[{"available":true,"c_guid":"abf8163e-6f26-44ef-b0d4-cc3535bc14cf","c_author":"Lengyel Miklós","category":"kkv","description":"A Forbes El Chapót (a Köpcöst) a világ 41-ik leghatalmasabb emberének nevezte, akinek hatalma és befolyása meghaladta a francia elnökéét. A Sinaloa kartell 64 éves urát most New Yorkban állítják bíróság elé, mert Mexikóban nem sok esély lenne az elítélésére.","shortLead":"A Forbes El Chapót (a Köpcöst) a világ 41-ik leghatalmasabb emberének nevezte, akinek hatalma és befolyása meghaladta...","id":"20181105_Hatalmasabb_volt_a_francia_elnoknel_most_roncskent_all_birai_ele_a_drogbaro","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=abf8163e-6f26-44ef-b0d4-cc3535bc14cf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"332caa50-9a35-4201-a1bf-7ece7c6b2efb","keywords":null,"link":"/kkv/20181105_Hatalmasabb_volt_a_francia_elnoknel_most_roncskent_all_birai_ele_a_drogbaro","timestamp":"2018. november. 05. 11:46","title":"Hatalmasabb volt a francia elnöknél, most roncsként áll bírái elé a drogbáró","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"34f62773-adf3-44ec-9bd3-337984730fd0","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Továbbá három felnőttet. Az eset az ország északnyugati részén történt, ahol az angol nyelvű kisebbség régóta el akar szakadni a francia többségű államtól.","shortLead":"Továbbá három felnőttet. Az eset az ország északnyugati részén történt, ahol az angol nyelvű kisebbség régóta el akar...","id":"20181105_79_gyereket_raboltak_el_fegyveresek_egy_kameruni_iskolabol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=34f62773-adf3-44ec-9bd3-337984730fd0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"64f220c0-7c64-4399-ae74-a30b16412aa2","keywords":null,"link":"/vilag/20181105_79_gyereket_raboltak_el_fegyveresek_egy_kameruni_iskolabol","timestamp":"2018. november. 05. 16:05","title":"79 gyereket raboltak el fegyveresek egy kameruni iskolából","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a7ea6ba6-204a-4ea3-8e90-abf73ee02d7e","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"","shortLead":"","id":"20181105_Itt_egy_egyszeru_matekpelda_amivel_lehet_hogy_ellesz_egy_darabig","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a7ea6ba6-204a-4ea3-8e90-abf73ee02d7e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e30f9a2b-2b4a-482c-90d8-ac5caf5adc13","keywords":null,"link":"/kultura/20181105_Itt_egy_egyszeru_matekpelda_amivel_lehet_hogy_ellesz_egy_darabig","timestamp":"2018. november. 05. 14:12","title":"Itt egy egyszerű matekpélda, amivel lehet, hogy ellesz egy darabig","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b7a4b462-8871-4bb2-8a74-7381100c594d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Annyira rossz az állami ellátás, hogy a betegek átlagosan évi 200 ezer forintot hagynak ott magánorvosnál, mostanra a privát járóbeteg-ellátásra többet költenek, mint az állam a közfinanszírozottra. Miközben az emberek az állami kórházakkal a legelégedetlenebbek, a magánkórházi ellátást kevesen tudják kifizetni – írja Lantos Gabriella egészségügyi szakértő a Tárki Társadalmi Riport 2018 című kiadványban. Számításai szerint az egészségügyre fordított magánkiadások mértéke idén elérheti az 1000 milliárd forintot. ","shortLead":"Annyira rossz az állami ellátás, hogy a betegek átlagosan évi 200 ezer forintot hagynak ott magánorvosnál, mostanra...","id":"20181105_Lantos_tarki_egeszsegugy_maganellatas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b7a4b462-8871-4bb2-8a74-7381100c594d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"976bd85b-ca1e-4d84-a75c-3e0478228b08","keywords":null,"link":"/itthon/20181105_Lantos_tarki_egeszsegugy_maganellatas","timestamp":"2018. november. 05. 11:45","title":"Gazdagok luxusából a középosztályi élet részévé vált a magánorvosi ellátás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fcbbc47c-9d78-4f71-a83d-67853d87dd2b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Évek óta várják a rajongók, hogy a Samsung egy hajlítható okostelefont mutasson be. Úgy tűnik, a dél-koreai cég már szerdán megvillantja az eszközt.","shortLead":"Évek óta várják a rajongók, hogy a Samsung egy hajlítható okostelefont mutasson be. Úgy tűnik, a dél-koreai cég már...","id":"20181105_samsung_galaxy_f_osszehajthato_okostelefon","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=fcbbc47c-9d78-4f71-a83d-67853d87dd2b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ad11bdee-522f-4bd4-8d25-470411c08e16","keywords":null,"link":"/tudomany/20181105_samsung_galaxy_f_osszehajthato_okostelefon","timestamp":"2018. november. 05. 18:33","title":"Közzétett egy képet a Samsung a Facebookon, izgalomba jöttek a rajongók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fcf14163-3186-4ddc-9891-6854d7282eb5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Néhány éve megvásárolta egy sertéstenyésztéssel foglalkozó társaság felét Kósa Lajos 82 éves anyja. Az nem világos, miből lett milliomos a nő, de most kiderült, három nagy értékű BMW-t is lízingelnek.","shortLead":"Néhány éve megvásárolta egy sertéstenyésztéssel foglalkozó társaság felét Kósa Lajos 82 éves anyja. Az nem világos...","id":"20181106_BMWket_lizingel_Kosa_82_eves_anyjanak_sertestenyesztoje","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=fcf14163-3186-4ddc-9891-6854d7282eb5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"63059e00-7555-4f0f-966b-ace916a4ee87","keywords":null,"link":"/itthon/20181106_BMWket_lizingel_Kosa_82_eves_anyjanak_sertestenyesztoje","timestamp":"2018. november. 06. 08:15","title":"BMW-ket lízingel Kósa 82 éves anyjának sertéstenyésztője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c6763b7b-2acf-49f8-af93-cb4174f6fba3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Korábban arról szóltak a hírek, hogy ha nagy baj van, a kukásautók kezelésére ideiglenes polgári védelmi szolgálatot rendelhetnek el – ez pedig a lakosság bevonását takarja.","shortLead":"Korábban arról szóltak a hírek, hogy ha nagy baj van, a kukásautók kezelésére ideiglenes polgári védelmi szolgálatot...","id":"20181106_Cafol_a_Katasztrofavedelem_panikkeltes_hogy_a_lakosokkal_szallitatjak_el_a_szemetet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c6763b7b-2acf-49f8-af93-cb4174f6fba3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1d9cba9b-6fb4-4166-8c20-5d53cfc1cec1","keywords":null,"link":"/itthon/20181106_Cafol_a_Katasztrofavedelem_panikkeltes_hogy_a_lakosokkal_szallitatjak_el_a_szemetet","timestamp":"2018. november. 06. 09:27","title":"Cáfol a Katasztrófavédelem: pánikkeltés, hogy a lakosokkal vitetik el a szemetet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8ac2110b-d7fe-4f2b-a98c-ab92814bb305","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A kékvérű brit gyártó készülőben lévő sportkocsija közel 1 milliárd forintba fog kerülni.","shortLead":"A kékvérű brit gyártó készülőben lévő sportkocsija közel 1 milliárd forintba fog kerülni.","id":"20181105_hivatalos_fotokon_az_aston_martin_f1_technikas_kozuti_hiperautoja_hibrid_valkyrie_red_bull","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8ac2110b-d7fe-4f2b-a98c-ab92814bb305&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f2045368-21d7-47dd-84d4-d62d3d825694","keywords":null,"link":"/cegauto/20181105_hivatalos_fotokon_az_aston_martin_f1_technikas_kozuti_hiperautoja_hibrid_valkyrie_red_bull","timestamp":"2018. november. 05. 11:21","title":"Hivatalos fotókon az Aston Martin F1-technikás közúti hibrid hiperautója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]