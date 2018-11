Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ccae7913-16fc-4f1f-983f-bdfc88a17b59","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az a hír már régóta kering a neten, hogy a jövő évi Galaxy S-ből, azaz a Galaxy S10-ből háromféle változat is lesz. Most a legolcsóbbikról szivárogtak ki információk.","shortLead":"Az a hír már régóta kering a neten, hogy a jövő évi Galaxy S-ből, azaz a Galaxy S10-ből háromféle változat is lesz...","id":"20181113_legolcsobb_samsung_galaxy_s10_ara_specifikacio","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ccae7913-16fc-4f1f-983f-bdfc88a17b59&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f393bdcd-0620-42bf-95dd-685c8f875f58","keywords":null,"link":"/tudomany/20181113_legolcsobb_samsung_galaxy_s10_ara_specifikacio","timestamp":"2018. november. 13. 15:03","title":"Nem szállnak el az árával? Ennyibe kerülhet majd a legolcsóbb Galaxy S10","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b1edaecd-d853-40eb-a65e-17b1f016384d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az ENSZ menekültügyi részlege bocsátja ki a kártyákat, Soros Györgynek semmi köze hozzá, a szervezet pedig már hónapokkal ezelőtt bejelentette a programot több olyan fórumon is, ahol fideszes politikusok is értesülhettek róla, a kormányzat mégis a nemzetbiztonsági bizottsággal akarja kivizsgáltatni az ügyet.","shortLead":"Az ENSZ menekültügyi részlege bocsátja ki a kártyákat, Soros Györgynek semmi köze hozzá, a szervezet pedig már...","id":"20181113_Megdobbent_a_kormany_a_menekulteknek_kiosztott_bankkartyakon_holott_mar_reg_tudhattak_rola","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b1edaecd-d853-40eb-a65e-17b1f016384d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8754ee13-11d3-4c55-8f4f-0a74b2375652","keywords":null,"link":"/itthon/20181113_Megdobbent_a_kormany_a_menekulteknek_kiosztott_bankkartyakon_holott_mar_reg_tudhattak_rola","timestamp":"2018. november. 13. 11:54","title":"Megdöbbent a kormány a menekülteknek kiosztott bankkártyákon, holott már rég tudhatott róla","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f457cef6-9e02-43ea-b7cb-c381a3c0223d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Magyaroknak csak Soros és a migráció jutott, Brüsszelnek kifinomultabban igyekszik cáfolni a Sargentini-jelentés állításait a kormány. Kormányzati kijelentések kommentár nélkül.","shortLead":"Magyaroknak csak Soros és a migráció jutott, Brüsszelnek kifinomultabban igyekszik cáfolni a Sargentini-jelentés...","id":"20181113_sargentini_jelentes_ellencsapas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f457cef6-9e02-43ea-b7cb-c381a3c0223d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"805515a2-314f-4abd-b13e-adcd5e63faf5","keywords":null,"link":"/itthon/20181113_sargentini_jelentes_ellencsapas","timestamp":"2018. november. 13. 20:00","title":" Így érvelnek ők – 131 oldalon értetlenkedik a kormány a Sargentini-jelentésre válaszolva","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a0d04d2f-31f2-4cf5-80eb-aa0736031c80","c_author":"HVG Extra Business","category":"kkv.businessmagazin","description":"A kreativitás az a képesség, hogy a létező elemeket újfajta formában képzeljük el. Az alábbi hat módszert használva bárki serkentheti képzeletét és kíváncsiságát.","shortLead":"A kreativitás az a képesség, hogy a létező elemeket újfajta formában képzeljük el. Az alábbi hat módszert használva...","id":"20181113_Ugy_erzi_hogy_nem_eleg_kreativ_Probalja_ki_ezt_a_6_tippet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a0d04d2f-31f2-4cf5-80eb-aa0736031c80&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8a3927b6-ff48-4225-b584-2f99ae43de0c","keywords":null,"link":"/businessmagazin/20181113_Ugy_erzi_hogy_nem_eleg_kreativ_Probalja_ki_ezt_a_6_tippet","timestamp":"2018. november. 13. 13:15","title":"Úgy érzi, nem elég kreatív? Próbálja ki ezt a 6 tippet!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a760cc62-3bbe-488a-83f6-0a3966e8ee9f","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Zsédenynél, szemből átsodródó autó vezetője éppen elaludt a volán mögött. ","shortLead":"A Zsédenynél, szemből átsodródó autó vezetője éppen elaludt a volán mögött. ","id":"20181113_baleset_sarvar_elalvo_autos_84_es_ut","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a760cc62-3bbe-488a-83f6-0a3966e8ee9f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a9777f45-307e-4e62-bf4e-a2f9085b3f05","keywords":null,"link":"/cegauto/20181113_baleset_sarvar_elalvo_autos_84_es_ut","timestamp":"2018. november. 13. 15:40","title":"Videón egy súlyos baleset előtti pillanatok a 84-es útról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"031b3127-8039-4c47-adba-5dc485ea2831","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az új, állandó közlekedésbiztonsági kamerákat a gyorshajtások miatt szerelik fel a két, durva balesetekről hírhedt útra – döntött a Fővárosi Közgyűlés szerdán. A képviselők egyhangúlag támogatták a kamerák elhelyezését.","shortLead":"Az új, állandó közlekedésbiztonsági kamerákat a gyorshajtások miatt szerelik fel a két, durva balesetekről hírhedt útra...","id":"20181114_veda_kamerak_vaci_ut_szentendrei_ut_szaguldozas_balesetek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=031b3127-8039-4c47-adba-5dc485ea2831&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fc6d7ce0-2bcf-4739-8044-db4ec9778413","keywords":null,"link":"/cegauto/20181114_veda_kamerak_vaci_ut_szentendrei_ut_szaguldozas_balesetek","timestamp":"2018. november. 14. 11:23","title":"Döntött a közgyűlés: jönnek a kamerák a Váci és a Szentendrei útra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e19e7cd6-1032-4a36-b6c9-6273118c25f9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Beköszönt az igazi ősz.","shortLead":"Beköszönt az igazi ősz.","id":"20181114_Hetvegen_mar_10_fok_sem_lesz","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e19e7cd6-1032-4a36-b6c9-6273118c25f9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f8fd894e-c1df-4103-9bc1-afd45b369670","keywords":null,"link":"/itthon/20181114_Hetvegen_mar_10_fok_sem_lesz","timestamp":"2018. november. 14. 06:05","title":"Hétvégén már 10 fok sem lesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cf343f62-e621-4013-8f3c-9bfa2755bf53","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Rigó Csaba az Echo Tv-ben nyugtatta meg a nézőket a közvilágítási botránnyal kapcsolatban. ","shortLead":"Rigó Csaba az Echo Tv-ben nyugtatta meg a nézőket a közvilágítási botránnyal kapcsolatban. ","id":"20181114_A_Kozbeszerzesi_Hatosag_elnoke_az_Eliosugyrol_Ez_egy_felfujt_tema","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=cf343f62-e621-4013-8f3c-9bfa2755bf53&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"93f64fa9-8742-4dd7-a63f-80407c18bfb9","keywords":null,"link":"/itthon/20181114_A_Kozbeszerzesi_Hatosag_elnoke_az_Eliosugyrol_Ez_egy_felfujt_tema","timestamp":"2018. november. 14. 05:46","title":"A Közbeszerzési Hatóság elnöke az Elios-ügyről: Ez egy felfújt téma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]