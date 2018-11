Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"8f8adedf-ff41-49f2-89d0-58e401f9d81d","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az amerikai kormány nem vette fontolóra az Egyesült Államokban önkéntes száműzetésben élő török hitszónok, Fethullah Gülen kiadatását Törökországnak - jelentette ki szombaton Donald Trump amerikai elnök, cáfolva az amerikai sajtóban megjelent értesüléseket.\r

","shortLead":"Az amerikai kormány nem vette fontolóra az Egyesült Államokban önkéntes száműzetésben élő török hitszónok, Fethullah...","id":"20181117_Trump_cafolja_Fethullah_Gulen_kiadatasat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8f8adedf-ff41-49f2-89d0-58e401f9d81d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8dff6041-161f-42b8-8716-60975ecbf6b3","keywords":null,"link":"/vilag/20181117_Trump_cafolja_Fethullah_Gulen_kiadatasat","timestamp":"2018. november. 17. 16:37","title":"Trump cáfolja Fethullah Gülen kiadatását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cbdbbc47-eb5d-4223-974b-afa54ff266e2","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Vannak dolgok, amelyek mindenki számára egyértelműek, ám úgy tűnik, olyan is akad, akinek egy olyan egyszerű kérdés eldöntése is gondot okoz, hol is él az ember. ","shortLead":"Vannak dolgok, amelyek mindenki számára egyértelműek, ám úgy tűnik, olyan is akad, akinek egy olyan egyszerű kérdés...","id":"20181117_fold_bolygo_elet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=cbdbbc47-eb5d-4223-974b-afa54ff266e2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9dacc273-5149-4d2e-b918-ec9ca6ad5287","keywords":null,"link":"/tudomany/20181117_fold_bolygo_elet","timestamp":"2018. november. 17. 12:03","title":"A hét legviccesebb videója, mikor ez a lány rádöbben: valójában nem a Földben élünk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3317dc89-0768-49c2-9c6a-9c93e7b42fe4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Teréz körúti épület teteje több helyen beszakadt. A párt központja megsemmisült, a szocialisták és a Liberálisok felajánlották nekik a saját irodáikat.","shortLead":"A Teréz körúti épület teteje több helyen beszakadt. A párt központja megsemmisült, a szocialisták és a Liberálisok...","id":"20181119_szagelszivo_irodahaz_tuz_tuzoltok_demokratikus_koalicio_dk_partkozpont","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3317dc89-0768-49c2-9c6a-9c93e7b42fe4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e347b0bb-af0d-49b5-b87b-f32577f3c263","keywords":null,"link":"/itthon/20181119_szagelszivo_irodahaz_tuz_tuzoltok_demokratikus_koalicio_dk_partkozpont","timestamp":"2018. november. 19. 07:31","title":"Szagelszívó okozhatta a tüzet a DK irodáiban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"43832637-54ce-4fa7-90eb-4cb027d66c22","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Microsoft a Windows 10 nemrég kiadott tesztverziójából kiderül, még az alapértelmezett háttérképet is lecserélik a fejlesztők, hogy jobb legyen az oprendszer látványa. Az eddiginél jóval világosabbra cserélik a Windows felületét.","shortLead":"A Microsoft a Windows 10 nemrég kiadott tesztverziójából kiderül, még az alapértelmezett háttérképet is lecserélik...","id":"20181118_microsoft_windows_10_19h1_frissites_tema","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=43832637-54ce-4fa7-90eb-4cb027d66c22&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"74b72b9f-9812-42a7-bd32-7a5bdbf98aa9","keywords":null,"link":"/tudomany/20181118_microsoft_windows_10_19h1_frissites_tema","timestamp":"2018. november. 18. 13:03","title":"Megszokta már a Windows felületét? Jön a változás, lecseréli a Microsoft","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8f8adedf-ff41-49f2-89d0-58e401f9d81d","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az amerikai elnök szombaton közölte, hogy legkésőbb keddre részletes jelentést kap arról, hogy kormányzata szerint ki állhat Dzsamál Hasogdzsi szaúd-arábiai ellenzéki újságíró meggyilkolása mögött.","shortLead":"Az amerikai elnök szombaton közölte, hogy legkésőbb keddre részletes jelentést kap arról, hogy kormányzata szerint ki...","id":"20181118_Trump_nem_hisz_a_CIAnak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8f8adedf-ff41-49f2-89d0-58e401f9d81d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6dfac43f-8565-47db-b882-d98f1f76e861","keywords":null,"link":"/vilag/20181118_Trump_nem_hisz_a_CIAnak","timestamp":"2018. november. 18. 09:38","title":"Trump nem hisz a CIA-nak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7c8bd276-4940-4eb0-9e2b-3772fc1a8019","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A 79 éves humorista november elején drámai hangvételű videóüzenetében minden fellépését lemondta egészségi okokból.","shortLead":"A 79 éves humorista november elején drámai hangvételű videóüzenetében minden fellépését lemondta egészségi okokból.","id":"20181119_sas_jozsef_humorista_szuletesnapi_eloadas_premier","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7c8bd276-4940-4eb0-9e2b-3772fc1a8019&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"361d0f02-482b-49ea-b0bf-a2da04192d8b","keywords":null,"link":"/kultura/20181119_sas_jozsef_humorista_szuletesnapi_eloadas_premier","timestamp":"2018. november. 19. 05:59","title":"Egyetlen előadásra visszatérhet Sas József","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2cb42b58-e93f-4c46-aafb-8886731a5b91","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az argentin haditengerészet ARA San Juan tengeralattjárójra 2017. november 15-én süllyedt el, 44 fős személyzettel a fedélzetén. Most megtalálták, de az ország saját erejéből nem tudja felszínre hozni, nincsenek hozzá megfelelő eszközei.","shortLead":"Az argentin haditengerészet ARA San Juan tengeralattjárójra 2017. november 15-én süllyedt el, 44 fős személyzettel...","id":"20181118_argentin_tengeralattjaro_ara_san_juan_s42_megtalaltak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2cb42b58-e93f-4c46-aafb-8886731a5b91&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e54f16ca-719e-4381-ba0b-7cf6b14b382e","keywords":null,"link":"/tudomany/20181118_argentin_tengeralattjaro_ara_san_juan_s42_megtalaltak","timestamp":"2018. november. 18. 17:33","title":"920 méter mélyen megtalálták az egy éve elsüllyedt argentin tengeralattjárót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5f267dcc-d7a4-43f9-a7b3-f505f52edd3a","c_author":"Németh András","category":"itthon","description":"A Fideszhez közeli médiacégek Szlovénia után egy másik volt jugoszláv tagköztáraságban, Macedóniában is megvetették a lábukat, s teljes mellszélességgel támogatják az ellenzékbe szorult jobboldali nacionalista pártot, a VMRO-DPMNE-t. Azt a pártot, amelynek meghatározó személyisége Orbán Viktor nagy barátja, a börtönbüntetés elől Magyarországra szökött Nikola Gruevszki egykori kormányfő.","shortLead":"A Fideszhez közeli médiacégek Szlovénia után egy másik volt jugoszláv tagköztáraságban, Macedóniában is megvetették...","id":"20181117_Macedoniaba_is_betette_a_labat_a_Fideszmedia_es_Gruevszkit_tolja","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5f267dcc-d7a4-43f9-a7b3-f505f52edd3a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"95c6fc34-7121-4701-a1e3-5b5cc684456b","keywords":null,"link":"/itthon/20181117_Macedoniaba_is_betette_a_labat_a_Fideszmedia_es_Gruevszkit_tolja","timestamp":"2018. november. 17. 14:30","title":"Macedóniába is betette a lábát a Fidesz-média, és Gruevszkit tolja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]