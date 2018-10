Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"33b2e7c1-b591-4357-b786-2a59d73817bc","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Momentum elnöke szerint van esély megfutamítani a kormányt CEU-ügyben.","shortLead":"A Momentum elnöke szerint van esély megfutamítani a kormányt CEU-ügyben.","id":"20181026_November_16ra_hirdette_meg_a_Momentum_a_kovetkezo_tuntetest_a_CEUert","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=33b2e7c1-b591-4357-b786-2a59d73817bc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a09df8d8-0519-47ce-9d92-1b4427485619","keywords":null,"link":"/itthon/20181026_November_16ra_hirdette_meg_a_Momentum_a_kovetkezo_tuntetest_a_CEUert","timestamp":"2018. október. 26. 19:14","title":"November 16-ra újabb tüntetést jelentett be Fekete-Győr","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aef65e80-d136-4683-92c2-3ba31ae236bb","c_author":"Pozsgai Rebeka","category":"kkv","description":"Állami milliárdokkal kistafírozva gyűri maga alá a tokaji borvidéket a kormányfő milliárdos barátja. Mészáros Lőrinc ott folytatja, ahol Orbán Viktor a kétezres évek elején kényszerűen félbehagyta.","shortLead":"Állami milliárdokkal kistafírozva gyűri maga alá a tokaji borvidéket a kormányfő milliárdos barátja. Mészáros Lőrinc...","id":"201839__tokajhegyalja__orban_akarata__meszaros_kozpenze__dulore_viszik","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=aef65e80-d136-4683-92c2-3ba31ae236bb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c81f4f79-44c9-41fa-8a99-751fad7a8be8","keywords":null,"link":"/kkv/201839__tokajhegyalja__orban_akarata__meszaros_kozpenze__dulore_viszik","timestamp":"2018. október. 27. 07:30","title":"„Lassan enyém az egyetlen olyan ház a soron, amelyik nem Mészáros Lőrincé”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"afef7c4e-4f6d-43e0-b0c1-2204c887a9f1","c_author":"László Ferenc","category":"cegauto","description":"Mutatjuk, hogy pontosan hogyan néz ki az ikonikus DeLorean kívülről, illetve belülről. Nyugalom, a fluxuskondenzátor a helyén van, de az időutazást sajnos nem tudtuk kipróbálni.","shortLead":"Mutatjuk, hogy pontosan hogyan néz ki az ikonikus DeLorean kívülről, illetve belülről. Nyugalom, a fluxuskondenzátor...","id":"20181026_nem_masolat_korbefotoztuk_es_videoztuk_a_vissza_a_jovobe_eredeti_idogep_autojat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=afef7c4e-4f6d-43e0-b0c1-2204c887a9f1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3faf175a-4b09-4230-b6da-b3f33b6ac808","keywords":null,"link":"/cegauto/20181026_nem_masolat_korbefotoztuk_es_videoztuk_a_vissza_a_jovobe_eredeti_idogep_autojat","timestamp":"2018. október. 26. 12:21","title":"Nem másolat: körbefotóztuk és -videóztuk a \"Vissza a jövőbe\" eredeti időgép autóját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"72579925-2f24-47d3-a4d4-2916ec6cc5e1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A felújított, 133 éves Paulay Ede utca 52. alatti ház helyi védettségének megszüntetését az önkormányzat Fidesz–KDNP-s többsége még tavaly novemberben szavazta meg, az épületről még akkor le is vették a műemléki védettséget.","shortLead":"A felújított, 133 éves Paulay Ede utca 52. alatti ház helyi védettségének megszüntetését az önkormányzat Fidesz–KDNP-s...","id":"20181026_Mar_bontjak_a_133_eves_hazat_a_Paulay_Ede_utcaban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=72579925-2f24-47d3-a4d4-2916ec6cc5e1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"26fdfa08-6d45-4bf7-b5dd-e892ebeb267a","keywords":null,"link":"/itthon/20181026_Mar_bontjak_a_133_eves_hazat_a_Paulay_Ede_utcaban","timestamp":"2018. október. 26. 20:37","title":"Már bontják a 133 éves házat a Paulay Ede utcában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4343cae7-15c1-4d44-841b-3812a7e6aeda","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A mai madarak ősei, az Archaeopteryxek egy új faját azonosíthatta egy nemzetközi kutatócsoport, az őslénynek több közös tulajdonsága van a madarakkal, mint elődeikkel, a dinoszauruszokkal.","shortLead":"A mai madarak ősei, az Archaeopteryxek egy új faját azonosíthatta egy nemzetközi kutatócsoport, az őslénynek több közös...","id":"20181027_archaeopteryx_albersdoerferi_madarak_ose_osmadar","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4343cae7-15c1-4d44-841b-3812a7e6aeda&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f20a3668-ff1b-4fbf-9d38-6f3838106d03","keywords":null,"link":"/tudomany/20181027_archaeopteryx_albersdoerferi_madarak_ose_osmadar","timestamp":"2018. október. 27. 12:03","title":"Megtalálhatták a mai madarak ősét, 150 millió évvel ezelőtt élhetett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A rendőrök egy bejelentésre érkeztek ki a családi házhoz, addigra már holtan találták a négyhónapos babát.\r

","shortLead":"A rendőrök egy bejelentésre érkeztek ki a családi házhoz, addigra már holtan találták a négyhónapos babát.\r

","id":"20181026_Holtan_talaltak_egy_csecsemot_Sulysapon","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5ae67b9d-3eaa-41c8-b537-bcfb05ba74fb","keywords":null,"link":"/itthon/20181026_Holtan_talaltak_egy_csecsemot_Sulysapon","timestamp":"2018. október. 26. 21:54","title":"Holtan találtak egy csecsemőt Sülysápon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7a7989d8-adf3-4b60-bac3-2af4be1e9462","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20181027_Nem_tert_vissza_a_bortonbe_a_rendorseg_korozi","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7a7989d8-adf3-4b60-bac3-2af4be1e9462&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"69e68ec6-150b-44cc-97bb-98d280267b22","keywords":null,"link":"/itthon/20181027_Nem_tert_vissza_a_bortonbe_a_rendorseg_korozi","timestamp":"2018. október. 27. 12:46","title":"Nem tért vissza a börtönbe, a rendőrség körözi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"606bb60e-71db-4e02-b405-6eea46c1b0f8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az RTL Klub rejtett kamerával ment forgatni több budapesti kórházban is, szinte mindenhol elhanyagolt épületekkel találkoztak. ","shortLead":"Az RTL Klub rejtett kamerával ment forgatni több budapesti kórházban is, szinte mindenhol elhanyagolt épületekkel...","id":"20181025_Lehangolo_allapotokat_filmeztek_le_tobb_budapesti_korhazban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=606bb60e-71db-4e02-b405-6eea46c1b0f8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3bd05dc9-f8df-4c41-a6b9-e4b0f2a6cebf","keywords":null,"link":"/itthon/20181025_Lehangolo_allapotokat_filmeztek_le_tobb_budapesti_korhazban","timestamp":"2018. október. 25. 20:34","title":"Lehangoló állapotokat filmeztek le több budapesti kórházban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]