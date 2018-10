Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d59a9e92-88b3-4245-a9bd-5ed591c4dd3a","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Lövöldözés volt az Élet fája zsinagógában, Pittsburgh-ben, helyi idő szerint 10 óra tájban. A rendőrök nagy erőkkel vonultak a helyszínre. ELőször hét, illetve nyolc halottról szóltak az értesülések, később már tizenegy halottról és hat sebesültről. ","shortLead":"Lövöldözés volt az Élet fája zsinagógában, Pittsburgh-ben, helyi idő szerint 10 óra tájban. A rendőrök nagy erőkkel...","id":"20181027_Lovoldozes_Pittsburgh_zsinagoga","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d59a9e92-88b3-4245-a9bd-5ed591c4dd3a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f5bf7b06-1fa1-4233-a95b-8b49a42c86bb","keywords":null,"link":"/vilag/20181027_Lovoldozes_Pittsburgh_zsinagoga","timestamp":"2018. október. 27. 17:14","title":"Tizenegy halottja van a pittsburghi zsinagóga elleni támadásnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"724341f2-d0e2-4491-a29e-9b420672d2fc","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"sport","description":"Dárdai Pál vezetőedző csapata, a Hertha BSC 2-2-es döntetlent játszott a listavezető Borussia Dortmund otthonában a német labdarúgó-bajnokság kilencedik fordulójának szombati játéknapján.\r

","shortLead":"Dárdai Pál vezetőedző csapata, a Hertha BSC 2-2-es döntetlent játszott a listavezető Borussia Dortmund otthonában...","id":"20181027_A_listavezeto_otthonabol_hoztak_el_pontot_Dardaiek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=724341f2-d0e2-4491-a29e-9b420672d2fc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c360cab1-86a8-49e5-94e8-c63549462a45","keywords":null,"link":"/sport/20181027_A_listavezeto_otthonabol_hoztak_el_pontot_Dardaiek","timestamp":"2018. október. 27. 17:46","title":"A listavezető otthonából hoztak el pontot Dárdaiék","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a42e6b28-5f17-4399-b1fd-3f5447423fee","c_author":"","category":"itthon","description":"A problémát végül megoldották a pilóták.","shortLead":"A problémát végül megoldották a pilóták.","id":"20181028_Futomuhibas_gep_miatt_volt_kenyszerhelyzet_Ferihegyen","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a42e6b28-5f17-4399-b1fd-3f5447423fee&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fe6429ca-1cfc-464a-99ab-9a6398c64d8b","keywords":null,"link":"/itthon/20181028_Futomuhibas_gep_miatt_volt_kenyszerhelyzet_Ferihegyen","timestamp":"2018. október. 28. 14:28","title":"Futóműhibás gép miatt volt kényszerhelyzet Ferihegyen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"754c182a-37a3-4f8e-b095-fe7d9a7ab39d","c_author":"nyüzsi","category":"velemeny.nyuzsog","description":"Európa liberális reménysége, Emmanuel Macron pártja nagy erőkkel keresi szövetségeseit a kontinensen. Magyarország is komoly kontingenssel járul hozzá a világméretű harchoz: Fodor Gábor pártjával tárgyal a francia kormányerő.","shortLead":"Európa liberális reménysége, Emmanuel Macron pártja nagy erőkkel keresi szövetségeseit a kontinensen. Magyarország is...","id":"20181027_Fodor_Gabor_Macronnal_duborog","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=754c182a-37a3-4f8e-b095-fe7d9a7ab39d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dad3834f-dc57-4296-9805-9c7cdfb35316","keywords":null,"link":"/velemeny.nyuzsog/20181027_Fodor_Gabor_Macronnal_duborog","timestamp":"2018. október. 27. 10:52","title":"Fodor Gábor Macronnal dübörög","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4117f8ec-840f-40d0-81e3-9dbe61b547f5","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A kisgyerek bélflórájának összetétele jelezheti a későbbi elhízás kockázatát egy amerikai tanulmány szerint.","shortLead":"A kisgyerek bélflórájának összetétele jelezheti a későbbi elhízás kockázatát egy amerikai tanulmány szerint.","id":"20181026_kisgyerek_belflora_elhizas_kockazata","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4117f8ec-840f-40d0-81e3-9dbe61b547f5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7f14d9f8-41b2-4698-be19-965b21ee6a61","keywords":null,"link":"/tudomany/20181026_kisgyerek_belflora_elhizas_kockazata","timestamp":"2018. október. 26. 18:03","title":"A tudósok már egy 2 éves kisgyerekről megmondják, 10 év múlva hajlamos lesz-e az elhízásra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"98d8c2c8-36bf-4ed4-a5cf-4a0ba79f94ff","c_author":"Balavány György","category":"itthon","description":"Amíg mi – a nagyobb szabadsággal megáldott többségi társadalom – nem segítettünk érdemben a hajléktalanokon, addig az a minimum, hogy viseljük el a látványukat és a szagukat. Vélemény.","shortLead":"Amíg mi – a nagyobb szabadsággal megáldott többségi társadalom – nem segítettünk érdemben a hajléktalanokon, addig...","id":"20181027_felelosek_asorsukert_ahajlektalanok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=98d8c2c8-36bf-4ed4-a5cf-4a0ba79f94ff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9e23dfcc-da62-4b05-a405-6e3c85913baa","keywords":null,"link":"/itthon/20181027_felelosek_asorsukert_ahajlektalanok","timestamp":"2018. október. 27. 08:00","title":"Balavány György: Felelősek a sorsukért a hajléktalanok?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7f154eb6-7ef8-40aa-8838-83932e1e7cf0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nyomozást rendelt el a IX. kerületi ügyészség a Magyar Teniszszövetség ellen, miután megalapozottnak találták az egyik tagszövetség feljelentését. Egy összeférhetetlenséggyanús ügy kelthette fel a hatóság figyelmét.","shortLead":"Nyomozást rendelt el a IX. kerületi ügyészség a Magyar Teniszszövetség ellen, miután megalapozottnak találták az egyik...","id":"20181026_Botrany_a_teniszszovetsegben_nyomoz_a_NAV","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7f154eb6-7ef8-40aa-8838-83932e1e7cf0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9a7056c6-d5d6-4e38-99ae-27e078f216a0","keywords":null,"link":"/itthon/20181026_Botrany_a_teniszszovetsegben_nyomoz_a_NAV","timestamp":"2018. október. 26. 17:42","title":"Botrány a teniszszövetségben: nyomoz a NAV","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5af8f25a-8d86-416e-a97f-643cf8f0e10d","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Mintegy 150 járatot kellett vasárnap is törölni a brüsszeli Zaventem nemzetközi repülőtéren, mivel továbbra is súlyos zavarok vannak a csomagkezelők folytatódó sztrájkja miatt.","shortLead":"Mintegy 150 járatot kellett vasárnap is törölni a brüsszeli Zaventem nemzetközi repülőtéren, mivel továbbra is súlyos...","id":"20181028_18_ezer_utas_jaratat_toroltek_Brusszelben","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5af8f25a-8d86-416e-a97f-643cf8f0e10d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3e3fe2b3-00e9-44a3-bbcd-2f332a5cb2ae","keywords":null,"link":"/kkv/20181028_18_ezer_utas_jaratat_toroltek_Brusszelben","timestamp":"2018. október. 28. 11:46","title":"18 ezer utas járatát törölték Brüsszelben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]