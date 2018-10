Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Pest megyei rendőrök emberölés megalapozott gyanúja miatt folytatják a nyomozást.","shortLead":"A Pest megyei rendőrök emberölés megalapozott gyanúja miatt folytatják a nyomozást.","id":"20181027_Sulysap_csecsemo_rendorseg_emberoles","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"22adda8d-c051-45d5-b198-be9e5f28316a","keywords":null,"link":"/itthon/20181027_Sulysap_csecsemo_rendorseg_emberoles","timestamp":"2018. október. 27. 15:46","title":"Őrizetbe vették a Sülysápon talált halott csecsemő anyját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e9555d76-6223-4355-b87b-24bd57f67faa","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Az Európai Bizottság tavaly kötelezettségszegési eljárást indított a magyar felsőoktatási törvény miatt, az ügy most a luxemburgi Európai Bíróság előtt van. ","shortLead":"Az Európai Bizottság tavaly kötelezettségszegési eljárást indított a magyar felsőoktatási törvény miatt, az ügy most...","id":"20181026_EB_a_CEUrol_Az_Europai_Birosag_fog_donteni_a_magyar_torvenyrol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e9555d76-6223-4355-b87b-24bd57f67faa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a0ecff51-baa6-4477-abf3-ba58c1e2f2f0","keywords":null,"link":"/itthon/20181026_EB_a_CEUrol_Az_Europai_Birosag_fog_donteni_a_magyar_torvenyrol","timestamp":"2018. október. 26. 17:01","title":"EB a CEU-ról: Az Európai Bíróság fog dönteni a magyar törvényről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1ebf0409-e84f-46af-93ff-db7562c0dc14","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Kevesebb mint két nappal a téli időszámítás kezdete előtt jelentették be.","shortLead":"Kevesebb mint két nappal a téli időszámítás kezdete előtt jelentették be.","id":"20181027_Marokko_oraatallitas_nyari_idoszamitas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1ebf0409-e84f-46af-93ff-db7562c0dc14&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"912d6865-4a9a-45e7-9c61-0416de7223c2","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181027_Marokko_oraatallitas_nyari_idoszamitas","timestamp":"2018. október. 27. 14:27","title":"Mi még gondolkodunk, a marokkóiak hirtelen eldobták az óraátállítást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0ed229b6-0968-4816-ad6f-f6e998462a46","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nem volt jegye, le akarták szállítani a vonatról, az őrjöngő 20 éves nőt a rendőrök vitték el.","shortLead":"Nem volt jegye, le akarták szállítani a vonatról, az őrjöngő 20 éves nőt a rendőrök vitték el.","id":"20181026_Utottekarmolta_a_kalauzt_a_megvadult_no_Vecsesen","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0ed229b6-0968-4816-ad6f-f6e998462a46&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bb8f880c-2dd2-4a41-abac-9c16f2eb589b","keywords":null,"link":"/itthon/20181026_Utottekarmolta_a_kalauzt_a_megvadult_no_Vecsesen","timestamp":"2018. október. 26. 21:34","title":"Ütötte-karmolta a kalauzt a megvadult nő Vecsésen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"06834bb0-f9e0-45cf-889a-d1478a8f79f3","c_author":"Gáti Júlia","category":"itthon","description":"Elválasztaná a magánegészségügyet a közfinanszírozottól a kormány, miközben még azt sem látni pontosan, mekkora az iparág.","shortLead":"Elválasztaná a magánegészségügyet a közfinanszírozottól a kormány, miközben még azt sem látni pontosan, mekkora...","id":"201843__maganegeszsegugy__szamhaboru__talalgatasok__kezenkozon","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=06834bb0-f9e0-45cf-889a-d1478a8f79f3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fe0ff573-d299-4041-897a-a55c1b0399a6","keywords":null,"link":"/itthon/201843__maganegeszsegugy__szamhaboru__talalgatasok__kezenkozon","timestamp":"2018. október. 27. 15:00","title":"Vakrepülés lesz, ha Kásler végrehajtja, amit Orbán kért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"80ae124c-a8bf-4bdd-89aa-46c1883892b2","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Glenn Hoddle-t azonnal kórházba vitték.","shortLead":"Glenn Hoddle-t azonnal kórházba vitték.","id":"20181027_Tevestudio_Glenn_Hoddle_rosszullet_foci_futball","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=80ae124c-a8bf-4bdd-89aa-46c1883892b2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7df081b7-f6fe-400c-80fd-7be9eeb3dd45","keywords":null,"link":"/sport/20181027_Tevestudio_Glenn_Hoddle_rosszullet_foci_futball","timestamp":"2018. október. 27. 18:07","title":"Tévéstúdióban esett össze a korábbi angol szövetségi kapitány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3c0d62fb-7aab-4015-89bb-f5ec5565e808","c_author":"Nagy Gábor","category":"sport","description":"A világ legnézettebb bajnoki meccse a Real Madrid és a Barcelona összecsapása. A presztízsmérkőzés hátterében történelmi és politikai ellentét is meghúzódik.","shortLead":"A világ legnézettebb bajnoki meccse a Real Madrid és a Barcelona összecsapása. A presztízsmérkőzés hátterében...","id":"201843__el_clasico__presztizs_es_politika__nezoozon__tobb_mint_egy_rangado","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3c0d62fb-7aab-4015-89bb-f5ec5565e808&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1f9ed08a-fef5-4062-942c-2c678f96e1fa","keywords":null,"link":"/sport/201843__el_clasico__presztizs_es_politika__nezoozon__tobb_mint_egy_rangado","timestamp":"2018. október. 27. 20:00","title":"Messi és Ronaldo hiányozni fog, de az El Clásico így is több mint egy rangadó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1224c5a6-eed9-44b9-9336-4aa89e32335a","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Az államfő floridai látogatásán tárgyalt erről a miami polgármesterrel.","shortLead":"Az államfő floridai látogatásán tárgyalt erről a miami polgármesterrel.","id":"20181026_Uj_konzulatus_nyit_a_kormany_Miamiban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1224c5a6-eed9-44b9-9336-4aa89e32335a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8f7040cb-f8ba-405d-bece-29b688413938","keywords":null,"link":"/vilag/20181026_Uj_konzulatus_nyit_a_kormany_Miamiban","timestamp":"2018. október. 26. 20:15","title":"Új konzulátus nyit a kormány Miamiban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]