéről, illetve 220 Nm-es nyomatékáról ismerszik meg, melynél a most debütált, változatlan méretű és tömegű Renault R110-es erőforrás minden tekintetben komolyabb produkciót ad elő. Az R110 konkrétan 109 lóerőt és 225 Nm-t szabadít rá a kerekekre, ennek köszönhetően a 80-120 km/h gyorsulási idő 2 másodperccel rövidebb lett. Egy töltéssel ideális esetben 300 kilométer tehető meg, téli körülmények mellett azonban 200 kilométerre csökken a hatótáv.

Renault Scenic. Bár jelenleg nem a legdivatosabb műfaj a családi egyterűeké, de franciák nem adták fel és bemutatatták az új Scenic-et. A negyedik generációs családi autó szabadidőautós megjelenéssel, 20 colos kerekkel és modern műszaki tartalommal folytatja a 20 éves típus sikertörténetét. Valódi különlegessége, hogy a franciák alapáron 20-colos (195/55-ös) kerekekkel szerelik, ami néhány éve szinte elképzelhetetlen lett volna egy egyterű családi autón. A motorpaletta dízel fronton az 1.5 és az 1.6 dCi különféle verzióiból áll majd, 95 és 160 lóerő közötti teljesítménytartománnyal, míg a benzines erőforrások kedvelői a kisköbcentis turbós blokkok közül választhatnak, 115 vagy 130 lóerővel.

Škoda Kodiaq Scout. A cseheknél lassan két éve mutatkozott be az első nagyméretű szabadidő-autó a Kodiaq. Nagyon ügyesen elkezdték kiteljesíteni a modellkínálatát, hogy minél szélesebb fogyasztói igényeket kielégítsenek. A mostani a Kodiaq Scout, nem is kétséges, hogy egyedi választás a kiegészítői révén, mint a fabetétek és az alcantarabevonatú sportülések. Van még egy másik érdekes részlet is ebben a Kodiaqban, ugyanis egy nagyobb 9,2 colos érintőképernyőjű kijelző van, ami az új Octaviából került át.

Škoda Fabia Monte Carlo. A márciusi Genfi Autószalonon debütált ráncfelvarrt Skoda Fabia első példányait már a magyar vevők is megkaphatták. Az új modellből a legolcsóbb Cool kivitel 3,24 millió forintos alapáron nyit: ezért a pénzért egy 75 lóerős 1 literes MPI benzinmotorral és 5 fokozatú kéziváltóval szerelt Fabia lehet a miénk. A másik véglet az itt is látható 110 lovas 1 literes TSI motoros és DSG váltós Monte Carlo, melynek árcéduláján 5,8 millió forintos összeg olvasható. Dízelmotor már nem rendelhető a több fronton is felfrissített új Fabiába és egyelőre RS sportváltozat sincs belőle, de ez utóbbi 2020-ban történő visszatérésére már kaptunk ígéretet.

Suzuki Vitara. A Suzuki négy évvel ezelőtt leplezte le a Vitara negyedik generációs kiadását, mely szinte azonnal a hazai újautó-eladási lista legelejére katapultált. Csak finoman módosítottak most a járművön, olyasmikre kell gondolni, minthogy műszerfal felső borítása puha tapintású lesz, és a műszercsoportot is újratervezték, mostantól színes multiinfo-kijelzőt kap a japán autó.T ovábbi váloztatások a két új karosszériaszín, az első lökhárító betétje és a LED-es hátsó lámpa lesznek. A leginkább kardinális változás, hogy erre a mostani életciklus közepi frissítésre eltűnt belőle a szívómotor és a dízelmotor.

© László Ferenc

Suzuki Swift Sport. A mi autónk. A Suzuki Swiftről mind a mai napig sokan így gondolkodunk, akár annak ellenére is, hogy a tavaly bemutatkozott aktuális generáció már nem Esztergomban, hanem a távoli Japánban készül. A Swift egy az átlagnál jobb megbízhatósággal kecsegtető elérhető árú kisautó, amelyet méretei ellenére sokan családi autóként használnak. Mások pedig a filléres sportgépet látják benne. A Suzuki mindig is gondolt azokra, akik az átlagnál dinamikusabban szerettek volna közlekedni a Swiftjükkel. A 970 kilogrammos Swift Sport motorházteteje alatt egy 1.4-es turbómotort találunk, mely 140 lóerőt és 230 Nm-es nyomatékot produkál. A nyomaték tehát 44 százalékkal nőtt ez előző Swift Sporthoz képes, amelynek köszönhetően alig 8,1 másodpercig tart a 0-100-as sprint, a végsebesség pedig 209 km/h.

Volkswagen Touareg. A VW 2002-ban dobta piacra a keresztségben Touareg nevet kapott divatterepjárót, melynek első generációs kiadása 2010-ig maradt gyártásban. Mostanra a harmadik generációnál tartunk, az új verzió is itt van már, amely kicsit nagyobb az elődjénél, ami méretesebb utas- és csomagtérrel kecsegtet, és jó hír, hogy a Volkswagennek jelentősen sikerült csökkentenie a típus tömegét. Az extrái száma szinten végtelen: létrugós futómű aktív dőléscsökkentéssel, állandó összkerék-hajtás, összkerék-kormányzás, korszerű, nagyképernyős fedélzeti számítógép, masszázsülések, mobiltelefon-integráció és persze a biztonsági funkciók teljes tárháza, az éjjellátó kamerától az automata vészfékig. A motortérben egyelőre egyféle variáns van a 3.0 literes V6 TDI van, 286 lóerős teljesítménnyel.

Volkswagen Arteon. A Volkswagen 2008-ban mutatta be az akkor aktuális Passat alapjaira épített négyajtós kupémodelljét, melyet a kezdeti időkben Passat CC, később pedig egyszerűen csak CC típusjelzéssel árultak. Nem kellett sokáig várni az utódra, amely az Arteon nevet kapta és egy igazán klasszikus eleganciájú autó lett. A leggyengébb változataiban 150 lóerős dízel- és benzines erőforrások találhatók, a másik végletet pedig a 240 lóerős biturbós dízelmotor, illetve a 280 lóerős 2 literes TSI egység jelenti.

Ha a érdeklődik az esemény iránt, keressen minket a Millenárison egész hétvégén. Minden info itt: budapestautoshow.hu

