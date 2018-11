Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"7f2e6200-2c68-461d-80e7-c06d2d13539e","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Micsoda álom válik valósággá, amikor valakinek a garázsában épített autóját az egyik legnagyobb játékgyártó veszi fel a sorozatába.","shortLead":"Micsoda álom válik valósággá, amikor valakinek a garázsában épített autóját az egyik legnagyobb játékgyártó veszi fel...","id":"20181105_Hot_Wheels_valodi_auto","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7f2e6200-2c68-461d-80e7-c06d2d13539e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6d0024d2-c2f2-4492-a542-9640c4b37289","keywords":null,"link":"/cegauto/20181105_Hot_Wheels_valodi_auto","timestamp":"2018. november. 05. 14:41","title":"Az az igazi elismerés, amikor egy otthon készült autóból is csinál hivatalos játékautót a Hot Wheels","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b23d1940-0754-4d93-8eb4-6924ea100114","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Jövő nyártól a világ hetedik legnagyobb légitársasága, a China Eastern várhatóan heti négy alkalommal közvetlen repülőjáratot indít a két város között – közölte a külgazdasági és külügyminiszter hétfői sanghaji megbeszélései után.","shortLead":"Jövő nyártól a világ hetedik legnagyobb légitársasága, a China Eastern várhatóan heti négy alkalommal közvetlen...","id":"20181105_kozvetlen_repulojarat_indul_budapest_es_sanghaj_kozott","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b23d1940-0754-4d93-8eb4-6924ea100114&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d9a9c0a8-c7db-4e53-8e39-2ca0187b1726","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181105_kozvetlen_repulojarat_indul_budapest_es_sanghaj_kozott","timestamp":"2018. november. 05. 15:01","title":"Közvetlen repülőjárat indul Budapest és Sanghaj között","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7a9c6118-4ee0-438f-833a-29d41d68f246","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Gémesi György volt a Zöld Híd B.I.G.G Nonprofit Kft. tulajdonosának, az Észak-Kelet Pest és Nógrád Megyei Regionális Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Önkormányzati Társulásnak az elnöke.","shortLead":"Gémesi György volt a Zöld Híd B.I.G.G Nonprofit Kft. tulajdonosának, az Észak-Kelet Pest és Nógrád Megyei Regionális...","id":"20181105_gemesi_gyorgy_elnok_lemondas_zold_hid_szemetszallitas_szemetkaosz","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7a9c6118-4ee0-438f-833a-29d41d68f246&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4aad5441-7e5a-4831-aa02-760ba7a18a5f","keywords":null,"link":"/itthon/20181105_gemesi_gyorgy_elnok_lemondas_zold_hid_szemetszallitas_szemetkaosz","timestamp":"2018. november. 05. 19:03","title":"Fordulat a szemétbotrányban: lemondott Gémesi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"05c707fb-ea8b-4aa6-adb9-15d6f7680d78","c_author":"Tamás Gáspár Miklós","category":"itthon","description":"Magyarok nincsenek.","shortLead":"Magyarok nincsenek.","id":"20181105_tgm_lelekharang_irodalom_oktatas_","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=05c707fb-ea8b-4aa6-adb9-15d6f7680d78&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d5eb8d10-69b4-4863-9347-a9f7d20572ac","keywords":null,"link":"/itthon/20181105_tgm_lelekharang_irodalom_oktatas_","timestamp":"2018. november. 06. 09:43","title":"TGM: A lélekharang megkondul","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"98e3d703-a906-41f8-80ef-2b97513b12f4","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A fizikálisan jelenlévő pedagógusok mellett hamarosan hologram révén megjelenített tanárok is tartanak majd órákat a londoni Imperial College-ben. Az új technika kiötlői szerint óriási lendületet adhat az oktatásnak, és a hagyományos előadásokat is vonzóbbá teheti.","shortLead":"A fizikálisan jelenlévő pedagógusok mellett hamarosan hologram révén megjelenített tanárok is tartanak majd órákat...","id":"20181105_hologram_holografikus_tanar_pedagugos_oktatas_imperial_college_london","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=98e3d703-a906-41f8-80ef-2b97513b12f4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f586d396-4a06-4865-95d3-9cbd5f0b921f","keywords":null,"link":"/tudomany/20181105_hologram_holografikus_tanar_pedagugos_oktatas_imperial_college_london","timestamp":"2018. november. 05. 15:03","title":"Hologramos tanárok fognak órákat tartani egy londoni egyetemen, azt is látják, ha valaki nem figyel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fcbbc47c-9d78-4f71-a83d-67853d87dd2b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Évek óta várják a rajongók, hogy a Samsung egy hajlítható okostelefont mutasson be. Úgy tűnik, a dél-koreai cég már szerdán megvillantja az eszközt.","shortLead":"Évek óta várják a rajongók, hogy a Samsung egy hajlítható okostelefont mutasson be. Úgy tűnik, a dél-koreai cég már...","id":"20181105_samsung_galaxy_f_osszehajthato_okostelefon","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=fcbbc47c-9d78-4f71-a83d-67853d87dd2b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ad11bdee-522f-4bd4-8d25-470411c08e16","keywords":null,"link":"/tudomany/20181105_samsung_galaxy_f_osszehajthato_okostelefon","timestamp":"2018. november. 05. 18:33","title":"Közzétett egy képet a Samsung a Facebookon, izgalomba jöttek a rajongók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"93d52478-f633-4472-b939-27eab7ac3402","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"A gépnek a korábbi útjai során is problémája volt a sebességmérővel. ","shortLead":"A gépnek a korábbi útjai során is problémája volt a sebességmérővel. ","id":"20181105_Lezuhant_indonezrepulo_a_sebessegmerovel_lehetett_gond","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=93d52478-f633-4472-b939-27eab7ac3402&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"504e99f9-bf4b-4322-b161-d0e2e4e146a5","keywords":null,"link":"/vilag/20181105_Lezuhant_indonezrepulo_a_sebessegmerovel_lehetett_gond","timestamp":"2018. november. 05. 13:43","title":"Lezuhant indonéz repülő: a sebességmérővel lehetett gond","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3c11eb7a-b5c6-40e3-a7fa-c4ad7269ccb3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Már a hét elején elkezdik postázni a kérdőíveket, de a kormánypárti Magyar Idők szerint ez a bevándorlásról is szól.","shortLead":"Már a hét elején elkezdik postázni a kérdőíveket, de a kormánypárti Magyar Idők szerint ez a bevándorlásról is szól.","id":"20181105_Nem_csak_a_csaladpolitikarol_fog_szolni_az_uj_nemzeti_konzultacio","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3c11eb7a-b5c6-40e3-a7fa-c4ad7269ccb3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e3cb05e6-f726-44ba-b3a4-02436137f700","keywords":null,"link":"/itthon/20181105_Nem_csak_a_csaladpolitikarol_fog_szolni_az_uj_nemzeti_konzultacio","timestamp":"2018. november. 05. 07:48","title":"Nem csak a családpolitikáról fog szólni az új nemzeti konzultáció","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]