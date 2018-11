Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"7f609e9f-4082-4e9b-8505-f34211d91001","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nincs ilyen kérés - röviden így reagált a Facebook a The New York Times egy korábbi cikkére, melyben arról írtak: Tim Cook kritikái miatt Mark Zuckerberg arra utasította a menedzsment tagjait, hogy iPhone helyett androidos mobilokat használjanak.","shortLead":"Nincs ilyen kérés - röviden így reagált a Facebook a The New York Times egy korábbi cikkére, melyben arról írtak: Tim...","id":"20181119_facebook_mark_zuckerberg_tim_cook_apple_iphone_androidos_telefon_cambridge_analytica","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7f609e9f-4082-4e9b-8505-f34211d91001&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aa185cbe-9266-4932-a8ef-5b3ec1ecdb3c","keywords":null,"link":"/tudomany/20181119_facebook_mark_zuckerberg_tim_cook_apple_iphone_androidos_telefon_cambridge_analytica","timestamp":"2018. november. 19. 16:33","title":"Tagad a Facebook, szerintük nincs olyan parancs, hogy csak androidos telefont lehetne használni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"37b0e541-0ffb-4e0a-a6ec-1df70ac8e3c6","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A YouTube a legnagyobb csendben tett ingyenesen elérhetővé 100 filmet, nekünk azonban még várni kell rá.","shortLead":"A YouTube a legnagyobb csendben tett ingyenesen elérhetővé 100 filmet, nekünk azonban még várni kell rá.","id":"20181119_ingyenes_filmek_a_youtubeon_streaming_video","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=37b0e541-0ffb-4e0a-a6ec-1df70ac8e3c6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d769fc5c-b528-45e4-95a0-9dba197091d0","keywords":null,"link":"/tudomany/20181119_ingyenes_filmek_a_youtubeon_streaming_video","timestamp":"2018. november. 19. 10:33","title":"Megjöttek az ingyenes filmek a YouTube-ra, de nem örülhet neki mindenki","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fd3c46fb-c747-4b5e-a7f9-057c7dc5919b","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Lazúrcinege eddig még nem járt nálunk, most Szegeden figyelték meg. ","shortLead":"Lazúrcinege eddig még nem járt nálunk, most Szegeden figyelték meg. ","id":"20181119_Uj_madarfaj_erkezett_Magyarorszagra__foto","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=fd3c46fb-c747-4b5e-a7f9-057c7dc5919b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b2eae261-32ca-46ac-8502-9ab053748ac5","keywords":null,"link":"/elet/20181119_Uj_madarfaj_erkezett_Magyarorszagra__foto","timestamp":"2018. november. 19. 08:50","title":"Új madárfaj érkezett Magyarországra – fotó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"71f3bd6c-853c-4aee-b1ee-2d10e99a82b6","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A legtöbben bele sem gondolnak, hogy egyes elektronikai eszközök internetre csatlakoznak, így pedig adatokat továbbítanak. Ezért, illetve a közelgő ünnepi szezon miatt szedte listába az elmúlt időszak népszerű kütyüjeit a Mozilla, hogy kiderítse, mik azok, amikkel jobb vigyázni. ","shortLead":"A legtöbben bele sem gondolnak, hogy egyes elektronikai eszközök internetre csatlakoznak, így pedig adatokat...","id":"20181119_karacsonyi_ajandek_otlet_playstation_4_xbox_one_amazon_kindle_apple_watch_apple_airpods_tablagep_ebook_olvaso_adatgyujtes_adatvedelem","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=71f3bd6c-853c-4aee-b1ee-2d10e99a82b6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"75d7f547-c305-4e50-a526-3c391e0fd9c1","keywords":null,"link":"/tudomany/20181119_karacsonyi_ajandek_otlet_playstation_4_xbox_one_amazon_kindle_apple_watch_apple_airpods_tablagep_ebook_olvaso_adatgyujtes_adatvedelem","timestamp":"2018. november. 19. 15:03","title":"Valamilyen kütyüt venne karácsonyra? Várjon még, a Mozilla megnézte, melyiket nem szabad","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"54a51092-73b5-4f1e-b753-ad7366191216","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Álhír, hogy felbukkant egy hat éve ellopott Picasso-festmény: a kép megtalálását bejelentő holland írónő elmondása szerint \"tréfa áldozata lett\". Egy belgiumi színházi produkció alkotói közölték, hogy ők csapták be a megtalálót és hamisítvány a Romániában talált, Picassónak tulajdonított festmény - közölte a holland NOS televízió.","shortLead":"Álhír, hogy felbukkant egy hat éve ellopott Picasso-festmény: a kép megtalálását bejelentő holland írónő elmondása...","id":"20181119_Picasso_festmeny_trefa_szinhaz_Mira_Feticu","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=54a51092-73b5-4f1e-b753-ad7366191216&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a115f558-5118-4a0c-b627-54fe0964d49b","keywords":null,"link":"/kultura/20181119_Picasso_festmeny_trefa_szinhaz_Mira_Feticu","timestamp":"2018. november. 19. 17:14","title":"Becsapták a \"Picasso-festményt\" találó írónőt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d92e45d7-dfa3-42f1-b8bd-0b950d43a48a","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"Együtt élni egy kórosan nárcisztikus személlyel sok-sok nehezen gyógyuló lelki sérülést okoz – derül ki Orvos-Tóth Noémi pszichológus most megjelenő, Egy nárcisztikus hálójában című könyvéből. A kötetből választottunk ki egy rövid részletet.","shortLead":"Együtt élni egy kórosan nárcisztikus személlyel sok-sok nehezen gyógyuló lelki sérülést okoz – derül ki Orvos-Tóth...","id":"20181118_7_dolog_amibol_kiderul_narcisztikuse_a_parja","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d92e45d7-dfa3-42f1-b8bd-0b950d43a48a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"799eec56-a675-4a3c-920f-ac57bbe10d35","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20181118_7_dolog_amibol_kiderul_narcisztikuse_a_parja","timestamp":"2018. november. 18. 20:15","title":"7 dolog, amiből kiderül, nárcisztikus-e a párja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"15b9afa6-8c5c-4fa6-bd17-0c418689ba08","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A mozgó/mozgatható alkatrészek sokszor jelentik egy eszköz gyenge pontjait. Vajon mi a helyzet a Xiaomi aktuális csúcstelefonjának csúszkás megoldásával?","shortLead":"A mozgó/mozgatható alkatrészek sokszor jelentik egy eszköz gyenge pontjait. Vajon mi a helyzet a Xiaomi aktuális...","id":"20181119_xiaomi_mi_mix_3_csuszka_600_ezres_kihuzasteszt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=15b9afa6-8c5c-4fa6-bd17-0c418689ba08&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1703a3f0-b2fa-49d6-ad1f-d5e6ae355961","keywords":null,"link":"/tudomany/20181119_xiaomi_mi_mix_3_csuszka_600_ezres_kihuzasteszt","timestamp":"2018. november. 19. 12:03","title":"6000 napig bírja az új Xiaomi-csúcstelefon csúszkás megoldása – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3b740198-f696-48ab-a8b3-5c63b25dadbb","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Jim Carrey korábban is kritizálta már a Facebookot, most, a sorosozós ügy után újra megszólalt.","shortLead":"Jim Carrey korábban is kritizálta már a Facebookot, most, a sorosozós ügy után újra megszólalt.","id":"20181119_jim_carrey_facebook_mark_zuckerberg_sherly_sandberg_soros_gyorgy_sotet_pr","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3b740198-f696-48ab-a8b3-5c63b25dadbb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"20db5d38-e309-4d4b-a518-9e98fc00d876","keywords":null,"link":"/tudomany/20181119_jim_carrey_facebook_mark_zuckerberg_sherly_sandberg_soros_gyorgy_sotet_pr","timestamp":"2018. november. 19. 09:03","title":"Keményen beszólt Jim Carrey a Facebooknak, és mindenkinek, akinek még köze van hozzá","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]