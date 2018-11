Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"79b39a79-3f8d-436a-94f4-d0a3d885d0ee","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Politico mandátumbecslése szerint a 21 magyar EP-helyből 14-et elvihet a Fidesz. Ez plusz két hely az öt évvel ezelőtti eredményhez képest. A Jobbik is erősödne, az LMP – ha minden így marad – nem küldhetne képviselőt.","shortLead":"A Politico mandátumbecslése szerint a 21 magyar EP-helyből 14-et elvihet a Fidesz. Ez plusz két hely az öt évvel...","id":"20181119_EPvalasztas_ketharmada_lehet_a_Fidesznek_az_LMP_nem_jutna_be","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=79b39a79-3f8d-436a-94f4-d0a3d885d0ee&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c385bd66-8c8a-46e2-907a-491f4b31a834","keywords":null,"link":"/itthon/20181119_EPvalasztas_ketharmada_lehet_a_Fidesznek_az_LMP_nem_jutna_be","timestamp":"2018. november. 19. 09:17","title":"EP-választás: kétharmada lehet a Fidesznek, az LMP nem jutna be","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9ae8d120-90c2-48f5-8250-d0ecaf1ce2d3","c_author":"Lengyel Miklós","category":"kkv","description":"Carlos Ghosn leváltását jelentette be a Nissan autógyár Japánban, ahol csaknem húsz éven át mint nagy varázslót tisztelték, mert a gyengélkedő cégből világmárkát csinált. A mohósága okozhatta a vesztét.","shortLead":"Carlos Ghosn leváltását jelentette be a Nissan autógyár Japánban, ahol csaknem húsz éven át mint nagy varázslót...","id":"20181119_Orizetbe_vettek_es_kirugjak_az_autoipar_egyik_koronazatlan_kiralyat_a_RenaultNissanMitsubishi_fonoket","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9ae8d120-90c2-48f5-8250-d0ecaf1ce2d3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"16142e79-98f8-48a6-b808-86b351b08784","keywords":null,"link":"/kkv/20181119_Orizetbe_vettek_es_kirugjak_az_autoipar_egyik_koronazatlan_kiralyat_a_RenaultNissanMitsubishi_fonoket","timestamp":"2018. november. 19. 12:20","title":"Őrizetbe vették és kirúgják az autóipar egyik királyát, a Renault–Nissan–Mitsubishi főnökét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f4afeee9-2d69-44ef-95fd-c74f85f59457","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A miniszterelnökig jutottak az utóbbi hónapok sportbotrányai, a tenisz- és az ökölvívó-szövetségben tapasztalt káosz Orbán Viktor megítélésének is árthat - írja a Magyar Hang.\r

","shortLead":"A miniszterelnökig jutottak az utóbbi hónapok sportbotrányai, a tenisz- és az ökölvívó-szövetségben tapasztalt káosz...","id":"20181118_Orban_haragszik_a_sportvezetokre","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f4afeee9-2d69-44ef-95fd-c74f85f59457&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9d12ff86-bca0-47c3-ae3b-641b6c0d1a99","keywords":null,"link":"/itthon/20181118_Orban_haragszik_a_sportvezetokre","timestamp":"2018. november. 18. 09:12","title":"Orbán haragszik a sportvezetőkre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"04a9f0b1-e436-4898-b2ed-862743dbac91","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A külügyminisztérium államtitkára azt mondta a diplomatának: reméli, hogy Magyarország a jogállamiság elve alapján elutasítja a volt macedón miniszterelnök menedékkérelmét.","shortLead":"A külügyminisztérium államtitkára azt mondta a diplomatának: reméli, hogy Magyarország a jogállamiság elve alapján...","id":"20181119_Bekerettek_a_szkopjei_magyar_nagykovetet_a_Gruevszkiugy_miatt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=04a9f0b1-e436-4898-b2ed-862743dbac91&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b38af67d-019c-44ea-a5f3-95c129b8f965","keywords":null,"link":"/itthon/20181119_Bekerettek_a_szkopjei_magyar_nagykovetet_a_Gruevszkiugy_miatt","timestamp":"2018. november. 19. 18:42","title":"Bekérették a szkopjei magyar nagykövetet a Gruevszki-ügy miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"77a06476-6212-4a1b-a13f-30ea173d8a5d","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A Magyar Kórházszövetség legfrissebb felmérését a Magyar Idők ismerteti. A szervezet szerint inkább legyen kevesebb SBO, de ott nyújtsanak jobb ellátást.","shortLead":"A Magyar Kórházszövetség legfrissebb felmérését a Magyar Idők ismerteti. A szervezet szerint inkább legyen kevesebb...","id":"20181119_surgossegi_osztaly_korhaz_egeszsegugy_napi_mukodesi_gondok_magyar_korhazszovetseg","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=77a06476-6212-4a1b-a13f-30ea173d8a5d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6bcd2fc1-fe6c-4462-8639-b293b0434cac","keywords":null,"link":"/itthon/20181119_surgossegi_osztaly_korhaz_egeszsegugy_napi_mukodesi_gondok_magyar_korhazszovetseg","timestamp":"2018. november. 19. 06:21","title":"A sürgősségi osztályok legalább kétharmada napi működési gondokkal küzd","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"86bc1c58-af9d-4dd3-9c31-dc51e32d4719","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"kkv","description":"Nagyot nőtt a magyar háztartások készpénzállománya, állampapírból is bőségesen bevásároltak, eközben több, mint 100 milliárd forint értékben vettek fel lakáshitelt.","shortLead":"Nagyot nőtt a magyar háztartások készpénzállománya, állampapírból is bőségesen bevásároltak, eközben több, mint 100...","id":"20181119_130_milliard_forintot_tettek_a_magyarok_a_matracba_harom_honap_alatt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=86bc1c58-af9d-4dd3-9c31-dc51e32d4719&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"83a74e28-f206-4264-b667-03dc820ed60e","keywords":null,"link":"/kkv/20181119_130_milliard_forintot_tettek_a_magyarok_a_matracba_harom_honap_alatt","timestamp":"2018. november. 19. 15:44","title":"130 milliárd forintot tettek a magyarok a matracba három hónap alatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c361ba03-f4e0-4941-b5db-f5c452659116","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A OE24 bulvárlap az Aston Martin Vanquish rendszáma alapján írja azt, hogy az autó az ottani magyar nagykövetség egyik dolgozójáé lehet.","shortLead":"A OE24 bulvárlap az Aston Martin Vanquish rendszáma alapján írja azt, hogy az autó az ottani magyar nagykövetség egyik...","id":"20181119_Osztrak_lap_80_millios_sportkocsival_furikazik_valaki_a_becsi_magyar_nagykovetsegrol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c361ba03-f4e0-4941-b5db-f5c452659116&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e4cc3378-ebbc-4e0b-b0f1-98797e847c05","keywords":null,"link":"/itthon/20181119_Osztrak_lap_80_millios_sportkocsival_furikazik_valaki_a_becsi_magyar_nagykovetsegrol","timestamp":"2018. november. 19. 21:23","title":"Osztrák lap: 80 milliós sportkocsival furikázik valaki a bécsi magyar nagykövetségről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ac58d7dc-0568-4496-9f7e-835c67058b7d","c_author":"Nagy Gábor","category":"vilag","description":"Rasszista rendőrállamot épített ki Peking a muszlim ujgurok lakta Hszincsiang tartományban, ahol a klasszikus elnyomás elemeit csúcstechnológiával vegyítik.","shortLead":"Rasszista rendőrállamot épített ki Peking a muszlim ujgurok lakta Hszincsiang tartományban, ahol a klasszikus elnyomás...","id":"201842__elnyomott_ujgurok__peking_vasokle__totalis_megfigyeles__pres_alatt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ac58d7dc-0568-4496-9f7e-835c67058b7d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3c80e45f-30d4-46bf-815d-e1fb9e8e4cc3","keywords":null,"link":"/vilag/201842__elnyomott_ujgurok__peking_vasokle__totalis_megfigyeles__pres_alatt","timestamp":"2018. november. 18. 11:00","title":"Prés alatt: a népnevelés magasiskolája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]