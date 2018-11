Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f484ecd4-30eb-4a1c-8450-6403a196ee0d","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Egyelőre csak hirdetések utalnak arra, hogy Budapesten is fellép a két sztár.","shortLead":"Egyelőre csak hirdetések utalnak arra, hogy Budapesten is fellép a két sztár.","id":"20181113_Ingyen_StingShaggykoncert_lehet_jovo_heten_a_Hosok_teren","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f484ecd4-30eb-4a1c-8450-6403a196ee0d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b045bce3-fde3-4ea5-9d0f-19e68524b86c","keywords":null,"link":"/kultura/20181113_Ingyen_StingShaggykoncert_lehet_jovo_heten_a_Hosok_teren","timestamp":"2018. november. 13. 09:20","title":"Ingyenes Sting&Shaggy-koncertet hirdetnek jövő hétre a Hösök terére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"71a26afc-6a60-4827-943b-7d81a21f6c3a","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Mutatunk egy sportkocsit, mely látványos módon és sikeresen mossa el a több évtizedes típus és 2018 közötti határt.","shortLead":"Mutatunk egy sportkocsit, mely látványos módon és sikeresen mossa el a több évtizedes típus és 2018 közötti határt.","id":"20181113_vegre_egy_gyonyoru_uj_ferrari_amely_melto_az_f40_emlekehez_olasz_sportkocsi_design","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=71a26afc-6a60-4827-943b-7d81a21f6c3a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a8b8b337-cded-4b25-8d88-77e5d1e1eba5","keywords":null,"link":"/cegauto/20181113_vegre_egy_gyonyoru_uj_ferrari_amely_melto_az_f40_emlekehez_olasz_sportkocsi_design","timestamp":"2018. november. 13. 08:21","title":"Végre egy gyönyörű új Ferrari, amely méltó az F40 emlékéhez","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7e128b74-51ef-44dc-ac12-2b919a01286b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Összegyűjtöttük egy cikkbe a hét legérdekesebb, legolvasottabb technológiai és tudományos témáit.","shortLead":"Összegyűjtöttük egy cikkbe a hét legérdekesebb, legolvasottabb technológiai és tudományos témáit.","id":"20181111_facebook_messenger_elkuldott_uzenet_torlese_destiny_2_letoltes_ingyen_mehnyakrak_mutet_kockazata_gps_bds_osszehajthato_telefon_royole","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7e128b74-51ef-44dc-ac12-2b919a01286b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"061a7779-8823-4c8e-857c-0189ab2aeba6","keywords":null,"link":"/tudomany/20181111_facebook_messenger_elkuldott_uzenet_torlese_destiny_2_letoltes_ingyen_mehnyakrak_mutet_kockazata_gps_bds_osszehajthato_telefon_royole","timestamp":"2018. november. 11. 12:00","title":"Ez történt: 13 000 forintról 0 forintra akciózták le a ritkán leértékelt, népszerű játékot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"43c1f958-c4c7-46af-bd7c-aeffe735000e","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A szerződések megkötésekor még 2023-as átadást ígért a kormányzat, de úgy tűnik, már a miniszterelnök is beletörődött, hogy a projekt átadása kitolódhat.","shortLead":"A szerződések megkötésekor még 2023-as átadást ígért a kormányzat, de úgy tűnik, már a miniszterelnök is beletörődött...","id":"20181112_Korabban_tagadtak_de_mar_a_kormanyzat_is_elismeri_hogy_csuszhat_Paks_II_atadasa","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=43c1f958-c4c7-46af-bd7c-aeffe735000e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f0a98694-0e9d-409d-87d4-f3b2531d7414","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181112_Korabban_tagadtak_de_mar_a_kormanyzat_is_elismeri_hogy_csuszhat_Paks_II_atadasa","timestamp":"2018. november. 12. 08:55","title":"Korábban tagadták, de már a kormányzat is elismeri, hogy csúszhat Paks II. átadása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4abaea11-0f8e-4bb9-b621-bafd5e96ade0","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ezt a speciális lámpát még a legmodernebb autókban is kézzel kell szabályozni, és ha rosszul használjuk, akár 30 ezer forintra is büntethetnek érte.","shortLead":"Ezt a speciális lámpát még a legmodernebb autókban is kézzel kell szabályozni, és ha rosszul használjuk, akár 30 ezer...","id":"20181112_kodlampa_meg_mindig_nekunk_kell_kapcsolgatni_de_mikor_es_hogyan_kresz","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4abaea11-0f8e-4bb9-b621-bafd5e96ade0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"04eaa5c0-318d-4c78-aea7-279f40d83cf1","keywords":null,"link":"/cegauto/20181112_kodlampa_meg_mindig_nekunk_kell_kapcsolgatni_de_mikor_es_hogyan_kresz","timestamp":"2018. november. 12. 06:41","title":"Ködlámpa: még mindig kézzel kell kapcsolgatni, de mikor és hogyan?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"784fedea-517c-454c-a745-ba915ce18411","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"100 millió forintnál is többet zsákmányolhattak az elkövetők.","shortLead":"100 millió forintnál is többet zsákmányolhattak az elkövetők.","id":"20181113_penzvalto_rablas_budapest","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=784fedea-517c-454c-a745-ba915ce18411&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0be09b79-b709-417e-9ba8-485020b62bc3","keywords":null,"link":"/itthon/20181113_penzvalto_rablas_budapest","timestamp":"2018. november. 13. 07:18","title":"Kirabolt budapesti pénzváltóról ír a Blikk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b933c4e2-02af-4e9d-b4b1-ca5d7f3e4ada","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"35 éve, hogy megalakult az együttes, amely most megújult, és módosított az elnevezésén.","shortLead":"35 éve, hogy megalakult az együttes, amely most megújult, és módosított az elnevezésén.","id":"20181112_nevet_valtoztat_a_ghymes_egyuttes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b933c4e2-02af-4e9d-b4b1-ca5d7f3e4ada&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2660a609-3802-486d-8b43-9e5a857e984f","keywords":null,"link":"/kultura/20181112_nevet_valtoztat_a_ghymes_egyuttes","timestamp":"2018. november. 12. 12:54","title":"Nevet változtat a Ghymes","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ebd187ed-7e3b-4050-ad3f-b84e368231ab","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Andrej Babis cseh kormányfő felajánlotta Milan Kunderának, a Párizsban élő világhírű cseh származású írónak, hogy segít visszaszerezni cseh állampolgárságát, amelytől az 1970-es évek végén fosztotta meg őt a csehszlovák kommunista rendszer.","shortLead":"Andrej Babis cseh kormányfő felajánlotta Milan Kunderának, a Párizsban élő világhírű cseh származású írónak, hogy segít...","id":"20181112_Babis_kormanyfo_visszaadna_Milan_Kunderanak_a_cseh_allampolgarsagot","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ebd187ed-7e3b-4050-ad3f-b84e368231ab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"30285e03-478a-482d-b73d-23e2a0b079ad","keywords":null,"link":"/kultura/20181112_Babis_kormanyfo_visszaadna_Milan_Kunderanak_a_cseh_allampolgarsagot","timestamp":"2018. november. 12. 20:30","title":"Babis kormányfő visszaadná Milan Kunderának a cseh állampolgárságot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]