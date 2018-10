Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d569bb65-0293-400d-983f-dd613bab08ce","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Magyarországon tapasztalható gyűlöletről ír a New York Times, a darab csak az apropó.","shortLead":"A Magyarországon tapasztalható gyűlöletről ír a New York Times, a darab csak az apropó.","id":"20181028_Mit_tennel_ha_eltunnenek_a_zsidok__magyar_darabrol_ir_a_NewYork_Times","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d569bb65-0293-400d-983f-dd613bab08ce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d1cc9785-8c53-49fb-8d72-7af86be5107d","keywords":null,"link":"/itthon/20181028_Mit_tennel_ha_eltunnenek_a_zsidok__magyar_darabrol_ir_a_NewYork_Times","timestamp":"2018. október. 28. 16:09","title":"\"Mit tennél, ha eltűnnének a zsidók?\" - egy darabon keresztül ír Magyarországról a New York Times","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"117da58b-d367-42e1-9df9-eacb5d15878c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Négy számot viszont negyvenegyen is eltaláltak!","shortLead":"Négy számot viszont negyvenegyen is eltaláltak!","id":"20181027_Otoslotto_sorsolas_lottoszamok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=117da58b-d367-42e1-9df9-eacb5d15878c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fa6b45fd-fba7-452e-9221-b71bf34e630d","keywords":null,"link":"/itthon/20181027_Otoslotto_sorsolas_lottoszamok","timestamp":"2018. október. 27. 19:47","title":"Nem volt ötös a lottón","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"67865307-bd92-4e10-baf5-284dc3631637","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"A Frida Kahlo kiállítást egy hétig lehet megnézni, az utolsó napokra extra nyitvatartással készülnek.","shortLead":"A Frida Kahlo kiállítást egy hétig lehet megnézni, az utolsó napokra extra nyitvatartással készülnek.","id":"20181028_Szamitanak_a_rohamra_a_legmenobb_pesti_kiallitason","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=67865307-bd92-4e10-baf5-284dc3631637&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0a80aec6-104b-4bfa-a0e6-c397b6bece9b","keywords":null,"link":"/kultura/20181028_Szamitanak_a_rohamra_a_legmenobb_pesti_kiallitason","timestamp":"2018. október. 28. 13:01","title":"Rohamra számítanak a legmenőbb budapesti kiállítás utolsó napjain","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b58ef489-028a-4777-a389-8ec07647c182","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Mutatunk néhány igencsak szürreális fotót, amelyek azt vázolják, hogy hat évtized múlva körülbelül milyen lehet az élet Oroszországban.","shortLead":"Mutatunk néhány igencsak szürreális fotót, amelyek azt vázolják, hogy hat évtized múlva körülbelül milyen lehet az élet...","id":"20181029_zsenialis_fotok_az_oroszoknal_60_ev_mulva_ilyen_kocka_ladak_lehetnek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b58ef489-028a-4777-a389-8ec07647c182&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7e1ed928-2640-49df-9489-844059a87b2e","keywords":null,"link":"/cegauto/20181029_zsenialis_fotok_az_oroszoknal_60_ev_mulva_ilyen_kocka_ladak_lehetnek","timestamp":"2018. október. 29. 06:41","title":"Zseniális fotók: az oroszoknál 60 év múlva ilyen kocka Ladák lehetnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ed719c99-79a6-48f7-8309-3a63f2ec59d4","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Elhalkul vagy elhallgat a hím hosszúszárnyú bálnák éneke az óceánjárók zajára – állapította meg egy japán tanulmány. A tudósok most azt kutatják, pontosan milyen mértékű stressznek teszik ki a hajók a ceteket.","shortLead":"Elhalkul vagy elhallgat a hím hosszúszárnyú bálnák éneke az óceánjárók zajára – állapította meg egy japán tanulmány...","id":"20181027_elhallgat_a_balnak_eneke_hajo_zaj","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ed719c99-79a6-48f7-8309-3a63f2ec59d4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"828cd670-a7bd-45a6-a83f-34bcd7baf38b","keywords":null,"link":"/tudomany/20181027_elhallgat_a_balnak_eneke_hajo_zaj","timestamp":"2018. október. 27. 15:03","title":"Ezt is az ember okozza: elhallgat a bálnák éneke, ha hajó közeledik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9bd5e1d8-6185-4c74-9eb4-7f8287195aa1","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Három hónapnyi eső várható, a sulikban esőszünet lesz.","shortLead":"Három hónapnyi eső várható, a sulikban esőszünet lesz.","id":"20181028_Iteletido_EszakOlaszorszagban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9bd5e1d8-6185-4c74-9eb4-7f8287195aa1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4265fe0b-36f9-458b-9bd3-a4b13b46ca3f","keywords":null,"link":"/vilag/20181028_Iteletido_EszakOlaszorszagban","timestamp":"2018. október. 28. 18:45","title":"Ítéletidő Észak-Olaszországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"008dd994-2577-4d91-b920-bfee3adab6f2","c_author":"HVG Extra Business","category":"kkv.businessmagazin","description":"Garázsvállalkozásként indultak, és ma már 60 fős céget üzemeltetnek. Ivánka Katalin és András még nincs negyvenéves, de betonnal foglalkozó cégük öt kontinensen van jelen. Nem csupán a munkában, hanem a magánéletben is társai egymásnak.","shortLead":"Garázsvállalkozásként indultak, és ma már 60 fős céget üzemeltetnek. Ivánka Katalin és András még nincs negyvenéves, de...","id":"20181028_Ivanka_beton_portre","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=008dd994-2577-4d91-b920-bfee3adab6f2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2072c758-a64a-4ad3-9902-7ecac4711a38","keywords":null,"link":"/businessmagazin/20181028_Ivanka_beton_portre","timestamp":"2018. október. 28. 19:15","title":"„A beton is lehet szép, ha jó kezekbe kerül”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4239cf8a-da37-4306-86df-bae4f40a8d97","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Hétfőn 14 óráig felfüggesztették a LOT lengyel légitársaság alkalmazottainak egy részét tömörítő szakszervezetek október 18. óta tartó sztrájkját - jelentették be szombat hajnalban a légitársaság igazgatóságának és a szakszervezeteknek a képviselői, több mint 8 órás tárgyalásaik után. ","shortLead":"Hétfőn 14 óráig felfüggesztették a LOT lengyel légitársaság alkalmazottainak egy részét tömörítő szakszervezetek...","id":"20181027_Hetfoig_felfuggesztettek_a_LOT_lengyel_legitarsasag_sztrajkjat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4239cf8a-da37-4306-86df-bae4f40a8d97&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"82bb9e64-5263-47fb-8f09-14a6a28f1f12","keywords":null,"link":"/kkv/20181027_Hetfoig_felfuggesztettek_a_LOT_lengyel_legitarsasag_sztrajkjat","timestamp":"2018. október. 27. 10:47","title":"Hétfőig felfüggesztették a LOT lengyel légitársaság sztrájkját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]