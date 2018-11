Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"37001f0e-bcf6-42b5-a2e6-f6c819d7f2af","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Az Országgyűlés 2011-ben nyilvánította november 13-át a magyar nyelv napjává, mert 1844-ben ezen a napon vált hivatalos nyelvvé a magyar.","shortLead":"Az Országgyűlés 2011-ben nyilvánította november 13-át a magyar nyelv napjává, mert 1844-ben ezen a napon vált hivatalos...","id":"20181113_A_magyar_nyelv_napja_szototo_kviz_jatek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=37001f0e-bcf6-42b5-a2e6-f6c819d7f2af&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"81249840-7f41-4297-82e3-efaa8754febd","keywords":null,"link":"/kultura/20181113_A_magyar_nyelv_napja_szototo_kviz_jatek","timestamp":"2018. november. 13. 16:35","title":"Mennyire jó magyar nyelvtanból? Tesztelje ezzel a szótotóval!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fb812b11-b5a5-4e0b-b74b-fa48bfb36f16","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A Downing street is megerősítette: minden kérdésben megegyeztek az uniós és a londoni tárgyalófelek a brit kilépés feltételeiről, megvan a megállapodás tervezete. Ez azonban messze nem a dráma vége, konzervatívok Brexit-tábora, illetve az északír koalíciós partner is ellenzi a megállapodást, miként bírálta azt a Munkáspárt is.","shortLead":"A Downing street is megerősítette: minden kérdésben megegyeztek az uniós és a londoni tárgyalófelek a brit kilépés...","id":"20181113_Megvan_a_megallapodas_a_Brexitrol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=fb812b11-b5a5-4e0b-b74b-fa48bfb36f16&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"043841e4-e8bb-4689-b885-b3727edecfef","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181113_Megvan_a_megallapodas_a_Brexitrol","timestamp":"2018. november. 13. 17:45","title":"Megvan May és az EU megállapodása a Brexitről, a keményvonalasok már akcióba léptek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"046736ff-1412-409a-a6ff-1297f7d03463","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az adókedvezményekkel is a gazdagokat segíti a kormány – mutatta be a Policy Agenda elemzése.","shortLead":"Az adókedvezményekkel is a gazdagokat segíti a kormány – mutatta be a Policy Agenda elemzése.","id":"20181114_Annyit_keres_a_felso_10_szazalek_mint_amennyit_az_also_65","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=046736ff-1412-409a-a6ff-1297f7d03463&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"98ddd40d-ff75-4300-bc52-1650fbd8e1c8","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181114_Annyit_keres_a_felso_10_szazalek_mint_amennyit_az_also_65","timestamp":"2018. november. 14. 14:38","title":"Annyit keres a felső 10 százalék, mint amennyit az alsó 65","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"302991eb-b67f-48e1-bd52-4a2f0c2764dc","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy orosz lap szerint az intézménynek Moszkvában, Voronyezsben és Budapesten is lesznek központjai, amelyekben együtt dolgozhatnak magyar és orosz kutatók.","shortLead":"Egy orosz lap szerint az intézménynek Moszkvában, Voronyezsben és Budapesten is lesznek központjai, amelyekben együtt...","id":"20181113_Nemzetkozi_onkologiai_kutatointezetet_alapit_a_kormany_Budapesten_es_Oroszorszagban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=302991eb-b67f-48e1-bd52-4a2f0c2764dc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2589ab82-305f-45a8-aba5-49ff25e65743","keywords":null,"link":"/itthon/20181113_Nemzetkozi_onkologiai_kutatointezetet_alapit_a_kormany_Budapesten_es_Oroszorszagban","timestamp":"2018. november. 13. 09:37","title":"Nemzetközi onkológiai kutatóintézetet alapít a kormány Oroszországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ce640b17-ed0f-4845-89a4-1b1a95c59c9d","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Az amerikai elnök szerint Kirstjen Nielsen nem elég hatékony, ha az illegális bevándorlók visszaszorításáról van szó.","shortLead":"Az amerikai elnök szerint Kirstjen Nielsen nem elég hatékony, ha az illegális bevándorlók visszaszorításáról van szó.","id":"20181113_The_Washington_Post_Igazsagugyi_minisztere_utan_belbiztonsagi_miniszteretol_is_megvalna_Trump","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ce640b17-ed0f-4845-89a4-1b1a95c59c9d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"40cce2e6-d61b-495b-b07e-873b48973adf","keywords":null,"link":"/vilag/20181113_The_Washington_Post_Igazsagugyi_minisztere_utan_belbiztonsagi_miniszteretol_is_megvalna_Trump","timestamp":"2018. november. 13. 06:15","title":"The Washington Post: Igazságügyi minisztere után belbiztonsági miniszterétől is megválna Trump","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c9fa6f6e-0628-48a5-be01-01ee2427d326","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A szomszédok nagyon hálásak, mert ezzel az egész környéket megmentették.","shortLead":"A szomszédok nagyon hálásak, mert ezzel az egész környéket megmentették.","id":"20181113_Kanye_Westek_magantuzoltokkal_oltattak_el_a_tuzet_a_malibuli_hazuknal","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c9fa6f6e-0628-48a5-be01-01ee2427d326&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6c755265-e3c7-4b17-b829-b1e32bc007d0","keywords":null,"link":"/elet/20181113_Kanye_Westek_magantuzoltokkal_oltattak_el_a_tuzet_a_malibuli_hazuknal","timestamp":"2018. november. 13. 09:49","title":"Kanye Westék magántűzoltókkal oltatták el a tüzet a malibuli házuknál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e1f1f3e2-5555-4c3b-855f-4cf872aece9b","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az ingatlanpiacot is komolyan érintő válság tízéves évfordulója és a 2014 óta tartó lakáspiaci élénkülés miatt egyre többször kerül elő, hogy meddig tart még a lakásdrágulás, mikor várható a lakásárak csökkenése.","shortLead":"Az ingatlanpiacot is komolyan érintő válság tízéves évfordulója és a 2014 óta tartó lakáspiaci élénkülés miatt egyre...","id":"20181113_Egy_evvel_tobbet_kell_kuzdeni_egy_uj_mint_egy_hasznalt_lakasert","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e1f1f3e2-5555-4c3b-855f-4cf872aece9b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7d1bb9a8-ba72-4a83-a894-1203dc755ec7","keywords":null,"link":"/kkv/20181113_Egy_evvel_tobbet_kell_kuzdeni_egy_uj_mint_egy_hasznalt_lakasert","timestamp":"2018. november. 13. 09:50","title":"Egy évvel többet kell küzdeni egy új, mint egy használt lakásért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1432cc21-3350-428c-b255-643650c9b727","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az eseményen a társadalmi nemek mesterszak megszüntetése, a felsőoktatás autonómiáját érintő beavatkozások és gazdasági átalakítások ellen tiltakoznak.","shortLead":"Az eseményen a társadalmi nemek mesterszak megszüntetése, a felsőoktatás autonómiáját érintő beavatkozások és gazdasági...","id":"20181113_elte_corvinus_ceu_sztrajknap_tarsadalmi_nemek_flashmob","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1432cc21-3350-428c-b255-643650c9b727&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e16d40ee-e98f-4217-aa82-9b3606694d6b","keywords":null,"link":"/itthon/20181113_elte_corvinus_ceu_sztrajknap_tarsadalmi_nemek_flashmob","timestamp":"2018. november. 13. 08:30","title":"Egyre többen csatlakoznak az ELTE-s sztrájknaphoz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]