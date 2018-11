Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"fc036c7e-bda9-4227-b026-8a620b08da6a","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"kkv","description":"Annyival drágább lett krizantémot termeszteni, hogy sokan inkább le is állnak ezzel a munkával.","shortLead":"Annyival drágább lett krizantémot termeszteni, hogy sokan inkább le is állnak ezzel a munkával.","id":"20181101_Orszagos_krizantemhianyt_hozott_a_nagy_oktoberi_meleg","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=fc036c7e-bda9-4227-b026-8a620b08da6a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9fe524a2-38b0-4671-8e79-5bfd231384ea","keywords":null,"link":"/kkv/20181101_Orszagos_krizantemhianyt_hozott_a_nagy_oktoberi_meleg","timestamp":"2018. november. 01. 11:24","title":"Országos krizantémhiányt hozott a nagy októberi meleg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"878a3967-75cf-4174-bb26-7a59077adc3f","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Haifa, Izrael harmadik legnagyobb városa, gondolt egy nagyot és történelmet írt.","shortLead":"Haifa, Izrael harmadik legnagyobb városa, gondolt egy nagyot és történelmet írt.","id":"20181101_Tortenelmet_irtak_Izraelben_most_eloszor_lett_no_egy_nagyvaros_polgarmestere","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=878a3967-75cf-4174-bb26-7a59077adc3f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"945cbb83-5bd7-4643-8efd-cacd9f64065d","keywords":null,"link":"/elet/20181101_Tortenelmet_irtak_Izraelben_most_eloszor_lett_no_egy_nagyvaros_polgarmestere","timestamp":"2018. november. 01. 18:16","title":"Történelmet írtak Izraelben: most először lett nő egy nagyváros polgármestere","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f6bb41d2-0f19-4b6d-bb9a-5aab6cd2bf03","c_author":"","category":"itthon","description":"Életveszélyesen megsérült egy amerikai katona, akit áramütés ért a ferencvárosi pályaudvaron, amikor felmászott egy harci járműveket szállító tehervonatra – értesült az ATV.","shortLead":"Életveszélyesen megsérült egy amerikai katona, akit áramütés ért a ferencvárosi pályaudvaron, amikor felmászott...","id":"20181102_Eletveszelyesen_megserult_egy_amerikai_katona_a_ferencvarosi_palyaudvaron","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f6bb41d2-0f19-4b6d-bb9a-5aab6cd2bf03&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e4b1d3c1-0d63-4872-a0c7-ec15903607d5","keywords":null,"link":"/itthon/20181102_Eletveszelyesen_megserult_egy_amerikai_katona_a_ferencvarosi_palyaudvaron","timestamp":"2018. november. 02. 21:17","title":"Életveszélyesen megsérült egy amerikai katona a ferencvárosi pályaudvaron","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"132ef9e8-2ea3-4002-910c-5a38ffc4804b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy új EU-s fejlesztés előzetes azonosítást kérne a beutazni kívánóktól, akiknek egy mesterséges intelligencia által működtetett hazugságvizsgálaton is át kellene esnie. ","shortLead":"Egy új EU-s fejlesztés előzetes azonosítást kérne a beutazni kívánóktól, akiknek egy mesterséges intelligencia által...","id":"20181102_Jonnek_az_okos_hazugsagvizsgalok_a_magyar_hataron_tesztelik_az_EU_uj_feljeszteset","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=132ef9e8-2ea3-4002-910c-5a38ffc4804b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"59f10a99-256c-46bb-9234-4134fe8f5e85","keywords":null,"link":"/itthon/20181102_Jonnek_az_okos_hazugsagvizsgalok_a_magyar_hataron_tesztelik_az_EU_uj_feljeszteset","timestamp":"2018. november. 02. 09:03","title":"Jönnek az okos hazugságvizsgálók, a magyar határon tesztelik az EU új feljesztését","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"56ac9763-99fa-49f6-bd6b-39039763eeb4","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"A 48 éves férfit eszméletlenül találták a vízben, már nem tudták megmenteni.","shortLead":"A 48 éves férfit eszméletlenül találták a vízben, már nem tudták megmenteni.","id":"20181103_Meghalt_az_egyik_buvar_aki_az_indonez_legikatasztrofa_aldozatai_utan_kutatott","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=56ac9763-99fa-49f6-bd6b-39039763eeb4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0f57b122-0991-4361-9544-c93ea6acff9b","keywords":null,"link":"/vilag/20181103_Meghalt_az_egyik_buvar_aki_az_indonez_legikatasztrofa_aldozatai_utan_kutatott","timestamp":"2018. november. 03. 09:25","title":"Meghalt az egyik búvár, aki az indonéz légikatasztrófa áldozatai után kutatott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4f830b44-d29b-4940-a322-00d42019d18e","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Hatalmas projektet indítottak útjára tudósok: tíz év alatt fel akarják térképezni a Földön élő 1,5 millió ismert faj genetikai kódját.","shortLead":"Hatalmas projektet indítottak útjára tudósok: tíz év alatt fel akarják térképezni a Földön élő 1,5 millió ismert faj...","id":"20181102_Felterkepezik_a_Fold_minden_elolenyenek_genetikai_kodjat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4f830b44-d29b-4940-a322-00d42019d18e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a0078311-e755-4097-b661-2c4738f50aaf","keywords":null,"link":"/tudomany/20181102_Felterkepezik_a_Fold_minden_elolenyenek_genetikai_kodjat","timestamp":"2018. november. 02. 17:15","title":"Feltérképezik a Föld minden élőlényének genetikai kódját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"576a24b7-f479-4a02-86ed-1cac2ceadae9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Újra a fővárosi közterület-fenntartó szedheti be a szemétdíjakat a nemzeti hulladékkezelő holding helyett.","shortLead":"Újra a fővárosi közterület-fenntartó szedheti be a szemétdíjakat a nemzeti hulladékkezelő holding helyett.","id":"20181102_Kikerulik_a_kukaholdingot_a_budapesti_szelektiv_hulladekgyujtesben","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=576a24b7-f479-4a02-86ed-1cac2ceadae9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5c8563f6-a47b-41bc-86a1-14d376794dc1","keywords":null,"link":"/itthon/20181102_Kikerulik_a_kukaholdingot_a_budapesti_szelektiv_hulladekgyujtesben","timestamp":"2018. november. 02. 21:00","title":"Kikerülik a „kukaholdingot” a budapesti szelektív hulladékgyűjtésben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e1771f36-2a26-4357-9397-3acbba7d01c1","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"November első hétvégéjén is 20 Celsius-fok körül alakulnak a maximumok. Emellett esőre és napsütésre is készülni kell.","shortLead":"November első hétvégéjén is 20 Celsius-fok körül alakulnak a maximumok. Emellett esőre és napsütésre is készülni kell.","id":"20181101_Marad_az_oszi_tavasz_november_elso_napjaiban_is_20_fok_lesz","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e1771f36-2a26-4357-9397-3acbba7d01c1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"150d1fdf-61c6-4b2c-ba49-1c40eba96998","keywords":null,"link":"/itthon/20181101_Marad_az_oszi_tavasz_november_elso_napjaiban_is_20_fok_lesz","timestamp":"2018. november. 01. 21:39","title":"Marad az őszi tavasz: november első napjaiban is 20 fok lesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]